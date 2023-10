dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.10.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2/Presse: Iran half bei Vorbereitung des Hamas-Angriffs

WASHINGTON - Der Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist laut einem Bericht der "Washington Post" seit mindestens einem Jahr und mit Unterstützung des Irans vorbereitet worden. Die Planungen hätten mindestens schon Mitte 2022 begonnen, schrieb die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Erkenntnisse von Geheimdienst-Analysten aus dem Westen und dem Nahen Osten. Iranische Verbündete hätten militärisches Training, logistische Hilfe und Dutzende Millionen Dollar für Waffen bereitgestellt.

ROUNDUP 3: Irans Staatsoberhaupt weist Verstrickung in Hamas-Angriff zurück

TEHERAN - Irans Staatsoberhaupt Ali Chamenei hat eine Verstrickung in den Hamas-Terrorangriff auf Israel zurückgewiesen. "Unterstützer des zionistischen Regimes" hätten unsinnige Worte verbreitet, sagte der Ajatollah am Dienstag während einer Rede in Teheran. Sie hätten die Verantwortlichkeit für die Angriffe dem Iran zugeschrieben. "Sie machen einen Fehler", sagte Chamenei.

ROUNDUP: Ägypten schließt Grenzübergang nach Gaza wegen israelischem Beschuss

RAFAH/ AL-ARISCH - Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen ins Nachbarland Ägypten ist nach israelischen Angriffen geschlossen worden. Eine Sicherheitsquelle in Ägypten bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass die Behörden den Übergang Rafah bis auf Weiteres geschlossen haben. Grund seien anhaltende israelische Angriffe in der Nähe. Die Situation am Grenzübergang sei für Zivilisten und Mitarbeiter gefährlich.

ROUNDUP 2: UN fordern in Nahost Einhaltung des Völkerrechts - Israel empört

TEL AVIV/GAZA/GENF - Angesichts des Angriffs von Hamas-Terroristen auf Israel und israelischer Gegenschläge im Gazastreifen haben die Vereinten Nationen die Einhaltung des humanitären Völkerrechts gefordert. Es gebe klare Anzeichen für Kriegsverbrechen, betonte eine Kommission des UN-Menschenrechtsrates in Genf. "Zivilisten als Geiseln zu nehmen und als menschliche Schilde zu benutzen sind Kriegsverbrechen."

ROUNDUP 3/IWF: Weltwirtschaft 'humpelt' - schlechte Prognose für Deutschland

WASHINGTON/MARRAKESCH - Die Weltwirtschaft erholt nur sich nur langsam von den Folgen der Coronapandemie, dem russischen Krieg gegen die Ukraine und der hohen Inflation - das Wachstum ist historisch schwach. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft verschlechtern sich dem IWF zufolge weiter. Für dieses Jahr erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) nach seiner am Dienstag vorgelegten Konjunkturprognose ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,5 Prozent - eine erneute Korrektur nach unten. Für die Weltwirtschaft insgesamt sind die IWF-Ökonomen zwar optimistischer. Doch IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas mahnt: "Die Weltwirtschaft humpelt vor sich hin, sie sprintet nicht."

ROUNDUP: IWH-Volkswirte rechnen mit Anstieg der Insolvenzen

HALLE - Das Wirtschaftsforschungsinstitut IWH rechnet in den kommenden Monaten mit mehr Insolvenzen in Deutschland. "Wie schon im August deuten unsere Frühindikatoren im September auf einen deutlichen Anstieg der Insolvenzzahlen im vierten Quartal hin - vor allem im Baugewerbe sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen", sagte der Leiter der IWH-Abteilung Strukturwandel und Produktivität, Steffen Müller, am Dienstag.

ROUNDUP: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorangriffen durch Hamas

KARLSRUHE - Wegen der Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger in Israel durch die Terrorgruppe Hamas ermittelt nun die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden "gegen unbekannte Mitglieder der Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung", sagte eine Sprecherin der obersten Anklagebehörde am Dienstag. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Italien: Industrieproduktion steigt überraschend

ROM - Italiens Industrie hat sich im August besser entwickelt als erwartet. Die Gesamtproduktion legte zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 0,3 Prozent auf dem Zettel.

ROUNDUP 2/Finnland: Äußere Einwirkung auf beschädigte Pipeline wahrscheinlich

HELSINKI - Finnland geht davon aus, dass Schäden an einer Gas-Pipeline in der Ostsee sowie an einem Kabel auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind. "Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gasleitung als auch am Datenkabel durch äußere Aktivität verursacht wurde", teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Dienstag mit. "Was den Schaden genau verursacht hat, ist noch nicht bekannt."

IEA fürchtet steigende Gaspreise bei strengem Winter

PARIS - Die Internationale Energie-Agentur (IEA) befürchtet steigende Gaspreise bei einem außergewöhnlich kalten Winter. Während die Gaspreise in den ersten drei Quartalen gesunken seien, blieben Unsicherheiten und Risiken für den Winter bestehen, teilte die IEA am Dienstag in Paris mit. Starke Nachfragerückgänge in Europa und Teilen Asiens hätten die Spannungen zwar verringert, aber das Angebot bleibe knapp. Der Anstieg des Angebots an Flüssiggas reiche nicht aus, um den starken Rückgang der Pipelinegas-Lieferungen aus Russland nach Europa auszugleichen.

ROUNDUP: Neues Gesetz soll rechte Stiftungen von Finanzierung ausschließen

BERLIN - Politisch rechte und verfassungsfeindliche Stiftungen sollen nach dem Willen der Ampel-Koalition und der Union vom Staat nicht gefördert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits am Freitag im Bundestag diskutiert werden. Einem Bericht des Nachrichtenportals "The Pioneer" zufolge könnte damit etwa die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung von der Finanzierung ausgeschlossen werden.

ROUNDUP 2: SPD-Ministerpräsident Woidke will Sachleistungen für Flüchtlinge

BERLIN - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf eine stärkere Begrenzung der Zuwanderung und schlägt dazu unter anderem vor, Geldzahlungen an Asylbewerber auf Sachleistungen umzustellen. "Um die Anreize zur Migration nach Deutschland zumindest etwas zu verringern, halte ich die Umstellung von Barzahlungen auf Sachleistungen für einen ersten geeigneten Schritt", sagte der Sozialdemokrat der Deutschen Presse-Agentur.

