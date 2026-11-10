dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.11.2026 - 17.15 Uhr

ROUNDUP/USA: Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet.

Klingbeil will Steuerklassen III und V abschaffen

BERLIN - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die von vielen Ehepaaren genutzten Steuerklassen III und V abschaffen. Ziel sei, die Steuererklärung für Bürgerinnen und Bürger zu vereinfachen, heißt es aus dem Finanzministerium. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über die Pläne berichtet, über die der Bund demnach mit den Ländern verhandelt.

Koalition ringt um Haushalt - mehr Geld für Arbeitsagentur

BERLIN - Das Finanzministerium rechnet im kommenden Jahr mit einem deutlich höheren Finanzbedarf für die Bundesagentur für Arbeit. Aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt soll ein Darlehen an die Bundesagentur im Vergleich zur bisherigen Planung um drei Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden Euro erhöht werden. Das geht aus der Vorlage des Finanzministeriums von Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag zum Haushalt 2027 hervor. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Fed-Gouverneur Waller für Dezember- Zinserhöhung - auch größerer Schritt denkbar

LONDON - US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller befürwortet eine Zinserhöhung im Dezember und schließt dabei auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht aus. Sollte sich die Inflation weiter beschleunigen, würde er eine Anhebung in dieser Höhe unterstützen, um die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu wahren, sagte er am Dienstag in London. Die Wirtschaft sei stark und der Arbeitsmarkt stabil, aber die Inflation sei weiter zu hoch. Er knüpfte seine Empfehlung an die Inflationsdaten für Oktober, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

ROUNDUP/IW: Unternehmen erwarten keinen Aufschwung im nächsten Jahr

BERLIN - Die Unternehmen in Deutschland rechnen nach einer Umfrage trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem Aufschwung im nächsten Jahr. "Das Strohfeuer der Konjunktur erlischt im kommenden Jahr schon wieder", sagte der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Grömling, der "Rheinischen Post".

Medien: Schluss für heute bei Ukraine-Gesprächen

ABU DHABI - Der erste Verhandlungstag zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung im Ringen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs ist russischen Staatsmedien zufolge zu Ende gegangen. Die Gespräche in Abu Dhabi sollen am Mittwoch fortgesetzt werden, meldete unter anderem die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Das Treffen dauerte demnach etwa viereinhalb Stunden samt einer Pause.

Renten-Reserve schrumpft - Beiträge dürften steigen

WÜRZBURG - Bei der gesetzlichen Rentenversicherung schwinden mittelfristig die Reserven zur Finanzierung stabiler Beiträge. So wird die Reserve der Rentenkasse voraussichtlich Ende kommenden Jahres "nur noch knapp" über einer vom Gesetz vorgegebenen Untergrenze liegen, wie die Vorsitzende des Bundesvorstands der Rentenversicherung, Anja Piel, in Würzburg sagte.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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