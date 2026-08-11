11.08.2026 17:04:38

dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 11.08.2026 - 17.00 Uhr

Bilger: Niedrigwasser-Probleme wohl im gesamten August

NEUMÜNSTER - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sieht vorerst kein rasches Ende der Beeinträchtigungen für die Binnenschifffahrt wegen Trockenheit. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Niedrigwasserproblematik im gesamten August uns noch erhalten bleibt", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Unternehmensbesuchs in Neumünster. "Die Lage ist wirklich weiterhin sehr angespannt."

Elektrobranche mit starkem Auftragsplus - Zuversicht wächst

FRANKFURT - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat das erste Halbjahr mit einem Auftragsplus abgeschlossen und blickt wieder optimistischer nach vorn. 9,5 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahreszeitraum verzeichnete die Branche bis Ende Juni, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte.

ROUNDUP/Jemen: Tote nach Huthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer

SANAA - Bei einem Angriff auf ein jemenitisches Handelsschiff in der Meerenge Bab al-Mandab sind nach Angaben des jemenitischen Verkehrsministeriums vier Besatzungsmitglieder getötet worden. Vier weitere Besatzungsmitglieder sowie ein Mitglied eines Rettungsteams seien verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Bei den Getöteten handele es sich um drei Pakistaner und einen Indonesier. Zuvor hatte der stellvertretende Informationsminister Fajad al-Numan der Deutschen Presse-Agentur den Angriff bestätigt.

Städtetags-Präsident: 'Stimmung in den Rathäusern explosiv'

BERLIN - Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, hat die Bundesregierung aufgefordert, Kommunen angesichts ihrer Finanznot stärker zu entlasten. "Ich bin jetzt 21 Jahre dabei und spreche mit vielen Kolleginnen und Kollegen", sagte Jung, der Leipziger Oberbürgermeister (SPD) ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Glauben Sie mir: Die Stimmung in den Rathäusern der Republik ist explosiv. Sie war noch nie so schlecht wie heute. Da müssen sich Bund und Länder einfach bewegen."

Jemen: Tote nach Huthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer

SANAA - Bei einem Angriff der Huthi-Miliz auf ein Schiff nahe der Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer sind nach Angaben der jemenitischen Regierung drei Besatzungsmitglieder getötet worden. Ein Schiff sei am Dienstag von einer ballistischen Rakete getroffen worden und daraufhin in Brand geraten, sagte der stellvertretende Informationsminister Fajad al-Numan der Deutschen Presse-Agentur.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

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