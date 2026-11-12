dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.11.2026 - 17.15 Uhr

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 200.000 Anträge verzeichnet, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 9.000 mehr als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt mit 194.000 Anträgen gerechnet.

CDU-Haushaltspolitiker Middelberg: Stromsteuersenkung wichtiger als Mütterrente

BERLIN - Der CDU-Haushaltspolitiker Mathias Middelberg hält eine Senkung der Stromsteuer derzeit für wichtiger als den Einstieg in die geplante Ausweitung der Mütterrente. "Im Moment wäre die Stromsteuersenkung oder auch der Ausgleich der kalten Progression wichtiger", sagte er den Sendern RTL/ntv. Das entlaste Menschen, die unter hohen Energiepreisen litten und stärke gleichzeitig die Kaufkraft und die Wirtschaft.

ROUNDUP: Putin schlägt Waffenruhe für Kostjantyniwka im Donbass vor

MOSKAU - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit US-Unterhändlern im Kreml eine neue zeitlich begrenzte Waffenruhe diesmal für die umkämpfte Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk vorgeschlagen. Dort könnten wie zuletzt in der Frontstadt Oleschky im Gebiet Cherson Hunderte Menschen bei einer humanitären Aktion in Sicherheit gebracht werden, sagte Putin. Russland brauche fünf Tage Waffenruhe, um das Gebiet zu entminen, sagte er zum Auftakt des Treffens mit Steve Witkoff und Jared Kushner.

ROUNDUP: Iran meldet Explosionen an zwei Supertankern

TEHERAN - Irans Revolutionsgarden haben den dritten Tag in Folge Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In der vergangenen Nacht hätten zwei Schiffe auf einer "nicht genehmigten" Route einen Zwischenfall erlitten und seien durch die Explosionen zum Stillstand gekommen, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation.

Britischer Premier kündigt neue Russland-Sanktionen an

DUBLIN - Großbritannien verhängt Sanktionen gegen weitere russische Ölunternehmen. Das kündigt Premierminister Andy Burnham der Downing Street zufolge beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin an. Dazu gehören Sanktionen gegen Schiffe der sogenannten Schattenflotte, den Ölkonzern Slavneft sowie das arktische Öl - und Gas-Flaggschiffprojekt des Konzerns Rosneft.

ROUNDUP 2: Polen scheitert mit Klagen gegen EU- Klimapaket

LUXEMBURG - Polen ist mit Klagen gegen zentrale Teile des EU-Klimapakets, wie etwa die Vorgaben zum Verbrenner-Aus, gescheitert. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg wies die sieben Klagen ab, die sich unter anderem gegen die strengeren Emissionsregeln für Autos, den CO2-Zoll, nationale Einsparziele, die Ausweitung des Emissionshandelssystems oder Treibhausgas-Vorgaben in der Forstwirtschaft und Landnutzung richteten.

ROUNDUP: Kühlanlagen-Angriffe: Auch Belgien sieht Spuren in den Iran

BRÜSSEL - Bei den Ermittlungen nach den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme von Supermarktketten sieht nach Frankreich nun auch Belgien Spuren in den Iran. "Auch in Belgien sprechen die Sicherheitsdienste von Hinweisen auf mögliche Verbindungen zu bekannten iranischen Akteuren", sagte Innenminister Bernard Quintin der belgischen Nachrichtenagentur Belga. Die Staatsanwaltschaft prüfe diese Hinweise genauer.

Bundesbank warnt vor wachsenden Risiken für Deutschlands Banken

FRANKFURT - Überhitzte Aktienmärkte, wachsende Schuldenberge, Probleme bei Gewerbeimmobilien - die Bundesbank warnt vor wachsenden Risiken für Deutschlands Banken. "Die Zeiten sind und bleiben herausfordernd", fasste Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer bei der Vorstellung des jüngsten Finanzstabilitätsberichts der Notenbank zusammen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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