dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 13.12.2021 - 17.00 Uhr

Spezialist: Omikron vermutlich schon in zwei bis vier Wochen dominant

BASEL - Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte andere Virusvarianten wie Delta nach Einschätzung eines renommierten Experten schon in Kürze europaweit verdrängt haben. "Im Moment ist Omikron in Europa noch selten", sagte Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel (Schweiz), in einem am Montag auf der Webseite der Universität veröffentlichten Interview. "Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wird Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend sein." Daten aus Dänemark und Großbritannien legten nahe, dass sich die Zahl der Omikron-Ansteckungen alle drei bis vier Tage verdoppele.

ROUNDUP/Devisen: Türkische Lira vor wichtiger Zinssitzung im Sinkflug

ANKARA - Die türkische Lira ist am Montag vor einer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung in dieser Woche erneut auf Sinkflug gegangen. Am Vormittag gab die Währung zu US-Dollar und Euro deutlich um jeweils etwa vier Prozent nach und fiel abermals auf historische Tiefstände. Die Notenbank stemmte sich mit Markteingriffen gegen den neuerlichen Kurseinbruch, wie sie es zuletzt bereits mehrfach getan hatte. Die Lira reduzierte daraufhin ihre Verluste etwas.

ROUNDUP/Nachtragsetat: Opposition wirft Lindner verfassungswidrige Tricks vor

BERLIN - Das Bundeskabinett hat am Montag einen umstrittenen Nachtragshaushalt für milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung auf den Weg gebracht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Montag in Berlin: "Das ist ein Signal unserer Handlungsfähigkeit und es ist Ausdruck von Gestaltungswillen." Weil dafür Mittel umgeschichtet werden, sind die Pläne umstritten. Die Union nannte sie verfassungsrechtlich bedenklich und sprach von Haushaltstricks. Der Bundestag muss noch zustimmen, die erste Beratung ist am Donnerstag geplant. Zusätzliche Schulden sind nicht geplant.

ROUNDUP: Bund setzt auf hohes Impftempo - Lauterbach sieht Stabilisierung

BERLIN - Die Bundesregierung setzt angesichts erster Anzeichen für eine womöglich etwas schwächere Corona-Ausbreitung weiter auf hohes Tempo für mehr Impfungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erläuterte am Montag, die Lage stabilisiere sich langsam, und der Rückgang der Fallzahlen sei echt. "Dieser Trend darf durch Weihnachten nicht gefährdet werden", schrieb der SPD-Politiker bei Twitter. Da die Fallzahlen weiterhin viel zu hoch seien, müsse die Booster-Kampagne mit Auffrischimpfungen verstärkt werden. Ein neuer Expertenrat der Regierung soll an diesem Dienstag erstmals tagen. In Gang kommen jetzt auch Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren.

ROUNDUP 3: RKI registriert 21 743 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 389,2

BERLIN - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 389,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 390,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 441,9 (Vormonat: 277,4). Das RKI weist allerdings darauf hin, dass aufgrund technischer Probleme am Samstag und Sonntag keine Daten aus Niedersachsen übermittelt wurden.

Özdemir: Waldschutz in jedem künftigen Handelsabkommen garantieren

BRÜSSEL - Der Schutz und Erhalt bestehender Wälder soll nach dem Willen des neuen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne) künftig bei "allen internationalen Handelsabkommen" garantiert werden. Die aktive Zerstörung der Wälder sei katastrophal für den Klimaschutz, sagte er am Montag in Brüssel bei einem Treffen der EU-Agrarministerinnen und -minister. "Deshalb müssen wir uns nicht nur für den Schutz der Wälder in Deutschland einsetzen, sondern global auf dem ganzen Planeten." Als konkretes Beispiel nannte Özdemir das Handelsabkommen Mercosur.

