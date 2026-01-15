dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 15.01.2026 - 18.35 Uhr

ROUNDUP 3: Deutsche Wirtschaft wächst leicht und hofft auf Aufschwung

WIESBADEN/BERLIN - Nach zwei Rezessionsjahren hat Europas größte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr wieder ein kleines Plus geschafft. Ein wirklicher Aufschwung lässt allerdings noch auf sich warten.

Deutscher Staat 2025 erneut im Minus: Defizit aber gesunken

WIESBADEN/BERLIN - Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr erneut mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung 2025 bei 2,4 Prozent - nach 2,7 Prozent ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat.

Eurozone : Industrieproduktion steigt überraschend deutlich

LUXEMBURG - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im November stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion revidiert ebenfalls um 0,7 Prozent gestiegen.

Britische Wirtschaft nimmt stärker als erwartet Fahrt auf

LONDON - Die britische Wirtschaft ist im November überraschend stark gewachsen. Im Monatsvergleich ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Im Oktober war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft noch leicht geschrumpft, nachdem sich die konjunkturelle Entwicklung über den gesamten Sommer hinweg eher schwach gezeigt hatte.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend unter 200.000

WASHINGTON - In den USA bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter robust. In der vergangenen Woche wurden überraschend weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Zahl der Hilfsanträge fiel um 9.000 auf 198.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 215.000 gerechnet. Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach unten revidiert, um 1.000 auf 207.000.

ROUNDUP: Angespannte Ruhe im Iran - Sorge vor US-Angriffen wächst

TEHERAN/WASHINGTON - Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste wächst die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Entwicklungen in der Region wie Warnungen diplomatischer Vertretungen, aber auch Maßnahmen des US-Militärs und Flugstreichungen lösten Befürchtungen aus, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die politische Führung in Teheran wahr machen könnte.

ROUNDUP/Trump: Kommen mit Venezuela sehr gut zurecht

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er habe ein langes Telefonat mit der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez gehabt. Trump nannte sie eine großartige Person. Worauf er sich bei seiner Einschätzung konkret bezog, machte Trump nicht deutlich.

ROUNDUP: Bundeswehr fliegt nach Grönland - wie reagiert Trump?

WASHINGTON/BERLIN/NUUK - Nach einem erfolglosen Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland treiben Deutschland und weitere europäische Länder einen mehrtägigen militärischen Erkundungseinsatz auf der Arktisinsel voran. Die Bundeswehr will am Morgen einige Soldaten in die Hauptstadt Nuuk fliegen. Erste französische Soldaten machten sich bereits am Abend auf den Weg in das von den USA beanspruchte Grönland. Unterdessen wird auf eine Reaktion von US-Präsident Donald Trump zu dem Treffen mit Vertretern aus Dänemark und Grönland gewartet.

