Bundesbank: Inflation dürfte nach dem Jahreswechsel 'kräftig' steigen

FRANKFURT - Die Bundesbank erwartet zum Jahreswechsel einen "kräftigen" Anstieg der Inflationsrate in Deutschland. "Vor allem aufgrund der militärischen Konflikte im Nahen Osten überwiegen weiterhin die Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise sind ein wichtiger Treiber der Preisentwicklung.

Wirtschaftsministerin Reiche drängt auf Tempo bei Reformen

BERLIN - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche drängt auf Tempo bei Reformen etwa bei der Rente und im Arbeitsmarkt . Bei der Rente müsse "geliefert" werden, sagte die CDU-Politikerin beim Handelskongress in Berlin mit Blick auf das Arbeitsministerium. "Wir warten darauf, dass die Vorschläge kommen und beschlossen werden."

ROUNDUP 2: Finanzzentrum im Visier - Saudi-Arabien wehrt Angriffe auf Riad ab

RIAD - Saudi-Arabien hat erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf die Hauptstadt Riad abgewehrt. Man habe auf eine Bedrohung mit Raketen gegen Riad reagiert, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi mit. Ersten Einschätzungen zufolge seien Trümmerteile niedergegangen. Bereits in den vergangenen Tagen waren demnach Huthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 203.000 Anträge verzeichnet, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 1.000 mehr als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 198.000 Anträge gerechnet.

EZB sieht Banken robust trotz Krisen und spricht Warnung aus

FRANKFURT - Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) trotz aller globalen Kriege und Krisen widerstandsfähig. Der Bankensektor habe eine robuste Kapital- und Liquiditätspositionen und eine starke Ertragslage, teilte die EZB-Bankenaufsicht als Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfung der großen Geldhäuser im Währungsraum mit.

ROUNDUP/Koalition der Willigen: 40 Verbündete stärken Ukraine

BERLIN - Mit dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt demonstrieren 40 Länder ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfing am Nachmittag unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln.

ROUNDUP: 1,5 Grad adé, was nun? Klimagipfel kämpft um Beschluss

ANTALYA - Auf der Zielgeraden der Klimakonferenz in Antalya zeichnen sich harte nächtliche Verhandlungen ab - zwischen mächtigen Blockierer-Staaten und heftig von der Klimakrise gebeutelten Ländern. In einem neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung der Konferenzleitung wird der Ausstieg aus Öl , Gas und Kohle nicht mehr erwähnt, anders als im vorherigen Entwurf.

ROUNDUP/'Vier Jahre Probezeit'?: DGB lehnt Arbeitsrechtsreform ab

BERLIN - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat die geplanten Änderungen des Arbeitsrechts als "fatales Zeichen für die Beschäftigten" kritisiert. Die Regierung wolle "im Zeichen der Krise individuelle Arbeitsrechte schleifen" und behaupte, "dass dadurch irgendwie ein wirtschaftlicher Impuls entstehen würde. Das Gegenteil wird der Fall sein", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) dem Deutschlandfunk. Auch Linken-Chef Luigi Pantisano meinte: "Diese Pläne gehören in die Tonne."

Iran meldet Explosionen an zwei Supertankern

TEHERAN - Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an zwei Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei mit mehr als vier Millionen Barrel Rohöl geladene Supertanker seien in der Meerenge auf Seeminen gefahren, berichtete die mit der Militärorganisation verbundene Nachrichtenagentur Tasnim.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl