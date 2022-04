dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.04.2022 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: EZB sendet Signale für Zinserhöhung im Juli

FRANKFURT - In der Eurozone könnte eine erste Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation früher als bisher gedacht erfolgen. Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) kommen zahlreiche Signale für einen Zinsschritt bereits im Sommer. "Ich sehe keinen Grund, warum wir unser Programm zum Kauf von Vermögenswerten nicht im Juli auslaufen lassen sollten", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Aus heutiger Sicht sei dann auch eine Zinserhöhung im Juli möglich.

Eurozone: Inflationsrate steigt auf Rekordwert

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich der Preisschub fortgesetzt und die Inflation auf ein Rekordhoch getrieben. Stärkster Treiber bleiben die Energiepreise. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war mit 7,5 Prozent noch eine etwas höhere Rate ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung gerechnet. Im Februar hatte die Rate noch bei 5,9 Prozent gelegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gesunken. In der vergangenen Woche sei die Zahl der wöchentlichen Erstanträge um 2000 auf 184 000 gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit 180 000 Anträgen gerechnet. Das Niveau der Hilfsanträge bleibt damit im längerfristigen Vergleich sehr niedrig.

USA: Philly-Fed-Index fällt unerwartet stark

PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im April überraschend deutlich eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 9,8 Punkte auf 17,6 Zähler, wie die Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 21,4 Punkte gerechnet.

Biden sagt Ukraine weitere 800 Millionen Dollar für Waffen zu

WASHINGTON - Die US-Regierung will der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (rund 736 Millionen Euro) liefern, darunter auch Artillerie und Drohnen. Jeder Amerikaner könne stolz darauf sein, dass die Großzügigkeit der USA dazu beitragen würde, die Ukraine im Kampf gegen Russlands Aggression zu unterstützen, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in Washington. Biden kündigte an, dass das neue Paket unter anderem Dutzende Haubitzen und taktische Drohnen enthalten werde.

Eurozone: Verbraucherstimmung erholt sich etwas

BRÜSSEL - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschend etwas von ihren deutlichen Vormonatsverlusten erholt. Der Indikator stieg um 1,8 Punkte auf minus 16,9 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf minus 20,0 Punkte erwartet. Im März war der Indikator wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation eingebrochen.

GESAMT-ROUNDUP/Russland: Mariupol ist eingenommen/Ringtausch für Waffenlieferung

MOSKAU/KIEW/BERLIN - Russland hat die seit fast zwei Monaten umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol nach eigenen Angaben vollständig eingenommen. Das teilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin mit. Das Stahlwerk der Fabrik Azovstal, in dem ukrainische Soldaten und Zivilisten ausharren, soll nun nicht mehr gestürmt, sondern hermetisch abgeriegelt werden. Mit der Entwicklung in Mariupol wächst der Druck auf Deutschland, schwere Waffen zur Verteidigung der Ukraine zu liefern. Die Bundesregierung bereitet einen Ringtausch für Waffen vor.

Ifo-Institut: Minijob-Reform verschärft Teilzeitfalle für Frauen

MÜNCHEN - Die geplante Reform der Mini- und Midijobs und der Einkommensteuer hat nach Berechnungen des Ifo-Instituts "insgesamt eine positive Auswirkung auf die Arbeitsmarktbeteiligung". Allerdings dürften vor allem Männer ihre Arbeitszeit erhöhen, während viele Frauen "ihre Arbeitszeit verringern und noch häufiger in Teilzeit arbeiten", sagte Ifo-Forscher Maximilian Blömer am Donnerstag.

Russische Bankenexperten erwarten 22 Prozent Inflation in diesem Jahr

MOSKAU - Russische Bankenexperten erwarten im laufenden Jahr eine Inflation in Höhe von 22 Prozent und einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 9,2 Prozent. Das geht aus einer Umfrage der russischen Zentralbank hervor. Damit verschlechtern sich die Erwartungen weiter im Vergleich zum März. Damals hatten die Bankiers angesichts der westlichen Sanktionen mit 20 Prozent Inflation und 8 Prozent Rückgang beim BIP in Russland gerechnet.

'Wirtschaftsweise' sieht Inflation mit Sorge

GMUND - Die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer sieht die hohe Inflation mit Sorge und erwartet von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Abkehr von der Politik des billigen Geldes. Die Inflation habe sich bereits festgesetzt. Steigende Energiepreise, teurere Importe und die notwendige Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Märkten führten querbeet zu höheren Kosten, sagte Schnitzer am Donnerstag auf dem Ludwig-Erhard-Forum in Gmund am Tegernsee.

Frankreich: Geschäftsklima trübt sich etwas ein

PARIS - Die Stimmung in der französischen Wirtschaft hat sich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weiter eingetrübt. Das Geschäftsklima ging im April aber nur noch leicht zurück. Der Indexwert fiel um einen Punkt auf 106 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang auf 105 Punkten erwartet. Im Vormonat war das Geschäftsklima noch deutlich stärker gesunken.

Weniger Baugenehmigungen in Deutschland im Februar

WIESBADEN - Nach einem Anstieg zu Jahresbeginn haben die Behörden im Februar weniger Baugenehmigungen ausgestellt. Bewilligt wurde der Neu- oder Umbau von 28 060 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 6,6 Prozent oder 1998 weniger als im Februar 2021. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres blieb die Zahl der Baugenehmigungen mit insgesamt 57 713 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (57 712 Baugenehmigungen).

