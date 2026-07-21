dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.07.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP/'Reformpaket wirkt': Deutsche ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich

MANNHEIM - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Juli dank des Reformpakets der Bundesregierung stärker verbessert als erwartet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 15,8 Punkte auf plus 26,3 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 15,3 Punkte erwartet. "Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage unter Finanzmarktteilnehmern.

IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck

PARIS - Angesichts des wieder aufgeflammten Iran-Kriegs sieht die Internationale Energieagentur (IEA) die weltweite Ölversorgung zunehmend unter Druck. "Die Eskalation der Feindseligkeiten, von der die Straße von Hormus und die Energieinfrastruktur in der Region betroffen sind, verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit und die Unsicherheit hinsichtlich der Marktaussichten", sagte IEA-Direktor Fatih Birol in einer am Dienstag auf der Internetseite des Interessenverbands von Industriestaaten veröffentlichten Stellungnahme. "Bedrohungen für die Meerenge von Bab al-Mandab, die als Umgehungsroute für die Straße von Hormus zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, verschärfen diese Sorgen noch weiter."

Mehr aserbaidschanisches Erdgas für Deutschland

BERLIN - Deutschland und Aserbaidschan wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bei einem Treffen im Berliner Kanzleramt. Neben der Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrates geht es dabei vor allem um die Lieferung von Erdgas und Erdöl aus der autoritär regierten Kaukasusrepublik.

ROUNDUP: Weniger Zuschüsse für Heizungstausch - neue Regeln gelten

FRANKFURT - Hausbesitzer können für den Heizungstausch wieder Zuschüsse bei der staatlichen Förderbank KfW beantragen. Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude sei gestartet, teilte das von Bund und Ländern getragene Institut in Frankfurt mit.

ROUNDUP: Marke von zehn Gigawatt Windkraft auf See überschritten

BERLIN - Der Ausbau der Windenergie auf See kommt voran. Mit 1.077 Megawatt neu installierter Leistung gab es im ersten Halbjahr einen besonders starken Zuwachs, wie der Bundesverband Windenergie Offshore mitteilte. Zum Stichtag 30. Juni wurde damit in Deutschland erstmals die Marke von zehn Gigawatt (GW) überschritten. Auf Nord- und Ostsee waren demnach 1.764 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 10,8 GW im Betrieb. Ein Gigawatt entspricht 1.000 Megawatt.

ROUNDUP: Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

MASKAT - In der Straße von Hormus ist erneut ein Tanker angegriffen worden. Er sei vor der Küste des Omans von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht. Der Vorfall ereignete sich demnach acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordöstlich des omanischen Ortes Lima.

ROUNDUP/Bericht: Engpässe in Stromnetz bremsen Chinas grüne Energie

COVINA/PEKING - Unter Chinas massivem Ausbau erneuerbarer Energien drücken einer Analyse zufolge zunehmende Engpässe im Leitungsnetz auf die Produktion von Strom aus Sonne und Wind. Zu den Übertragungsengpässen als großem Hindernis schränkten neue Regelungen auf dem Strommarkt und Anreize für die Nutzung von Kohle die Flexibilität des Systems ein, hieß es in einem Bericht des Global Energy Monitor (GEM).

Gastgewerbe macht weniger Geschäft

WIESBADEN - Die Geschäfte im deutschen Gastgewerbe laufen schlecht. Im Mai verzeichneten die Betriebe preisbereinigt einen Umsatzverlust von 2,1 Prozent zum April, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zum Vorjahresmonat Mai 2025 fehlten sogar 6,0 Prozent.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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