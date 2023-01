dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 26.01.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst solide - Experten sehen dennoch Rezession

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist am Jahresende 2022 überraschend stark gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bankvolkswirte, die im Schnitt mit einem Wachstum um 2,6 Prozent gerechnet hatten, relativierten die Zahlen jedoch und sprachen sogar von Rezessionsgefahren.

USA: Neubauverkäufe steigen unerwartet

WASHINGTON - In den USA sind im Dezember die Verkäufe neuer Häuser überraschenderweise gestiegen. Die Verkaufszahlen legten um 2,3 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 4,4 Prozent prognostiziert. Allerdings wurde der Anstieg im November von 5,8 Prozent auf 0,7 Prozent nach unten revidiert.

USA: Aufträge für langlebige Güter steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen kletterten im Vergleich zum Vormonat um 5,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet. Zudem ist der Rückgang im November mit 1,7 Prozent etwas niedriger als zunächst ermittelt ausgefallen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen erneut zurück

WASHINGTON - In den USA geht die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschenderweise erneut gesunken. In der vergangenen Woche gingen die Erstanträge um 6000 auf 186 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Daten sprechen für eine anhaltend robuste Lage am Arbeitsmarkt.

ROUNDUP/Netzagentur: Deutschland hat vergangene Woche nur wenig Gas gespart

BONN - Das Winterwetter hat in der vergangenen Woche das Gassparen erschwert: Insgesamt lag der Gasverbrauch in der dritten Kalenderwoche 9,4 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021. In der Woche davor hatte der Rückgang vor allem wegen deutlich höherer Temperaturen noch bei 34 Prozent gelegen. Zusammengenommen lag der temperaturbereinigte Verbrauch in den Wochen zwei und drei rund 19,5 Prozent unter dem Referenzwert der Jahre 2018 bis 2021, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag in ihrem täglichen Gaslagebericht mitteilte.

ROUNDUP: Habeck erwartet weiter sinkende Inflation

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht von einem weiteren Absinken der zurzeit hohen Inflation aus. Nach 7,9 Prozent im vergangenen Jahr erwarte man für 2023 im Jahresschnitt 6 Prozent, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Bundestag in Berlin. Er gab eine Regierungserklärung ab zum Jahreswirtschaftsbericht, den er am Vortag vorgestellt hatte. "Im Jahr" werde man laut Prognosen die Inflation eindämmen und den Trend brechen können, so Habeck. Die Preisspirale müsse bei den Energiepreisen durchbrochen werden, aber auch die Kerninflation müsse sinken.

Wirtschaftsweise Schnitzer: EZB sollte Leitzinsen weiter anheben

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer ihre Leitzinsen weiter anheben. "Die Notenbank hat zwar spät gehandelt, aber die schnellen Zinsschritte waren die richtige Antwort auf die hohe Inflation", sagte das Mitglied des Sachverständigenrates für Wirtschaft am Mittwochabend bei einer Veranstaltung des Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) in Frankfurt. Schnitzer spricht sich für weitere Zinserhöhungsschritte um 0,50 Prozentpunkte aus. Die EZB hatte im Dezember den Leitzins in dieser Größenordnung angehoben und verschiedene EZB-Vertreter hatten zuletzt weitere Zinserhöhungen signalisiert.

Italien: Unternehmen zuversichtlicher - Verbraucher pessimistischer

ROM - In Italien hat sich die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen zu Jahresbeginn uneinheitlich entwickelt. Während sich die Unternehmensstimmung im Januar aufhellte, trübte sich das Konsumklima ein. Es sank um 1,6 Punkte auf 100,9 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

Umfrage: Wirtschaftliche Zuversicht der Bundesbürger schwindet

BERLIN - Immer weniger Bundesbürger sind einer Umfrage zufolge beim Blick auf ihre wirtschaftliche Zukunft optimistisch. Lediglich 15 Prozent der Befragten rechnen damit, dass es ihnen und ihren Familien in fünf Jahren besser gehen wird als heute, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Trust Barometer" des Beratungsunternehmens Edelman hervorgeht. Im Vorjahr hatten noch 22 Prozent mit einer Besserung ihrer Lage gerechnet.

Selenskyj bekräftigt Absage an Verhandlungen mit Putin

KIEW/LONDON - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Absage an Verhandlungen mit Russland vor einem Rückzug der russischen Truppen bekräftigt. Gespräche seien nur möglich, wenn Russland seine Soldaten abziehe, seinen Fehler eingestehe und es vielleicht eine neue Führung in Moskau gebe, sagte Selenskyj dem britischen Sender Sky News in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview. "Nur dann kann die Situation gelöst werden. Nur dann sind Verhandlungen möglich." Der Präsident hatte Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin bereits Ende September 2022 per Dekret verboten.

Ifo-Umfrage: Exportindustrie wird hoffnungsvoller

MÜNCHEN - Die deutsche Industrie blickt wieder mit steigendem Optimismus auf das Auslandsgeschäft. Die Stimmung unter den Exporteuren hat sich laut der am Donnerstag veröffentlichten Januar-Umfrage des Ifo-Instituts unter den Unternehmen weiter verbessert. Der von den Münchner Ökonomen monatlich berechnete Index der Exporterwartungen stieg im Vergleich zum Dezember von 2,0 auf 4,3 Punkte. Höhere Ausfuhren erwarten demnach unter anderem Auto- und Chemieindustrie. Im Maschinenbau zeichnet sich laut Ifo im Moment "wenig Dynamik" ab. Der Index basiert auf der monatlichen Befragung von gut 2300 Industrieunternehmen.

