ROUNDUP/Kreise/ EU-Gipfel : Spanier Hernández de Cos soll EZB-Chef werden

BRÜSSEL - Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirtes der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel von Diplomaten erfuhr. Die Niederlande ebneten demnach den Weg für die Nominierung von Hernández de Cos, indem sie ihren Kandidaten zurückzogen.

ROUNDUP: Große Kassen peilen stabile Beiträge 2027 an

BERLIN - Angesichts des Sparpakets der Politik mit Ausgabenbremsen im Gesundheitswesen peilen große bundesweite Krankenkassen zum neuen Jahr stabile Beiträge für ihre Versicherten an. Die DAK-Gesundheit als Nummer drei kündigte an, den Zusatzbeitrag 2027 bei 3,2 Prozent belassen zu wollen. Zuvor hatten bereits die Techniker Krankenkasse (TK) als größte gesetzliche Kasse und die Barmer als Nummer zwei stabile Zusatzbeiträge in Aussicht gestellt. Beschließen sollen die Festlegungen nun jeweils noch die Verwaltungsräte.

Dekabank erwartet 2027 als weiteres Wachstumsjahr - Abschwächung in 2028

FRANKFURT - Die Dekabank sieht 2027 als weiteres Wachstumsjahr für Deutschland, zweifelt aber an einem nachhaltigen Aufschwung. "Staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie eine allmähliche Belebung des privaten Konsums und der Investitionstätigkeit stützen die Konjunktur", sagte Dekabank-Chefvokswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Belastet werden dürfte die Konjunktur hingegen durch den Außenhandel. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes dürfte 2026 bei 1,2 Prozent liegen und im Jahr 2027 bei 1,1 Prozent.

ROUNDUP/Noch keine Einigung in Sicht?: EU streitet ums Geld

BRÜSSEL - Wofür soll die EU künftig Geld ausgeben? Und welche Billionensumme braucht es? Im Streit um den nächsten langfristigen EU-Haushalt ist noch lange keine Einigung in Sicht. Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte bei einem Sondergipfel in Brüssel, dass auch der jüngste Kompromissvorschlag aus deutscher Sicht keine Grundlage für einen Abschluss der Verhandlungen sei. "Nach wie vor ist das Volumen zu hoch", sagte der CDU-Politiker.

Nettoeinwanderung nach Großbritannien sinkt wieder deutlich

LONDON - Der Einwanderungsüberschuss nach Großbritannien ist erneut deutlich gesunken. Das geht aus jüngsten Schätzungen der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor. Demnach wanderten in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2026 nur rund 77.000 Menschen mehr nach Großbritannien ein als aus. Das ist die niedrigste Zahl seit 1997 - mit Ausnahme der Pandemie, als das Reisen erheblich eingeschränkt war.

Eurozone : Geldmenge wächst etwas stärker als erwartet

FRANKFURT - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Oktober stabil gehalten. Die breit gefasste Geldmenge M3 legte im Jahresvergleich wie bereits im Monat zuvor um 3,6 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Allerdings wurde das Wachstum im September nach oben revidiert, um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl