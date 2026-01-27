dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.01.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: EU und Indien wollen riesige Freihandelszone aufbauen

NEU-DELHI - Die EU und Indien haben sich auf ein Abkommen für eine riesige neue Freihandelszone verständigt. Die bei einem Gipfeltreffen in Neu-Delhi verkündete Einigung sieht vor, Handelsbarrieren und Zölle abzubauen, um den Austausch von Waren und Dienstleistungen anzukurbeln. Dies soll das Wachstum und Arbeitsplätze fördern und zugleich unerwünschte Abhängigkeiten von anderen Staaten reduzieren.

USA: Verbrauchervertrauen fällt auf den niedrigsten Stand seit 2014

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Januar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 gefallen. Der Konsumindikator sei um 9,7 Punkte auf 84,5 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Volkswirte hatten mit 91,0 Punkten gerechnet.

Bas will umfassende Sozialreform rasch umsetzen

BERLIN - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat eine zügige Umsetzung der Reformvorschläge für den Sozialstaat in Deutschland angekündigt. Bas sagte nach der Entgegennahme des Abschlussberichts der von der Regierung eingesetzten Sozialstaatskommission, das Gremium empfehle bis Mitte 2027 mit ersten schnell umsetzbaren Maßnahmen der Rechtsvereinfachung und der Digitalisierung fertig zu sein. "Und wenn alle mitziehen, dann wird uns das auch gelingen", sagte Bas.

ROUNDUP: Wachsende Bedeutung ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland

BERLIN - Zuwanderer spielen auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine immer größere Rolle. Das Beschäftigungswachstum der vergangenen Jahre wurde laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) nur noch durch Ausländerinnen und Ausländer getragen, wie aus einer Zusammenstellung anlässlich der Konferenz "Migration und Arbeit" hervorgeht.

Ifo-Institut begrüßt Pläne zu Sozialstaatsreform

MÜNCHEN - Die Wirtschaftsforscher des Münchner Ifo-Instituts sehen die Pläne für eine Reform des Sozialstaats positiv. Der Bericht der Kommission sei "insgesamt mutig und entspricht grundsätzlich unseren Reformüberlegungen", sagt Experte Andreas Peichl. Allerdings seien viele Details zur konkreten Umsetzung noch offen.

Bas wirbt für Fachkräfte-Zuwanderung in Deutschland

BERLIN - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat eindringlich für die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte geworben. Die Wirtschaft benötige "Menschen, die neue Ideen entwickeln, den Bagger fahren oder in der Produktion arbeiten", erklärte die SPD-Politikerin bei der Konferenz "Migration und Arbeit" in Berlin. In vielen Branchen und Regionen seien gute Leute bereits heute Mangelware. "Selbst wenn wir alle inländischen Fachkräftepotenziale heben, wird das nicht genügen."

Reiche: Wirtschaftswachstum nicht zufriedenstellend

BERLIN - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche erwartet in diesem Jahr ein leichtes Wachstum in Deutschland - die Zahlen seien aber nicht zufriedenstellend, sagte die CDU-Politikerin beim "Handelsblatt"-Energiegipfel in Berlin. Das Wachstum in diesem und im nächsten Jahr werde fast ausschließlich ausgelöst durch staatliche Ausgaben, sagte Reiche mit Blick auf milliardenschwere, schuldenfinanzierte Sondervermögen für Klimaschutz und Infrastruktur sowie Verteidigung.

Ifo sieht leichte Aufhellung bei Exporterwartungen

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich im Januar leicht verbessert. Die Exporterwartungen stiegen im Januar auf minus 1,2 Punkte, nach minus 3,0 Punkten im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte.

