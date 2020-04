dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 07.04.2020 - 17.00 Uhr

VIRUS: Mehr als 100 000 Corona-Nachweise in Deutschland - über 1700 Tote

BERLIN - In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mindestens 101 700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden(Vortag Stand 16.15 Uhr: 97 800 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

ILO: 2,7 Milliarden Arbeitskräfte von Anti-Corona-Maßnahmen betroffen

GENF - Die Weltarbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass aufgrund der Corona-Krise die geleistete Arbeitszeit in den kommenden Monaten um Milliarden von Stunden sinken wird. Für das zweite Quartal 2020 rechnet die ILO laut einer am Dienstag veröffentlichten Analyse mit einem weltweiten Rückgang um 6,7 Prozent - das entspricht der Arbeitszeit von rund 230 Millionen Arbeitskräften (bei 40 Wochenstunden). In Europa sinkt die Arbeitszeit demnach um geschätzte 7,8 Prozent beziehungsweise um die Arbeitszeit von 15 Millionen Vollzeitkräften. Insgesamt sind laut ILO derzeit rund 2,7 Milliarden arbeitende Menschen von Anti-Corona-Maßnahmen betroffen - das sind rund 81 Prozent aller Arbeitskräfte weltweit.

VIRUS/ROUNDUP: Japans Regierungschef ruft wegen Coronavirus den Notstand aus

TOKIO - Japans Regierungschef Shinzo Abe hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand für den Großraum Tokio und andere Provinzen ausgerufen. Abe rief die Bürger auf, abgesehen von nötigen Besorgungen möglichst zu Hause zu bleiben. Eine harte Abschottung wie in Italien oder Frankreich ist das aber nicht. Zugleich verkündete der Rechtskonservative das größte Konjunkturpaket aller Zeiten im Volumen von 108 Billionen Yen (916 Mrd Euro). "Japans Wirtschaft steht vor der größten Krise der Nachkriegszeit", so Abe.

US-Medien: Präsident Trumps Sprecherin Grisham verlässt ihren Posten

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trumps Sprecherin Stephanie Grisham (43) räumt nach weniger als einem Jahr ihren Posten. Sie werde ab sofort als Stabschefin für Melania Trump arbeiten, wie mehrere US-Medien am Dienstag unter Berufung auf das Büro der First Lady berichteten. Grishams Nachfolge solle "in den kommenden Tagen" angekündigt werden, hieß es weiter.

ROUNDUP/Spahn: 'Es wird nicht sofort wieder alles so sein wie vorher'

BERLIN - Obwohl kein Enddatum für die Coronavirus-Auflagen in Sicht ist, begrüßt der Deutsche Ethikrat die Debatte über einen Ausstieg aus den massiven Beschränkungen. "Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken", sagte der Vorsitzende des beratenden Gremiums, der Theologe Peter Dabrock, am Dienstag in Berlin.

VIRUS: Premier Boris Johnson in 'stabilem Zustand'

LONDON - Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Regierungsangaben stabil. Johnson hatte die Nacht auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verbracht. Ein Regierungssprecher äußerte sich am Dienstag in London zum Zustand des Premiers.

Brüssel und London wollen nächste Woche Brexit-Fahrplan abstimmen

BRÜSSEL - Die Europäische Union und Großbritannien wollen nächste Woche den Fahrplan für die weiteren Verhandlungen über die Partnerschaft nach dem Brexit beraten. Dazu werde EU-Chefunterhändler Michel Barnier mit seinem britischen Kollegen David Frost sprechen, kündigte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag an.

China überholt die USA erstmals bei Zahl der Patentanmeldungen

GENF - China hat 2019 erstmals die USA bei der Zahl der Patentanmeldungen überholt. Nach Angaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) vom Dienstag reichte China im vergangenen Jahr knapp 59 000 Patente ein - und damit etwa 1000 mehr als die USA. Seit 1978 lagen die Vereinigten Staaten beim Patente-Ranking immer an der Spitze. Chinas rasanter Aufstieg zum führenden Anmelder unterstreiche die Verschiebung des Innovationsschwerpunkts in den Osten, sagte Wipo-Generaldirektor Francis Gurry in Genf.

ROUNDUP/Wahlrechtsänderung in Polen: Opposition spricht von 'Staatsstreich'

WARSCHAU - Polens Opposition hat scharfe Kritik am Vorhaben der nationalkonservativen Regierungspartei PiS geübt, das Wahlrecht für die Präsidentenwahl am 10. Mai zu ändern. "Die PiS verübt einen Staatsstreich, um sich die volle Macht für weitere Jahre zu sichern", schrieb die Präsidentschaftskandidatin des größten Oppositionsbündnisses Bürgerkoalition (KO), Malgorzata Kidawa-Blonska, am Dienstag auf Twitter. Am Montagabend hatte das polnische Parlament in erster Lesung einem Gesetzentwurf der PiS zugestimmt, nach dem die Präsidentenwahl wegen der Corona-Epidemie als reine Briefwahl abgehalten werden soll.

VIRUS: Auch britischer Staatsminister Gove in Selbstisolation

LONDON - Der britische Staatsminister Michael Gove hat sich in eine Selbstisolation begeben. Ein Familienmitglied leide unter milden Corona-Symptomen, teilte Gove am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Ich habe keine Symptome und arbeite normal weiter."

ROUNDUP/Ifo: Produktionseinbruch in der Industrie nach starkem Jahresauftakt

MÜNCHEN/WIESBADEN - Die deutsche Industrie steht laut einer Umfrage des Ifo-Instituts nach einem starken Jahresauftakt vor schweren Zeiten. Ab März sei mit einem heftigen Einbruch der Fertigung in wichtigen Bereichen der Industrie zu rechnen, wie aus einer am Dienstag in München veröffentlichten Umfrage des Forschungsinstituts hervorgeht. Im Februar zeigte sich noch ein überraschend positives Bild. Im verarbeitenden Gewerbe legte die Produktion im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die ebenfalls am Dienstag in Wiesbaden veröffentlicht wurden.

Australiens Leitzins bleibt auf Rekordtief - Weniger Anleihekäufe möglich

SYDNEY - Die australische Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht verändert und den Leitzins auf dem Rekordtief belassen. Zugleich stellte sie in Aussicht, im Falle einer Besserung der Rahmenbedingungen ihre Krisenmaßnahmen etwas zurückzufahren. Der australische Dollar reagierte darauf mit Kursgewinnen.

