dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

IPO: Saudischer Ölgigant Aramco erhält Genehmigung für Börsengang

RIAD - Saudi-Arabiens staatlicher Ölkonzern Aramco hat nach mehrfacher Verzögerung die Genehmigung für seinen seit langem erwarteten Börsengang erhalten. Die Finanzmarktbehörde CMA des Königreichs teilte am Sonntag mit, dass ein entsprechender Antrag Aramcos genehmigt worden sei. Damit kann ein Teil der Aramco-Aktien künftig an der saudi-arabischen Wertpapierbörse Tadawul gehandelt werden. Ein konkreter Zeitplan für den Gang aufs Parkett wurde nicht genannt, und auch das Emissionsvolumen ist bisher offen.

Buffett mit Gewinnsprung - Cash-Rekord erreicht 128 Milliarden Dollar

OMAHA - Der US-Staranleger Warren Buffett hat mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway im dritten Quartal deutlich mehr verdient. In den drei Monaten bis Ende September belief sich das operative Ergebnis auf 7,9 Milliarden Dollar (7,1 Mrd Euro), wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte. Das war rund eine Milliarde mehr als im Vorjahreszeitraum.

ROUNDUP 3: VW mit weiterem Dämpfer in USA - Audi und Porsche legen zu

HERNDON - Nach einem Absatzeinbruch im Vormonat hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auch im Oktober weniger Autos auf dem wichtigen US-Markt verkauft. Mit 28 072 Autos wurde der Hersteller laut Mitteilung vom Freitag 3,2 Prozent weniger Neuwagen mit VW (Volkswagen (VW) vz)-Logo los als im Vorjahr. Während die SUV's Atlas und Tiguan bei der US-Kundschaft gut gefragt blieben, gab es beim volumenstarken Modell Jetta erneut starke Einbußen.

Siemens-Vorstand Helmrich optimistisch für Sparte Digital Industries

MÜNCHEN - Das in der Sparte Digital Industries (DI) zusammengefasste Geschäft mit Automatisierungs- und Prozesstechnik des Siemens-Konzerns (Siemens) hat sich nach einem Gewinneinbruch im dritten Geschäftsquartal offenbar erholt. Das deutete DI-Chef und Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich im Gespräch mit der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (EaS) an.

ROUNDUP 2: Ufo-Mitglieder stimmen für Streiks bei der Lufthansa

FRANKFURT - Bei der Lufthansa drohen unbefristete Streiks der Flugbegleiter. In Urabstimmungen der Kabinengewerkschaft Ufo haben Beschäftigte der Lufthansa-Kernmarke sowie von vier deutschen Tochterbetrieben grundsätzlich für unbefristete Arbeitsniederlegungen votiert. Die Zustimmung habe je nach Betrieb zwischen 77 und 96 Prozent betragen, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

IPO: Rostocker Biotech -Unternehmen Centogene plant Börsengang in USA

ROSTOCK - Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene bereitet einen Börsengang in den USA vor. Wie Centogene-Chef Arndt Rolfs am Samstag beim akademischen Jahresempfang der Universität Rostock sagte, soll nach gegenwärtiger Planung das Debüt an der Technologiebörse Nasdaq bereits am kommenden Donnerstag über die Bühne gehen. Details beispielsweise zum geplanten Ausgabepreis der Anteile nannte er nicht. "Wir sind mitten im Prozess auf der sogenannten Roadshow." Es gebe im Laufe eines solchen Prozesses immer gewisse Unwägbarkeiten, fügte er hinzu.

'FAS': Ex-Airbus-Chef Tom Enders wird Aufsichtsrat der Lufthansa

FRANKFURT - Der ehemalige Airbus-Chef (Airbus SE (ex EADS)) Tom Ender soll einem Pressebericht zufolge Aufsichtsrat der Lufthansa werden. Enders solle im Kontrollgremium der Fluggesellschaft den bisherigen Aufsichtsrat Herbert Hainer ersetzen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Der ehemalige Adidas-Chef (adidas) Hainer will sich demnach aus dem Kontrollgremium der Lufthansa zurück ziehen, da er Mitte November voraussichtlich zum Vorsitzenden des FC Bayern München gewählt wird. Die Lufthansa wollte die Personalie auf Anfrage der Zeitung nicht kommentieren./edh

'BöZ': Volkswagen Financial Services will Geschäft ohne Kapitalerhöhung ausbauen

FRANKFURT - Die VW-Tochter (Volkswagen (VW) vz) Volkswagen Financial Services will ihr Geschäft weiter ausbauen und sieht sich dafür finanziell gut aufgestellt. Das weitere Wachstum solle nahezu komplett durch Fremdkapital sichergestellt werden, sagte der Finanzchef der Sparte, Frank Fiedler, der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Es braucht keine Kapitalerhöhung durch die Volkswagen AG."/edh

