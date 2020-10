dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Sartorius übernimmt Aufreinigungsspezialist BIA für 360 Millionen Euro

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) baut sein Geschäft mit einer kleineren Übernahme aus. Für 360 Millionen Euro soll der Aufreinigungsspezialist BIA Separations übernommen und in die Tochter Sartorius Stedim Biotech eingegliedert werden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am späten Freitagabend in Göttingen mit.

Suez betrachtet Übernahmeversuch von Veolia weiterhin als feindlich

PARIS - Der Abfallentsorger Suez (Suez Environnement Company) sieht die Übernahmebemühungen des Konkurrenten Veolia Environment (Veolia Environnement) auch weiterhin als feindlich an. "Die Übernahmeofferte, insbesondere der erste Schritt, die 29,9-prozentige Engie-Beteiligung an Suez zu kaufen, ist nach wie vor feindselig", zitierte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" aus einem Brief von Suez-Chef Philippe Varin an Veolia-Chef Antoine Frerot vom Sonntag.

Tesla-Gegner kritisieren Ende der Anhörung - nicht alle gehört

POTSDAM/GRÜNHEIDE - Gegner der geplanten Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla haben das Ende der Anhörung von Einwendern nach acht Tagen scharf kritisiert. "Die Erörterung wurde auf Druck des Umweltministeriums vorzeitig beendet. Ob wir dagegen vorgehen werden, wird noch geprüft", sagte der Sprecher der Bürgerinitiative Grünheide, Steffen Schorcht, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Anhörung sei schlecht strukturiert gewesen. Im Ergebnis seien viele Einwender nicht zu Wort gekommen, kritisierte der Sprecher. Es bestehe weiter viel Unsicherheit bei den Menschen. Fragen an Tesla etwa zu Lärmschutzwänden oder der Reduktion der Luftemission habe das US-Unternehmen bei der Anhörung nicht beantwortet.

Airbus-Manager zuversichtlich für deutsche Standorte

PARIS - Beim angekündigten Abbau von weltweit 15 000 Stellen des europäischen Flugzeugherstellers Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist derzeit kein Aus für Standorte in Deutschland geplant. "In der Substanz sehe ich im Moment keine deutschen Standorte gefährdet", sagte Airbus-Produktionschef Michael Schöllhorn dem "Handelsblatt". Das Risiko betreffe aber mehrere Länder, auch wenn es noch zu früh sei, über Schließungen zu sprechen.

Ado-Properties-Tochter Adler Real Estate erhöht Eigenkapital

BERLIN - Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate beschafft sich über eine bereits angekündigte Kapitalerhöhung frisches Geld. Die Gesellschaft habe beschlossen, das genehmigte Kapital in Höhe von 35,1 Millionen Euro auszuüben und das Grundkapital auf rund 106,2 Millionen Euro zu erhöhen, wie die Tochter des SDAX-Unternehmens Ado Properties am Freitag in Berlin mitteilte.

EU-Arzneibehörde untersucht mögliche Nierenschäden durch Remdesivir

AMSTERDAM/BRÜSSEL - Der auch zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe eingesetzte Wirkstoff Remdesivir des Herstellers Gilead (Gilead Sciences) wird in Europa wegen möglicher Nierenkomplikationen genauer unter die Lupe genommen. Man habe nach entsprechenden Berichten ein Sicherheits-Prüfverfahren für das Medikament Veklury gestartet, teilte die Arzneimittelagentur der EU (EMA) bereits am Freitag mit. Das Präparat basiert auf Remdesivir. Bei einigen Patienten sollen demnach akute Nierenprobleme aufgetreten sein, erklärte die Behörde mit Hauptsitz in Amsterdam. Mehrere Medien hatten über die EMA-Untersuchung berichtet.

O2 startet sein 5G-Netz - Konkurrenz ist weiter

MÜNCHEN - Das Mobilfunkunternehmen Telefónica Deutschland (Telefonica Deutschland) hat als dritter deutscher Netzbetreiber Antennen in dem Übertragungsstandard 5G aktiviert. Die Anschaltphase mit rund 150 Funkstationen in fünf Großstädten habe begonnen, teilte Telefónica am Samstag mit. Von diesem Dienstag an können Kunden der Telefónica-Marke O2 das Netz nutzen, wenn sie einen entsprechenden Tarif und ein 5G-kompatibles Endgerät haben.

