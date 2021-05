dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Telefonica Deutschland und 1&1 zurren Netznutzung-Details fest

MÜNCHEN/MAINTAL - Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland und sein Wettbewerber 1&1 Drillisch haben die letzten Fragen für die gemeinsame Nutzung des Telefonica-Netzes geklärt. Damit sind die zähen Verhandlungen darüber endgültig beendet und auch der lange Streit über die Preise der bisherigen Netznutzung ist vom Tisch. Am Freitag sei das entsprechende sogenannte National Roaming Abkommen (NRA) unterzeichnet worden, teilten die United-Internet-Tochter (United Internet) 1&1 und das zum spanischen Konzern Telefonica gehörende Unternehmen am späten Freitagabend in Maintal und München mit. Der Vertrag basiert auf der bereits Mitte Februar getroffenen Grundsatzvereinbarung.

Deutsche-Bank-Führung präsentiert sich selbstbewusst den Aktionären

FRANKFURT - Ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise hat die Deutsche Bank ihre Verlustserie beendet und die Geschäfte laufen weiterhin gut. Entsprechend selbstbewusst dürfte sich die Führung des Frankfurter Dax-Konzerns (DAX 30) den Aktionären bei der Hauptversammlung an diesem Donnerstag (27.5.) präsentieren.

Tui startet mit 'Mein Schiff 1' in die deutsche Kreuzfahrtsaison

KIEL - Die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche ist am Pfingstwochenende in Deutschland von Kiel aus nach monatelangem Corona-Lockdown in die Saison gestartet. Nachdem am Samstag bereits die "Aidasol" der Carnival-Tochter Aida Cruises in See gestochen war, folgte am Sonntagabend "Mein Schiff 1" von TUI Cruises. Das Unternehmen des Tourismusriesen Tui und des Kreuzfahrtkonzerns Royal Caribbean bot wie Aida eine "Blaue Reise" an, bei der die Urlauber zunächst ohne Landgang die ganze Zeit auf der Ostsee bleiben. Es sei nur ein technischer Stopp in Stockholm geplant.

Snap kauft Display-Spezialisten für mehr als 500 Millionen Dollar

LOS ANGELES - Die Entwicklerfirma der populären Foto-App Snapchat untermauert ihre Ambitionen im Zukunftsgeschäft mit Computer-Brillen mit einem mehr als eine halbe Milliarde Dollar schweren Zukauf. Snap übernahm die britische Spezialfirma WaveOptics, wie das Unternehmen am Freitag bestätigte. Die Snapchat-Firma hatte am Vortag eine Brille vorgestellt, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld des Nutzers einblenden lassen. Von WaveOptics kommen die Spezialdisplays des Geräts.

Moderna will Impfstoffzulassung für 12- bis 17-Jährige in Europa

PARIS - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie strebt der US-Pharmahersteller Moderna eine europäische Impfstoffzulassung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren an. Ein Antrag bei der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) in Amsterdam sei Anfang kommenden Monats geplant. Das sagte der aus Frankreich stammende Moderna-Vorstandschef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung "Le Journal du Dimanche".

ROUNDUP: Richterin nimmt in App-Store-Prozess Apple-Chef in die Mangel

OAKLAND - Im App-Store-Prozess zwischen Apple und der Spielefirma Epic hat die zuständige Richterin Zweifel an Teilen des Geschäftsmodells des iPhone-Konzerns erkennen lassen. Unter anderem hinterfragte sie während der Aussage von Apple-Konzernchef Tim Cook am Freitag die Regel, dass Entwickler die Nutzer nicht darauf hinweisen dürfen, dass es ihre digitalen Produkte außerhalb des App Stores günstiger zu kaufen gäbe. Auch warf sie die Frage auf, ob es gerechtfertigt ist, dass Apple fortlaufend eine Gebühr auf die Einnahmen von Entwicklern kassiert.

PwC-Prognose: Automarkt in China und USA wieder wie 2019

MÜNCHEN - Die Automärkte in China und in den USA werden nach einer Prognose der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers dieses Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, während Europa weit darunter bleibt. Anders als in den USA und China, wo die Erholung in vollem Gange sei, liege der europäische Markt bis April noch 25 Prozent hinter dem Absatz von 2019 zurück. Die deutsche Autoindustrie sei trotzdem zuversichtlich, sagte PwC-Branchenexperte Felix Kuhnert der Deutschen Presse-Agentur.

Söder will Vorteile für Elektroautos in Innenstädten

BERLIN - CSU-Chef Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, Autos mit alternativen Antrieben Vorteile einzuräumen. "Wir könnten für Elektroautos das Parken in der Innenstadt kostenlos machen oder sie Busspuren nutzen lassen", sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Notwendig seien zudem ein neuer Öffentlicher Personennahverkehr und eine Radoffensive. "Das sind die Innovationen, die uns bei der Mobilität weiterhelfen."

Messebranche und Veranstalter fordern Lockdown-Ende im September

BERLIN - Die Messebranche hat ein festes Öffnungsdatum für ihre Veranstaltungen spätestens im September gefordert. Ohne verlässliche Öffnungsperspektive seien in der Branche 160 000 Arbeitsplätze gefährdet, sagte der Geschäftsführer des Messeverbandes AUMA, Jörn Holtmeier, der "Bild am Sonntag". Holtmeier kritisierte: "In Berlin liegt die Inzidenz inzwischen bei 56 und in dieser Woche wurde die für September geplante Elektronikmesse IFA abgesagt, weil der Berliner Senat sich zu keiner klaren Öffnungs-Perspektive durchringen kann." Er forderte ein bundeseinheitliches Vorgehen mit einem festen Öffnungsdatum spätestens im September.

US-Wetteramt rechnet dieses Jahr erneut mit starker Hurrikan-Saison

WASHINGTON - Ein Wetteramt in den USA rechnet in diesem Jahr erneut mit einer überdurchschnittlichen Hurrikan-Saison über dem Atlantik. Von Juni bis Ende November sei mit sechs bis zehn Hurrikanen zu rechnen, davon könnten bis zu fünf sehr starke Wirbelstürme werden, erklärte die Klimabehörde NOAA am Donnerstag (Ortszeit). Im Durchschnitt gibt es pro Jahr über dem Atlantik sieben Hurrikane, drei davon entwickeln sich zu Stürmen großer Stärke.

