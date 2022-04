dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP 3: 'Meilenstein' für das Internet - EU einigt sich auf Digital-Gesetz

BRÜSSEL - Soziale Netzwerke wie Facebook (Meta Platforms (ex Facebook)) und andere Plattformen im Internet müssen in der EU künftig einheitliche Regeln etwa beim Löschen von Hassrede und anderen illegalen Inhalten einhalten. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am frühen Samstagmorgen in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA), das für eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen und mehr Verbraucherschutz sorgen soll. Für die letzte Verhandlungsrunde wurden ganze 16 Stunden gebraucht. Die Reaktionen auf den Deal fielen überwiegend positiv aus.

US-Brauerei verlegt gestopptes Milliardenprojekt innerhalb Mexikos

VERACRUZ - Die US-Brauerei Constellation Brands (Constellation Brands A) hat ein vor zwei Jahren von der mexikanischen Regierung gestopptes Milliardenprojekt an die Ostküste Mexikos verlagert. Die Bauarbeiten nahe der Hafenstadt Veracruz seien schon im Gang, sagte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador am Freitag. Der erste Bau einer Brauerei an der US-Grenze war wegen Wassermangels gestoppt worden.

EU-Kommission: Russisches Gas ohne Sanktionsverstoß bezahlbar

BRÜSSEL - EU-Unternehmen dürften nach Einschätzung der EU-Kommission weiter für russisches Gas bezahlen können ohne europäische Sanktionen gegen Moskau zu verletzen. Ein Sprecher der Behörde sagte am Freitag mit Blick auf das russische Dekret, das Rubelzahlungen für Gaslieferungen an den Westen vorsieht: "Wir haben das neue Dekret sorgfältig analysiert und stehen in Kontakt mit den Behörden der Mitgliedstaaten und den betroffenen Energieunternehmen." Bereits am Donnerstag habe man den EU-Staaten mit Blick auf Gasimporte einen Leitfaden geschickt.

Ex-BDI-Präsident Dieter Kempf soll neuer Gea-Aufsichtsratsvorsitzender werden

DÜSSELDORF - Der ehemalige BDI-Präsident Dieter Kempf soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Anlagenbauers GEA werden. In einer außerordentlichen Sitzung des Gremiums sei dem Antrag auf gerichtliche Bestellung zugestimmt worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit. Vorbehaltlich der Bestellung sei er zudem zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.

Roche erhält zwei positive Empfehlungen eines EU-Fachausschusses

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat von einem Fachausschuss der EU zwei positive Empfehlungen für verschiedene Medikamente gegen Krebs erhalten. So empfahl das "Committee for Medicinal Products for Human Use" (CHMP) der Europäischen Medikamentenbehörde (EMA) der EU-Kommission, die Krebs-Immuntherapie Mosunetuzumab von Roche für die Behandlung von Lymphdrüsen-Krebs unter gewissen Bedingungen zuzulassen, wie Roche am Freitag mitteilte. Die Empfehlung gilt für erwachsene Patienten.

Presse: Credit Suisse soll den Austausch ranghoher Manager planen

ZÜRICH - Bei der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) könnte es im Top-Management zu mehreren Wechseln kommen. Das schreibt die "NZZ am Sonntag" mit Bezug auf "zuverlässige Quellen". Dem Bericht zufolge könnten Chefjurist Romeo Cerutti, Finanzchef David Mathers und der Chef des Asien-Geschäfts, Helman Sitohang, ersetzt werden. Auf Anfrage von AWP sagte ein Credit Suisse Sprecher, dass die Bank die Implementierung ihrer neuen Strategie und Organisationsstruktur, die sie im letzten November kommuniziert hatte, fortgesetzt habe. Als Teil dieser Arbeit beschäftige sich die Geschäftsleitung unter der Führung von Konzernchef Thomas Gottstein und gemeinsam mit dem Verwaltungsrat regelmäßig mit dem Thema Nachfolgeplanung und Ernennungen für gewisse leitende Positionen. "Unter anderem für bestimmte juristische Einheiten, Regionen und potenzielle Geschäftsleitungspositionen", so der Sprecher. Es sei jedoch wichtig zu betonen, "dass der Verwaltungsrat noch keine Entscheidung getroffen hat", sagte er. Sobald Entscheide fallen würden, werde die Bank diese kommunizieren.

^

Weitere Meldungen

-Bahn-Betriebsrat warnt vor Überlastung durch 9-Euro-Monatsticket

-Sachsens Verkehrsminister: Bund muss 9-Euro-Ticket komplett bezahlen

-ROUNDUP: Transfer von Adeyemi nach Dortmund fix - Unterschrift fehlt noch

-Tinkoff-Bank will sich nach Kritik ihres Eigners an Putin umbenennen

-Indonesien kündigt Palmöl-Exportstopp an

-ROUNDUP: Höhere Verbraucherpreise treiben die Indexmieten in die Höhe

-FDP: Bei Heizungen nicht nur auf Wärmepumpen setzen

-Weingüter erwarten deutliche Kosten- und Preissteigerung

-Wo die deutschen Großstädter Allradauto fahren

-Zorc: Haaland-Wechsel nach England würde 'nicht komplett überraschen'

-Spontane Streiks behindern Verkehr auf Flughafen Schiphol massiv

-Ausgetretene Farbmischung bei Tesla ist schwach wassergefährdend

-ROUNDUP/Bilanz zum Tag des Baumes: Den Wäldern geht es schlecht°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha