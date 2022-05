dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Siemens erhält aus Ägypten größten Auftrag der Firmengeschichte

MÜNCHEN - Der Industriekonzern Siemens hat einen weiteren Milliardenauftrag aus Ägypten unter anderem für ICE-Züge erhalten. Zusammen mit zwei Partnern habe man einen Vertrag über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt unterzeichnet, teilte das Münchner Unternehmen am Samstagabend mit. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Darin sind auch 2,7 Milliarden Euro für die erste Strecke enthalten, die bereits im vergangenen Jahr vereinbart wurde.

Berlin lehnt Investitionsgarantien wegen Menschenrechten in China ab

BERLIN - Die Bundesregierung hat erstmals wegen der Menschenrechtslage in der chinesischen Provinz Xinjiang Investitionsgarantien für ein Unternehmen abgelehnt. Betroffen seien insgesamt vier Anträge auf Verlängerung von Garantien, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagabend mitteilte. Ein Firmenname wurde nicht genannt. Dem "Spiegel" zufolge dürfte es sich um Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) handeln.

Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Luxusstrategie

HEILBRONN - Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) für die Absicht kritisiert, vor allem mit teuren Luxusautos wachsen zu wollen. "Ich halte diese Strategie für einen Fehler, das wird auch zu Akzeptanzproblemen führen, wenn man nur noch für Reiche und Superreiche Autos baut", sagte der Grünen-Politiker der "Heilbronner Stimme" und dem "Südkurier" (Samstag). Vorstandschef Ola Källenius hatte die Neuausrichtung jüngst verkündet und sie damit begründet, dass Mercedes ein Luxusunternehmen sei und so Jobs gesichert würden.

Easyjet streicht in den kommenden zehn Tagen mehr als 200 Flüge

LONDON - Der britische Billigflieger easyJet hat für die kommenden knapp zwei Wochen mehr als 200 Flüge gestrichen. Dies sei notwendig, um einen verlässlichen Service aufrechterhalten zu können, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Pro Tag sollen bis zum 6. Juni etwa 24 Flüge vom Londoner Flughafen Gatwick betroffen sein. Neben den anstehenden Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. stehen in England auch Schulferien an.

Bobic bestätigt Transfer von Torwart Lotka zu Borussia Dortmund

BERLIN - Geschäftsführer Fredi Bobic hat den Transfer von Torwart Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bestätigt. Der 21 Jahre alte Schlussmann hatte im März beim Vizemeister unterschrieben und soll dort in der kommenden Saison im Reserveteam in der 3. Liga spielen. Erst nach der Unterschrift in Dortmund hatte Lotka bei den Berlinern den überraschenden Karrieresprung von der Nummer fünf zum Stammtorwart im Abstiegskampf geschafft.

Club-Chef Watzke setzt große Hoffnung in Terzic: Kennt BVB-Seele

BERLIN - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke setzt große Hoffnungen in die Arbeit des neuen Dortmunder Trainers Edin Terzic. "Er ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Wir fühlen uns jetzt mit ihm gut. Aber er muss trotzdem Spiele gewinnen", sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten am Sonntag bei Sky in der Halbzeit des U19-Endspiels zwischen Hertha BSC und dem BVB in Berlin.

Umweltschützer kritisieren Tesla-Pläne zur Erweiterung von Gelände

GRÜNHEIDE - Umweltschützer kritisieren Pläne zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zur Erweiterung des Tesla-Geländes in Grünheide bei Berlin. Ein Teil des Areales sei ein Wasserschutzgebiet, das die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart verbiete, teilte der Verein für Natur und Landschaft Brandenburg am Samstag mit.

US-Börsenaufsicht untersucht Musks Einstieg bei Twitter

WASHINGTON - Die US-Börsenaufsicht SEC hat den Einstieg von Tech-Milliardär Elon Musk als Großinvestor bei Twitter unter die Lupe genommen. Die Behörde verlangte vom Tesla-Chef (Tesla) bereits am 4. April Auskunft über die Einhaltung von Vorschriften bei der Offenlegung seiner Twitter-Beteiligung. Das geht aus einem Brief an Musk hervor, den die Aufsicht am Freitag veröffentlichte. Aktionärsklagen werfen Musk wegen verspäteter SEC-Pflichtmitteilungen Marktmanipulation und Wertpapierbetrug vor. Er selbst hat sich bislang nicht geäußert.

L'Oréal ruft Vichy-Produkt zurück

DÜSSELDORF - Der französische Konsumgüter- und Kosmetikhersteller L'Oréal mit Deutschlandsitz in Düsseldorf ruft eines seiner Produkte zurück. Bei den Vichy-Glasfläschchen bestehe der Verdacht, dass das sichere Öffnen der Ampullen nicht garantiert werden könne, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Wer das Produkt "Vichy LiftActiv Peptide-C" gekauft habe, solle sich für die Rückgabe oder Erstattung des Kaufpreises an das Informationscenter des Unternehmens wenden.

TV-Quoten: Thriller-Wiederholung schlug sich als Fußball-Alternative am besten

BERLIN - Als Fernseh-Alternative zum Finale der Fußball-Champions-League hat sich eine Thriller-Wiederholung im Ersten am besten geschlagen. Im Schnitt 3,34 Millionen Menschen schauten am Samstagabend den ARD-Film "Im Abgrund" von 2020. Die Schauspieler Tobias Moretti und Peter Kurth verkörpern in dem Thriller Gegenspieler. Es geht um die Frage, wie weit Polizisten gehen dürfen, um Verdächtige in der Vernehmung zum Geständnis zu bewegen. Der Marktanteil betrug 13,3 Prozent.

^

