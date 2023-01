dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Die Post-Beschwerdewelle ebbt nicht ab - Verdreifachung in einem Jahr

BONN - Der Ärger über die Post hat den nächsten Höchstwert erreicht. Im Oktober gingen bei der Bundesnetzagentur so viele Beschwerden ein wie in keinem Monat zuvor, und im Jahr 2022 waren es so viele kritische Eingaben wie noch nie in einem Jahr. Wie die Bonner Aufsichtsbehörde am Sonntag auf Anfrage mitteilte, erhielt sie im vergangenen Jahr circa 43 500 Beschwerden und damit fast drei Mal so viele wie 2021 - da waren es 15 118. Damit wurde der bisherige Jahreshöchstwert der vor zehn Jahren begonnenen Statistik deutlich übertroffen: 2020 wurden 18 867 Beschwerden gezählt.

Portal: Fast jeder dritte Europa-Passagier war 2022 verspätet

BERLIN/FRANKFURT - Der zivile Luftverkehr in Europa war im vergangenen Jahr einer Untersuchung zufolge erneut sehr unpünktlich. Trotz eines ausgedünnten Flugplans waren laut Datenanalyse des Fluggastrechteportals Airhelp 244 Millionen Passagiere von Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen betroffen. Bei einer Gesamtheit von 795 Millionen beförderten Passagieren entspricht das knapp 31 Prozent. Zum Vergleich: Im letzten Jahr vor der Corona-Krise 2019 betrug der Anteil bei 1,125 Milliarden Gästen nur 24 Prozent.

Chip-Knappheit in Elektronik-Branche lässt nach

LAS VEGAS - Die Elektronik-Branche kommt nach mehreren Jahren lähmender Knappheit wieder besser an Chips. Vor einem Jahr habe man auf einige Halbleiter bis zu zwölf Monate warten müssen, sagte Dave Rogers von Elektronik-Konzern Harman auf der Technik-Messe CES in Las Vegas. Jetzt sei die Wartezeit auf rund ein halbes Jahr gesunken - immer noch mehr als die vor der Pandemie üblichen zwei bis drei Monate. Günstiger seien die Chips unterdessen bisher trotz des gestiegenen Angebots nicht geworden, sagte Rogers, der bei Harman das Audiogeschäft mit Marken wie JBL, AKG und Mark Levinson verantwortet.

Sartorius-Chef erwartet weniger technologische Offenheit mit China

GÖTTINGEN - Der Chef des Göttinger Laborzulieferers Sartorius (Sartorius vz) erwartet weniger technologische Offenheit im Umgang mit China. "Das Maß an Offenheit, auch technologischer Offenheit, das es lange gegeben hat, wird es so perspektivisch erst einmal nicht mehr geben", sagte Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass bestimmte Technologiefelder vom offenen Handel zwischen dem Westen und China ausgeklammert werden.

ROUNDUP 3/Happening und Protest: Aktivisten wollen Lützerath-Räumung verzögern

ERKELENZ - Ein paar Minuten bleibt der maskierte Mann in drei Metern Höhe in dem dreibeinigen Gestell hängen, dann kommt er wieder runter: Das öffentliche Aktionstraining an einem zu Blockaden eingesetzten Tripod in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler ist schon wieder zu Ende. Zuvor haben etwa 30 Demonstranten eine Sitzblockade geübt. Eng nebeneinander auf dem Boden, auf roten Kissen, die Arme miteinander verhakt rufen sie: "Kohlenstopp, Kohlenstopp". Nur etwa eine Viertelstunde dauert alles.

Bahn kündigt Auslastungsanzeige für weitere Regionen an

BERLIN - Mit speziellen Anzeigen am Bahnsteig und in der eigenen App will die Deutsche Bahn Fahrgäste besser über die Auslastungssituation in einfahrenden Regionalzügen informieren - und damit für einen reibungsloseren Ein- und Ausstieg sorgen. Ab Februar sollen etwa Reisende im Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck mit einem Blick auf die Anzeige erkennen, wo genau vollere und weniger volle Waggons halten werden, wie die Bahn mitteilte. Schon zuvor soll es entsprechende Pilotprojekte bei den S-Bahnen in Hamburg und in Stuttgart geben.

US-Arzneibehörde bezweifelt Wirkung von Anti-Corona-Präparat Evusheld

SILVER SPRING - Die US-Arzneibehörde FDA bezweifelt die Wirksamkeit des Antikörper-Präparats Evusheld im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante XBB.1.5. Auch wenn noch auf Daten gewartet werden müsse, gehe man derzeit davon aus, dass das Präparat von AstraZeneca die Variante wohl nicht unschädlich mache, teilte die FDA am Freitag mit. Das bedeute, dass Evusheld möglicherweise keinen Schutz biete. Derzeit mache XBB.1.5 rund 28 Prozent aller in den USA zirkulierenden Varianten aus.

Milliardär Jack Ma gibt Kontrolle über Finanzriesen Ant Group ab

PEKING - Der chinesische Milliardär Jack Ma gibt die Kontrolle über den Finanzriesen Ant Group ab. Der Gründer des Unternehmens und der größten chinesischen Handelsplattform Alibaba zieht sich damit weiter aus seinem Online-Imperium zurück, wie am Samstag aus einer Mitteilung von Ant Group hervorging.

US-Arzneibehörde vergibt Zulassung für Alzheimer-Medikament von Biogen und Eisai

SILVER SPRING - Die US-Arzneibehörde FDA hat eine beschleunigte Zulassung für ein Antikörper-Medikament vergeben, das ein Fortschreiten von Alzheimer im frühen Stadium verlangsamen soll. In den Wochen vor der Entscheidung am Freitag war Kritik an der Behandlung mit dem Antikörper Lecanemab aufgekommen, weil es in Testreihen zu Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und Blutungen im Gehirn gekommen war.

Dufry erwartet Übertragung von Autogrill-Beteiligung auf Anfang Februar

BASEL - Die Übernahme der italienischen Autogrill-Gruppe durch den Reiseeinzelhändler Dufry kommt voran. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Bezug auf den geplanten Zusammenschluss einschließlich der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden seien ohne Auflagen erteilt worden, teilte Dufry am Freitagabend mit.

