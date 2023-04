dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

VW-Nutzfahrzeugholding Traton erwägt nach starkem Jahresstart Prognoseänderung

MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugholding (Volkswagen (VW) vz) TRATON denkt nach einem guten Jahresstart über eine Änderung der Jahresprognose nach. Etwaige Änderungen würden am 2. Mai bekanntgeben, teilte das Unternehmen am Freitagabend in München mit. Das erste Quartal habe "eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag." Gestützt durch eine fortgesetzt große Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und verbesserter Produktionsvolumina habe der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bei 11,2 Milliarden Euro gelegen.

ROUNDUP: Cyberangriff auf Rüstungskonzern Rheinmetall

DÜSSELDORF - Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall ist am Freitag erneut Ziel eines Cyberangriffs gewesen. Ein Sprecher der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) bei der Kölner Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Kenntnisse über einen Vorfall. "Wir haben Ermittlungen aufgenommen", sagte Staatsanwalt Christoph Hebbecker der dpa. Zur Schwere des Angriffs konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Merck kündigt Kauf von Biotechfirma für elf Milliarden US-Dollar an

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) will die Biotechfirma Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Das ist ein Aufschlag auf den Schlusskurs von Freitag von 75 Prozent. Mit dem Kauf will Merck sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht.

US-Behörde erteilt UBS Genehmigung zum Kauf von US-Töchtern von Credit Suisse

WASHINGTON/ZÜRICH - Die Übernahme von Credit Suisse (CS) (Credit Suisse (CS)) durch UBS hat eine Hürde genommen. Das Federal Reserve Board der US-Notenbank Fed hat dem Kauf der US-Tochtergesellschaften von CS durch UBS ihren Segen erteilt. Das teilte die US-Behörde am Freitag mit.

Roche legt weitere Daten zu Tecentriq plus Avastin vor

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat weitere Daten zur Phase-III-Studie IMbrave050 vorgelegt. Demnach verringerte eine Kombinationstherapie mit Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) bei Patienten mit einem bestimmten Leberkrebs (HCC) ein erneutes Auftreten der Krankheit um 28 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heißt.

Keine Titelreife: BVB nach spätem Rückschlag in Stuttgart unter Schock

STUTTGART/DORTMUND - Edin Terzic klang, als hätte Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) das Rennen um die deutsche Meisterschaft schon verloren. "Wut" und "Enttäuschung" verspürte der Trainer des BVB nach dem turbulenten 3:3 (2:0) inklusive Gegentor in der siebten Minute der Nachspielzeit beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. "Unnötig" und "dumm" nannte er den neuerlichen Rückschlag im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. Mitunter hörte sich der 40-Jährige an, als sei er den Tränen nahe. Dann gab er sich doch noch mal einen Ruck.

Presse: Frankfurter Kamada wechselt nicht nach Dortmund

FRANKFURT - Ein möglicher Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) kommt einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Samstag-Ausgabe) zufolge nicht zustande. Der 26-Jährige habe dem BVB abgesagt und wolle lieber ins Ausland wechseln. Zuletzt waren Atlético Madrid und der FC Barcelona als mögliche Interessenten im Gespräch. Nach Dortmund gebe es hingegen schon seit Wochen keinen Kontakt mehr, hieß es nun.

CDU und CSU wollen bessere Bahn - Konzern soll zerschlagen werden

AUGSBURG/BERLIN - Die Union will die Deutsche Bahn schlanker aufstellen und schlägt eine Zerschlagung des Staatskonzerns vor. Ein Reformpapier der Bundestagsfraktion sieht vor, die Bereiche Netz, Bahnhöfe und die Energiesparte aus dem Verbund herauszulösen, wie die "Augsburger Allgemeine" (Montag) berichtet. Sie sollen in einer Infrastruktur GmbH des Bundes gebündelt werden. Bei der Bahn verbleiben demnach die Bereiche Nahverkehr, Fernverkehr und Gütertransport, die außerdem verschlankt werden sollen. "Die Holding der DB wird aufgelöst und die bisherige DB-Struktur mit 740 Beteiligungen und Tochtergesellschaften entflochten", zitierte die Zeitung aus dem Papier von CDU und CSU.

ROUNDUP/Studie: Deutsche Maschinenbauer bei Investitionen in Asien vorsichtiger

MÜNCHEN - Deutsche Maschinenbauer geben sich bei Investitionen in für sie neue Märkte mit Blick auf Asien zurückhaltender. Hinweise darauf gibt das aktuelle Maschinenbauer-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland, das der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX exklusiv vorliegt. Demnach konzentrieren sich die Unternehmen, die in neue Märkte expandieren wollen, eher auf Europa und Nordamerika. Asien verliert an Zugkraft. Das könnte laut PwC ein erstes Anzeichen einer Entflechtung insbesondere von China sein.

ROUNDUP: Schwache Aussichten für Elektroautos - Hersteller setzen auf Export

MÜNCHEN - Daten des Onlineportals Carwow lassen auch für die kommenden Monate vergleichsweise schwache Neuzulassungen von Elektroautos erwarten. Seit einigen Monaten verzeichnet das Unternehmen bei den Fahrzeugkonfigurationen auf seiner Seite einen deutlich niedrigeren Anteil von Stromern. Im ersten Quartal lag er rund ein Viertel bis ein Drittel niedriger als in den ersten drei Quartalen 2022.

^

Weitere Meldungen

-Scholz: 'Sehr froh, dass es wieder los geht mit der Hannover Messe'

-Betreiber weist Kritik an Brennelementewerk in Lingen zurück

-TV-Quoten: Beatrice Egli liegt vor 'DSDS'-Finale - ZDF-Krimi siegt

-Parlament in US-Bundesstaat bringt Tiktok-Verbot auf den Weg

-Esken: Rügener LNG-Terminal notwendig - Aber besser kommunizieren

-Justizsenatorin fordert mehr Schutz vor unseriöser Schuldnerberatung

-Zweiter Anlauf für Auktion von New Yorks 'Bügeleisen-Gebäude'

-Ölraffinerie PCK geht in TÜV-Check - Anlagen außer Betrieb

-Spaniens linke Regierung kündigt umstrittenes Wohnungsgesetz an

-Schmalspurbahnen fürchten um ihre historische Ausstrahlung

-ROUNDUP 3: Deutschlands letzte Atommeiler abgeschaltet - Doch Debatte bleibt

-SAP-Vorstandsmitglied sieht in KI Beschleuniger für Wandel der Arbeitswelt

-SpaceX will mächtigste Rakete der Welt testen

-BKA geht Tausenden Fällen von Hass und Hetze im Internet nach

-Wissing fordert europäische KI-Regeln: 'Verbot ist der falsche Weg'

-Von der Dampflok bis zum U-Boot: Intermodellbau in Dortmund

-Straffes Trainings-Programm für A380-Crews der Lufthansa

-E-Scooter-Anbieter: Rechtliche Grundlage hier anders als in Paris

-Ärger im britischen Gesundheitswesen - neue Streiks angekündigt

-Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

-Bremer Innensenator fordert Werbeverbot für Sportwetten in Deutschland

-Nach Brexit-Staus: Orient-Express fährt nicht mehr aus London ab

-Bauexperten für mehr Wohnungsbau von der Stange

-Studie: Rohstoffimporte treiben Waldzerstörung voran

-Wegen Marktverzerrung: Ungarn verbietet Getreideimporte aus Ukraine

-Springer-Chef Döpfner: 'Ich bitte um Entschuldigung'

-Lieferando-Fahrer zu Streik aufgerufen - lautstarker Protest

-Bahn verweist in Tarifverhandlungen auf öffentlichen Dienst

-Hinterbliebener vor Urteil zu Todesflug Rio-Paris pessimistisch

-ISS-Raumschiff bringt Tomaten zurück zur Erde

-Wissing fordert Länder zu mehr Kooperation bei Datensystemen auf°

