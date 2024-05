dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Keine Ruhe bei Flatexdegiro: Bernd Förtsch will in den Aufsichtsrat

FRANKFURT - Die Turbulenzen beim Online-Broker flatexDEGIRO reißen nicht ab. Großaktionär Bernd Förtsch will sich auf der am 04. Juni stattfindenden Hauptversammlung in den Aufsichtsrat wählen lassen, wie das Unternehmen am späten Freitagabend mitteilte. Dazu habe die von ihm kontrollierte GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation ein sogenanntes Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung eingereicht. Er würde so Herbert Seuling ersetzen, der am Freitag sein Ausscheiden aus dem Gremium aus persönlichen Gründen bekannt gegeben hat.

US-Telekomausrüster Adtran Holdings mit hoher Firmenwertminderung

HUNTSVILLE - Der US-Telekomausrüster Adtran Holdings (ADTRAN) muss voraussichtlich Firmenwert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich abschreiben. Für den sogenannten Goodwill, der ausschließlich auf das Network Solutions Segment entfalle, werde eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von etwa 293 Millionen US-Dollar (272,5 Mio Euro) erwartet, teilte der Mutterkonzern von Adtran Networks (Adtran Networks SE) in der Nacht auf Samstag mit. Die Wertminderung führe zu einem erhöhten operativen Verlust in derselben Höhe im ersten Quartal. An der Prognose für die um Sondereffekte bereinigte operative Marge für den Zeitraum ändere sich aber nichts.

ROUNDUP: Angeführt von gefeiertem Reus: BVB-C-Version mit höchstem Saisonsieg

DORTMUND - Der höchste Saisonsieg von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ist zur großen Jubelshow für Marco Reus geworden. Beim 5:1 (4:1) der BVB-C-Version am Samstag gegen den erschreckend schwachen FC Augsburg wurde der im Sommer nach zwölf Jahren scheidende Ex-Kapitän überschwänglich gefeiert. Einen Tag nach seinem angekündigten Abschied hatte der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler mit einem Tor (34. Minute) und zwei Torvorlagen entscheidenden Anteil am Sieg, der dem BVB den nötigen Schwung für das Champions-League-Highlight in Paris am Dienstag geben sollte.

Geldreserven von Berkshire Hathaway wachsen weiter

OMAHA - Der legendäre US-Investor Warren Buffett findet keine attraktiven Anlageobjekte und lässt die Reserven seiner Holding auf Rekordwerte steigen. Zum Ende des vergangenen Quartals hatte Berkshire Hathaway rund 189 Milliarden Dollar (175,5 Mrd Euro) an Bargeld und in kurzfristig angelegten Staatsanleihen zur Verfügung. Bei dem jährlichen Aktionärstreffen in Omaha am Samstag sagte Buffett, es sei davon auszugehen, dass die Reserven nach dem laufenden Vierteljahr die Marke von 200 Milliarden Dollar knacken würden.

Neue Aareal-Bank-Eigentümer drängen Minderheitsaktionäre heraus

WIESBADEN - Die neuen Eigentümer der Aareal Bank haben sich die volle Kontrolle über den Wiesbadener Gewerbeimmobilienfinanzierer gesichert. Die verbliebenen Minderheitsaktionäre können nach einem Beschluss der Hauptversammlung vom Freitag wie geplant per Barabfindung herausgedrängt werden, wie das Institut am Freitagabend mitteilte. Die Abfindung für die Kleinaktionäre wurde bereits zuvor auf 33,20 Euro je Namensaktie festgesetzt. Das im Dezember angekündigte sogenannte Squeeze-out war der zentrale Tagesordnungspunkt der Online-Hauptversammlung.

Weitere Meldungen

