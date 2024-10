dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Kfz-Gewerbe erwartet mit Zöllen steigende Preise für E-Autos

BERLIN - Mit einer Einführung von Strafzöllen auf chinesische Elektroautos erwartet die Branche negative Konsequenzen für den Kfz-Handel und Autokäufer. Für die Verbraucher drohten sich durch den Eingriff in den Wettbewerb mit chinesischen Herstellern die Preise für Elektroautos zu verteuern, sagte der Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZdK), Thomas Peckruhn, der "Augsburger Allgemeinen". Das würde die ohnehin schon zurückhaltende Kauflaune noch weiter verschlechtern.

ROUNDUP/BVB-Pleite: Hamann hat kein Verständnis für Kobel-Aussagen

BERLIN - Sky-Experte Dietmar Hamann hat kein Verständnis für Gregor Kobels Aussagen nach Borussia Dortmunds 1:2 beim 1. FC Union Berlin. Der BVB-Keeper hatte nach Hamanns Meinung versucht, den schwachen Bundesliga-Auftritt zu relativieren, indem er seiner Mannschaft "kein schlechtes Spiel" attestierte.

Ermittlungen bei Villacher Infineon wegen Diebstahls von Goldabfällen

VILLACH - Beim Halbleiterkonzern Infineon in Villach wird gegen Mitarbeiter einer Fremdfirma wegen Diebstahls ermittelt. Dabei handelt es sich um Goldabfälle aus der Produktion, die für das Recycling bestimmt waren, teilte Alexandra Wachschütz, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, auf APA-Anfrage mit. Die Unternehmenssprecherin bestätigte teilweise auch einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach es bereits drei Festnahmen gegeben hat.

'HB': Thyssenkrupp könnte Prestigeobjekt 'grüner Stahl' stoppen

ESSEN - Die Pläne von thyssenkrupp zur Herstellung von sogenanntem grünem Stahl stehen laut einem Medienbericht auf dem Prüfstand. Eines von vier Prüfszenarien sehe den Baustopp der für die Stahlherstellung mit Wasserstoff notwendigen Direktreduktionsanlage vor, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag unter Berufung auf nicht genannte Quellen im Unternehmen. Dadurch müsste die Thyssenkrupp-Stahlsparte wahrscheinlich im Vorfeld geflossene staatliche Subventionen von rund einer halben Milliarde Euro zurückzahlen.

'FT': Totalenergies denkt über Einstieg in Kupferhandel nach

PARIS - Der Öl - und Gaskonzern TotalEnergies erwägt einem Medienbericht zufolge den Vorstoß in den Handel mit Kupfer. Ein Manager habe bei einer nicht-öffentlichen Konferenz in London gesagt, dass der französische Energiekonzern das Vorhaben geprüft habe, berichtete die "Financial Times" (FT) am Sonntag unter Berufung auf mehrere Teilnehmer der Veranstaltung. Eine Entscheidung sei bisher nicht gefallen.

Robotaxi-Firma Waymo holt Hyundai ins Boot

MOUNTAIN VIEW - Die Robotaxi-Firma Waymo will ihre Flotte mit Elektroautos von Hyundai (Hyundai Motor) ausbauen. Die zu selbstfahrenden Autos umgebauten Wagen des Modells Ioniq 5 sollen in etwa einem Jahr in erste Straßentests gehen. Wann genau sie danach für Fahrgäste verfügbar sein werden - und wie viele produziert werden sollen, ließ die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma offen.

Mietwagenpreise sinken weiter - aber langsamer

MÜNCHEN/KÖLN - Die Preise für Mietwagen an den beliebtesten Urlaubszielen sinken weiter. Für Reisen in der Zeit vom 3. Oktober bis 2. November hat das Portal billiger-mietwagen.de im Schnitt 3,9 Prozent niedrigere Preise als im Vorjahreszeitraum festgestellt. Damit setzt sich der Abwärtstrend des vergangenen Jahres fort, wenn auch weniger stark. Im Vorjahr hatte der Rückgang noch 17 Prozent betragen. Basis der Auswertung waren Buchungen über das Portal.

Daimler Truck in Brasilien wegen Diskriminierung verurteilt

SAO PAULO - Der deutsche Fahrzeugbauer Daimler Truck ist in Brasilien wegen der Diskriminierung von Beschäftigten zu einer Entschädigungszahlung von 40 Millionen Reais (etwa 6,6 Millionen Euro) verurteilt worden. Arbeitnehmer, die bei ihrer Arbeit Verletzungen erlitten hätten, seien bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz in dem Werk in Campinas "isoliert und schikanösen und demütigenden Situationen" ausgesetzt worden, hieß es laut dem Urteil des regionalen Arbeitsgerichts. Aus dem Werk im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo seien auch Fälle von rassistischer Diskriminierung gemeldet worden. Die Entscheidung in zweiter Instanz kann beim Obersten Arbeitsgericht (TST) angefochten werden.

Onlinedienst X beantragt erneut Aufhebung von Sperre in Brasilien

BRASÍLIA - Nach der Stilllegung der Kurznachrichtenplattform X in Brasilien hat das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk abermals eine Aufhebung der Sperre beantragt. Der Onlinedienst habe alle offenen Geldstrafen in Höhe von rund 28,6 Millionen Reais (4,77 Millionen Euro) bezahlt, berichtete der Fernsehsender TV Globo unter Berufung auf die Anwälte des Unternehmens. Damit seien die vom Bundesrichter Alexandre de Moraes gestellten Bedingungen erfüllt.

Swiss-Life-Chef: 'Mehr bauen ist das beste Rezept gegen die Wohnungsknappheit'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Swiss Life ist einer der grössten Wohnungsvermieter der Schweiz. Matthias Aellig, seit Mai 2023 Chef der Swiss Life, fühlt sich trotz Wohnungsknappheit und steigenden Mietpreisen in erster Linie seinen Kunden verpflichtet: "Unsere Pflicht ist es, mit unseren Wohnungen für unsere Versicherten marktkonforme Erträge zu erwirtschaften", sagte er im Interview mit der "SonntagsZeitung" (Ausgabe, 06.10.24).

Michael Stoschek hat wieder die Macht bei Brose

COBURG - Der Autozulieferer Brose strukturiert seine Unternehmensführung um. Michael Stoschek, Enkel des Firmengründers und jahrelang das Gesicht des Unternehmens, bekommt damit wieder großen Einfluss. Es sei ein Verwaltungsrat eingerichtet worden, der gegenüber dem Vorstand weisungsbefugt sei, teilte ein Sprecher mit. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Stoschek, Vertreter ist sein Sohn Maximilian. Der Verwaltungsrat ersetzt den bisherigen Aufsichtsrat.

