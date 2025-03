dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Verdi will 13 deutsche Flughäfen lahmlegen

BERLIN/FRANKFURT - Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Montag (0.00 Uhr) zu Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen auf. Ab Mitternacht sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, bei den Bodenverkehrsdiensten und den Luftsicherheitsbereichen in zwei verschiedenen Tarifkonflikten für 24 Stunden zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch die Warnstreiks in anderen Einrichtungen des Bundes und der Kommunen sollen in dieser Woche weitergehen. Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für diesen Freitag (14. März) in Potsdam geplant.

Porsche SE schreibt wegen milliardenschwerer Abschreibungen erheblichen Verlust

STUTTGART - Die Volkswagen-Eigentümerholding Porsche SE (Porsche Automobil vz) ist wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf ihre Beteiligungen an VW (Volkswagen (VW) vz) und dem Sportwagenhersteller Porsche AG (Porsche) in die roten Zahlen abgerutscht. Im vergangenen Jahr sei nach Steuern ein Fehlbetrag von rund 20 Milliarden Euro angefallen, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Freitagabend in Stuttgart mit. Dennoch soll den Aktionären weiter eine Dividende für das abgeschlossene Geschäftsjahr gezahlt werden.

Union und SPD planen Kaufanreiz für E-Autos

BERLIN - CDU, CSU und SPD wollen in einer möglichen Bundesregierung die schleppende Nachfrage nach Elektroautos wieder stärker ankurbeln. Wie die Parteien nach ihren Sondierungsgesprächen mitteilten, wollen sie die E-Mobilität durch "einen Kaufanreiz" fördern. Eine bestehende Kaufprämie war Ende 2023 wegen Haushaltsnöten von der Ampel-Koalition abrupt gestoppt worden, danach sackte die Nachfrage spürbar ab.

Bahn zahlt fast 200 Millionen Euro Entschädigung an Reisende

BERLIN - Die Deutsche Bahn musste im vergangenen Jahr deutlich höhere Entschädigungen wegen Verspätungen und Zugausfällen leisten. Knapp 197 Millionen Euro zahlte die Bahn an betroffene Reisende aus, wie der staatseigene Konzern in Berlin mitteilte. Demnach waren bei den Servicecentern rund 6,9 Millionen Entschädigungsanträge eingereicht worden. Zum Vergleich: 2023 wurden laut Bahn 5,6 Millionen Anträge bearbeitet und 132,8 Millionen Euro Entschädigungen ausgezahlt.

Union und SPD wollen Mietpreisbremse verlängern

BERLIN - Union und SPD haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen darauf verständigt, dass die Mietpreisbremse weiter gelten soll. In einem gemeinsamen Papier heißt es: "Die Mietpreisbremse wollen wir zunächst für zwei Jahre verlängern."

Heftiges Unwetter trifft Australiens Ostküste

BRISBANE - Sturmtief "Alfred" hat an der australischen Ostküste heftige Regenfälle ausgelöst und schwere Überschwemmungen verursacht. Allein die Millionenmetropole Brisbane bekam am Sonntag binnen zwei Stunden fast so viel Niederschlag ab wie sonst in einem kompletten Monat - dort standen in einigen Vierteln ganze Straßenzüge unter Wasser . Von manchen Autos war nur noch die Dachkante zu sehen.

ROUNDUP: BVB verharrt im Mittelmaß: 0:1 gegen Augsburg

DORTMUND - Auch ungewohnte neongelbe Sondertrikots haben Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) nicht vor dem x-ten Rückschlag in dieser Saison bewahrt. Beim 0:1 (0:1) gegen den FC Augsburg bot das Team von Trainer Niko Kovac in den Jerseys, die an die Meisterschaft von 1995 erinnern sollten, 30 Jahre später einmal mehr nur biederes Bundesliga-Mittelmaß.

ROUNDUP: Anzahl der Post-Beschwerden steigt auf Höchstwert

BONN - Es geht um verlorene Briefe, beschädigte Pakete oder verspätete Sendungen: Bei der Bundesnetzagentur sind noch nie so viele Post-Beschwerden (DHL Group (ex Deutsche Post)) eingegangen wie im vergangenen Jahr. Wie die Bonner Behörde auf dpa-Anfrage mitteilte, erreichten sie 44.406 Eingaben zu Mängeln der Postversorgung und damit 2817 mehr als 2023, also ein Plus von fast sieben Prozent. Der bisherige Höchstwert von 43.125 kritischen Wortmeldungen im Jahr 2022 wurde damit knapp übertroffen.

