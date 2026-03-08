dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Kreise: Novo Nordisk und Hims &Hers beenden Streit mit GLP-1-Partnerschaft

LONDON - Der Streit um den Verkauf von Abnehmmedikamenten zwischen dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk und dem US-Telemedizinanbieter Hims & Hers (HimsHers Health) dürfte durch eine Kooperation der beiden Unternehmen beendet werden. Bereits am Montag könnten die Konzerne eine erneute Partnerschaft bekannt geben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Neuer Ärger um Nexperia-Chips - China warnt Niederlande

PEKING - China warnt im andauernden Streit mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia vor neuen Konflikten. Das Handelsministerium reagierte mit scharfer Kritik, nachdem der chinesische Ableger des Unternehmens in einer Mitteilung seine Zentrale in den Niederlanden beschuldigt hatte, die Benutzerkonten von Mitarbeitenden in China gesperrt zu haben.

ROUNDUP/Sieg in Überzahl: BVB erhöht Druck auf Köln-Coach Kwasniok

KÖLN - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat mit einem Pflichtsieg beim dezimierten 1. FC Köln den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok erhöht. Gegen eine Halbzeit in Unterzahl spielende Kölner siegte der BVB mit 2:1 (1:0). Beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteiger schossen Serhou Guirassy (16. Minute) und Maximilian Beier (60.) die Tore für den Tabellenzweiten. Bei den Rheinländern hatte Jamai Simpson-Pusey wegen groben Foulspiels in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte (45.+2) gesehen. Köln kämpfte aber und kam durch Jakub Kaminski (88.) immerhin zum Anschlusstreffer.

Trump: US-Rüstungsunternehmen wollen Produktion steigern

WASHINGTON - US-Rüstungsunternehmen haben nach Angaben von Präsident Donald Trump zugestimmt, die Produktion von Waffen zu steigern. Nach einem Treffen mit Vertretern großer US-Rüstungskonzerne teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, dass sie zugesagt hätten, die Produktion hoch entwickelter Waffen zu vervierfachen. Dabei blieb allerdings unklar, auf welche Waffen er sich genau bezog und bis wann und wie die Produktionssteigerung in der Praxis umgesetzt werden soll.

ROUNDUP/'Sehr schön': Russell läutet neue Formel-1-Ära mit Sieg ein

MELBOURNE - Im Trubel von Melbourne hat Mercedes-Pilot (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) George Russell mit seinem sechsten Grand-Prix-Sieg die neue Ära in der Formel 1 eingeläutet. Beim Auftaktrennen in Australien nach der größten Regelreform in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse wehrte der Engländer sogar einen Raketenstart von Ferrari-Fahrer (Ferrari) Charles Leclerc ab und feierte mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli Down Under einen Doppelerfolg.

Wolfsburg räumt auf: Trainer und Sportchef weg

WOLFSBURG - Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu einer Radikalmaßnahme gegriffen. Nach dem 1:2 (1:1) gegen den Hamburger SV muss neben Trainer Daniel Bauer auch der Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen gehen.

Tankstellenbetreiber nennen hohe Spritpreise 'Abzocke'

BERLIN - Die Kritik von Tankstellenbetreibern an den Mineralölkonzernen wegen der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Krieges reißt nicht ab. "Das ist Raubtierkapitalismus wie im 19. Jahrhundert und hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun", sagte der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands (TIV), Herbert Rabl.

