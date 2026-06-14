dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Kreise: Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

NEW YORK - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

Rheinmetall sorgt sich um deutsch-französisches Panzerprojekt

BERLIN - Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs fürchtet der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Ausstieg der Franzosen auch beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. "Eine Gefahr ist immer da, aber es ist noch nichts entschieden", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der "Welt am Sonntag".

US-Regierung gibt Warner-Übernahme durch Paramount frei

WASHINGTON - Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers (Warner Bros Discovery) durch den Konkurrenten Paramount (Paramount Skydance) ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.

ROUNDUP 2: SpaceX-Börsendebüt macht Musk zum Billionär

NEW YORK - Elon Musk ist mit dem Rekord-Börsengang seiner Weltraumfirma SpaceX zum ersten Menschen mit einem Billionen-Vermögen geworden. Die SpaceX-Aktie debütierte mit einem Zuwachs von gut elf Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar. Aus dem Handel ging das Papier bei 160,95 Dollar, was einen Gewinn von gut 19 Prozent bedeutete. Die Unternehmensbewertung kletterte so auf fast 2,1 Billionen Dollar.

Neue Aufgaben für Senderchefs von ProSiebenSat.1

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) baut die Führung seiner Unterhaltungssparte um. Die bisherigen Zuständigkeiten für die Sender ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins würden neu geordnet, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Künftig sollen Inhalte stärker nach Genres organisiert und die Auswertung über Fernsehsender und digitale Plattformen zentral gesteuert werden.

ROUNDUP: EU-Staaten rücken von Forderung zu Flugverspätungen ab

BRÜSSEL - Drohende Einschnitte bei Fluggastrechten in der EU sind vorerst vom Tisch. In den seit Wochen laufenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament gaben Vertreter der EU-Staaten entsprechende Forderungen auf. Demnach bleibt es dabei, dass Fluggäste bei Verspätungen ab drei Stunden eine Entschädigung bekommen können, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Auch die Höhe bleibt demnach gleich - anders als die Staaten lange gefordert hatten.

Anthropic sperrt Top-KI-Modell nach Regierungs-Anordnung

SAN FRANCISCO - Die KI-Firma Anthropic hat nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu seiner erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Top-Software mit Künstlicher Intelligenz blockiert. Regierungsbehörden hätten Anthropic unter Verweis auf die nationale Sicherheit angewiesen, den Zugang aller Ausländer zu den KI-Modellen Fable 5 und Mythos 5 zu unterbinden, teilte das Unternehmen mit.

Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel

STUTTGART - Die Gewerkschaft Verdi mobilisiert im festgefahrenen Tarifkonflikt im Handel am Dienstag zu einer Demonstration in Stuttgart. Hintergrund sind die laufenden Tarifrunden im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg, wie die Gewerkschaft mitteilte.

EVG: Italo-Züge könnten Städte vom Fernverkehr abkoppeln

BERLIN/MÜNCHEN - Der geplante Einstieg des italienischen Bahnunternehmens Italo könnte im deutschen Fernverkehr aus Sicht der Gewerkschaft EVG zu deutlichen Einschränkungen führen. Mindestens 16 Städten drohe die Abkoppelung vom ICE- und IC-Verkehr, heißt es laut "Bild am Sonntag" in einer Analyse der Bahngewerkschaft. Auch bayerische Städte wie Augsburg, Ingolstadt oder Bamberg sollen betroffen sein. Die Ingolstädter CSU-Fraktion wandte sich in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Michael Kern.

Verivox: Immer mehr Haushalte wechseln in Ökostromtarife

BERLIN - Ökostromtarife haben sich beim Wechsel des Stromanbieters nach Angaben des Vergleichsportals Verivox erstmals klar als Standard durchgesetzt. Im laufenden Jahr entfielen 81 Prozent aller über die Plattform abgeschlossenen Stromverträge auf Tarife mit 100 Prozent erneuerbaren Energien, wie aus einer Verivox-Auswertung hervorgeht, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorlag. Das sei der höchste bislang gemessene Wert.

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-Atomkraftwerk Saporischschja wieder am Stromnetz°

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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