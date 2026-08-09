dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus (Stabilus SE) muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernehme bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, hieß es. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.

Linken-Chef pocht auf Enteignung großer Wohnungskonzerne

BERLIN - Linken-Chef Luigi Pantisano pocht im Berliner Wahlkampf auf die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Die Berliner Bürger hätten entschieden, dass sie das wollten, "und diesen Auftrag nehmen wir mit", betonte Pantisano im Sommerinterview der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Jungstars schießen Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal

LONDON - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat sein Testspiel beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten FC Arsenal in London mit 3:2 (2:0) gewonnen. Für den BVB trafen die beiden erst 18 Jahre alten Samuele Inacio (7. Minute) und Konstantinos Karetsas (29.) sowie der 19-jährige Joane Gadou (58.). Sowohl Gadou als auch Karetsas sind zwei von bislang vier Neuzugängen, die in diesem Sommer zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac gestoßen sind.

Pentagon ruft Industrie auf, schneller Waffen zu produzieren

WASHINGTON - Das Pentagon hat Vertreter der US- Rüstungsindustrie dazu aufgefordert, die Produktion und Lieferung von Waffen rasch zu steigern. Das berichten die "Washington Post" und der US-Sender CNN übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung eines Ministeriumsvertreters. Pentagon-Sprecher Sean Parnell bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Dokuments. Es fällt in eine Zeit, in der Experten und Berichte von US-Medien zuletzt immer wieder auf schwindende Waffenreserven im US-Militär als Folge des Iran-Kriegs hingewiesen hatten. US-Präsident Donald Trump wies das zurück.

ROUNDUP: Minister will Bonuszahlungen an Bahn-Ziele koppeln

BERLIN - Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger erhöht den Druck auf die Führungsebene der Deutschen Bahn. Als Reaktion auf die anhaltende Pünktlichkeitskrise des bundeseigenen Bahn-Konzerns und Kritik an Millionenzahlungen kündigt der CDU-Politiker in der "Bild am Sonntag" Konsequenzen bei Vorstandsgehältern an.

Erneut Demonstration gegen den Massentourismus auf Mallorca

PALMA/SÓLLER - Erneut sind Mallorquiner gegen den Massentourismus auf die Straße gegangen. Nur zwei Wochen nach der großen Kundgebung in Palma gegen den aus Sicht vieler Insulaner überbordenden Tourismus auf der Mittelmeerinsel, fand die neue Demo nun in der Stadt Sóller im Westen der Urlauberinsel statt. Aufgerufen hatte wieder die Organisation "Menys Turisme Més Vida" (Weniger Tourismus, mehr Leben).

Dräger hofft beim PFAS-Verbot auf die Bundesregierung

LÜBECK - In der Debatte um ein weitreichendes PFAS-Verbot auf EU-Ebene wartet Drägerwerk-Chef Stefan Dräger auf ein Einschreiten der Bundesregierung. "Die Bundesregierung könnte noch immer eingreifen und sagen, wir haben jetzt eine politische Bewertung auch der gesellschaftlichen Auswirkungen vorgenommen und wir wollen den Vorschlag ändern." Er warte auf eine Initiative der Regierung, den deutschen Industriestandort zu retten.

OpenAI will neue KI nach Hacking-Vorfällen härter überwachen

SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI will nach eigenmächtigen Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz seine neuen KI-Modelle härter kontrollieren. Software mit weitreichenden Fähigkeiten soll stärker überwacht und abgeschirmt werden, unter anderem durch eingeschränkten Zugang zu Netzwerken und Programmier-Werkzeugen. Für ein neues KI-Modell mit dem Namen Astra hat das zur Folge, dass "interne Aktivitäten", die noch nicht den verschärften Sicherheitsvorkehrungen entsprechen, vorerst pausiert werden.

Experte: Klimaerwärmung nutzt dem Wein

MAINZ - Die anhaltende hochsommerliche Hitze lässt manchen Wein besser schmecken - hat aber auch zunehmend Schattenseiten. "Im Großen und Ganzen überwiegen die positiven Auswirkungen der Klimaerwärmung hierzulande noch die Nachteile für den Weinbau", stellt der Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI), Ernst Büscher, grundsätzlich fest.

Umfrage: Mehrheit hält US-Techkonzerne für zu einflussreich

BERLIN - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hält laut einer Umfrage den Einfluss der großen US-Technologiekonzerne für zu groß. 66 Prozent der Befragten denken, dass Unternehmen wie Amazon, Google (Alphabet C (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Apple mittlerweile zu viel Einfluss in Deutschland haben, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von "Welt am Sonntag" zeigt. 18 Prozent vertreten demnach diese Meinung nicht, 17 Prozent sind unentschlossen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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