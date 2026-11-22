ROUNDUP: Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von Richter genehmigt

ST. LOUIS - Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.

Thyssenkrupp Nucera schneidet noch schlechter ab als erwartet

DORTMUND - Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung einer Pilotanlage haben den Elektrolyse-Spezialisten thyssenkrupp nucera im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 noch stärker belastet als erwartet. Vor Steuern und Zinsen sei in den zwölf Monaten bis Ende September ein Verlust (Ebit) von 136 Millionen Euro angefallen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter (thyssenkrupp) überraschend am Freitagabend in Dortmund mit.

GTA 6 brachte am ersten Tag 3,79 Milliarden Dollar ein

NEW YORK - GTA 6 ist mit einem Rekord gestartet: Das Videospiel brachte bis Ende des Erscheinungstages einen Umsatz von 3,79 Milliarden Dollar ein. Es ist der größte Start eines Entertainment-Produkts in der Geschichte. Zur Veröffentlichung am 19. November sei das Spiel 32,5 Millionen Mal vorab verkauft worden, teilte das Take-Two Interactive (Take Two) gehörende Entwicklerstudio Rockstar Games mit.

Trump droht US-Firmen wegen Rechenzentren im Ausland

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump droht amerikanischen Unternehmen mit finanziellen Belastungen, wenn sie Rechenzentren im Ausland bauen. "Wenn sie es machen, können sie. Aber wir werden sie mit einer enormen Steuer belegen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Später sprach er von "enormen Strafen".

Trump will immer noch Huang als Nvidia-Chef zurück

WASHINGTON - NVIDIA hat einen Schlussstrich unter die Ära von Jensen Huang an der Konzernspitze gezogen - aber US-Präsident Donald Trump will das nicht wahrhaben. Er würde es vorziehen, dass Huang "sich groß entschuldigt" und zu Nvidia zurückkommt, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Huang habe dafür gesorgt, dass Nvidia anderen Chip-Unternehmen "zehn Jahre voraus" sei.

ROUNDUP: BVB gewinnt Borussen-Duell und springt an Tabellenspitze

MÖNCHENGLADBACH - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat den Patzer des FC Bayern ausgenutzt und ist an die Spitze der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Im Borussen-Duell in Mönchengladbach gewannen die Dortmunder in einer lange ausgeglichen Partie etwas glücklich mit 1:0 (0:0).

IT-Panne sorgt für Verspätungen bei US-Airline Delta

ATLANTA - Passagiere der US-Fluggesellschaft Delta (Delta Air Lines) müssen sich wegen einer technischen Störung auf Verspätungen einstellen. Die Airline arbeite an der Lösung eines Problems mit der automatisierten Berechnung des Gewichts und der Lastenverteilung der Flugzeuge, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Medienberichten zufolge betrifft die Störung alle Delta-Flüge von und nach Atlanta, dem passagierreichsten Flughafen des Landes. Unklar blieb zunächst, wie viele Flüge von der Störung betroffen sind.

Tesla-Ausbau: Sorge wegen Verkehr und Wohnraum um Grünheide

GRÜNHEIDE - Angesichts des angekündigten Neubaus einer Tesla-Produktionshalle sorgen sich die Bewohner der Region Grünheide um ihre Infrastruktur. Der US-Autobauer bringe neben Arbeitsplätzen auch viele Menschen in den Kreis Oder-Spree - was Auswirkungen auf den Verkehr, die Mieten und mittelständische Betriebe habe, sagte Steffen Schorcht von der Bürgerinitiative Grünheide und stellvertretender Bundesvorsitzender des Umweltverbands Grüne Liga.

Vermögensverwalter - Kostenproblem in der Krösus-Branche

MÜNCHEN - Einige der reichsten Firmen der Welt haben ein Kostenproblem: Die Profitabilität der großen Vermögensverwalter sinkt, da die Kosten mittlerweile schneller steigen als die Einnahmen. Das haben die Finanzfachleute des Beratungsunternehmens Strategy& in ihrer diesjährigen Analyse der Vermögensverwaltungsbranche berechnet, die weltweit ein zweistelliges Billionenvermögen angelegt hat. Demnach sind die Kosten 2025 um neun Prozent gestiegen, die Erträge um acht Prozent.

ROUNDUP/Regeln für Killerroboter: Gespräche enden mit Minimalkonsens

GENF - Bei den internationalen Beratungen über Sicherheitsschranken für die Entwicklung vollautonom handelnder Killerroboter ist bloß ein Minimalkonsens herausgekommen. Diplomaten konnten sich bei der Konferenz der 128 Vertragsstaaten der UN-Waffenkonvention (CCW) in Genf nicht darauf einigen, einen konkreten Auftrag für Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Verbot besonders gefährlicher Waffensysteme zu erteilen. Nichtregierungsorganisationen wie "Stop Killer Robots" sprachen von einem enttäuschenden Ergebnis auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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