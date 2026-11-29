Vor Ibiza havarierter Tanker soll nach Cartagena geschleppt werden

IBIZA - Der vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza kieloben im Mittelmeer treibende Dieseltanker "Med Emre" soll zum Hafen von Cartagena geschleppt werden. Dort soll die für die Umwelt gefährliche Ladung abgepumpt und das Schiff gesichert werden, teilte das spanische Verkehrsministerium am Abend mit. Mit seiner Ankunft wird demnach am Montag gerechnet.

'FT': Verizon will US-Glasfaseranbieter Fidium übernehmen

LONDON - Der US-Mobilfunker Verizon erwägt laut eines Presseberichts die Übernahme des Glasfaseranbieters Fidium. Mit dem rund 6 Milliarden US-Dollar (5,5 Mrd Euro) schweren Kauf würde der Konkurrent der Telekom-(Deutsche Telekom)Tochter T-Mobile US sein Geschäft in der US-Region Neuengland ausbauen, schrieb die "Financial Times" am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gespräche zwischen Verizon und den Eigentümern von Fidium - der Beteiligungsgesellschaft Searchlight Capital Partners und dem kanadischen Fondsmanager British Columbia Investment Management - liefen noch.

2027 werden mehr als eine Million neue Elektroautos erwartet

BONN - 2027 könnten erstmals mehr als eine Million reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen werden. Der für Autohandel und Werkstätten zuständige Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) geht von 1,01 Millionen neuen Elektrofahrzeugen aus, wie aus seiner Jahresprognose hervorgeht, die der dpa vorab vorlag. Das wäre ein weiterer deutlicher Anstieg im Vergleich zum laufenden Jahr. Von Januar bis Oktober 2026 hat das Kraftfahrt-Bundesamt rund 698.000 neue reine Stromer gezählt. Für das Gesamtjahr erwartet der ZDK rund 840.000.

Lies attackiert VW im Tarifstreit: 'Keine Art des Umgangs'

BERLIN/OSNABRÜCK - Im heftigen Tarifkonflikt zwischen Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und der IG Metall geht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Führung des Autokonzerns mit scharfen Worten an. "Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs", sagte der Sozialdemokrat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). "Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurückzufinden." Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei VW (Volkswagen (VW) vz), und Lies vertritt das Land im Aufsichtsrat.

ROUNDUP: EU-Kommission will mehr Zeit für Plug-in-Hybrid-Hersteller

BRÜSSEL - Kurz bevor strengere Vorgaben zur CO2-Berechnung bei bestimmten Hybrid-Autos greifen, bremst die Europäische Kommission. Der sogenannte Utility Factor für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) soll nach Vorstellung der Behörde erst zum 1. Januar 2030 angepasst werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Eigentlich sollte der verschärfte Rechenfaktor ab diesem Sonntag (29. November) gelten.

Spritpreisdeckel soll ab 4. Januar greifen

BERLIN - Der von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel zur Entlastung von Autofahrerinnen und Autofahrern nimmt Konturen an. Angepeilt wird, dass ab 4. Januar werktäglich von Montag bis Freitag bundesweite Höchstpreise je Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden, wie ein Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums vorsieht. Zusammensetzen sollen sie sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und auch den staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben.

ROUNDUP: Umweltminister plädiert für Umbau des Rheins

KÖLN - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will den Rhein angesichts des voranschreitenden Klimawandels umbauen. "Um den Güterverkehr langfristig zu sichern, müssen wir auch Anpassungen am Fluss vornehmen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Statt den Fluss großflächig zu vertiefen, will er ihm mehr Platz geben. "Mir geht es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen", so der Minister. Eine Rhein-Vertiefung komme nur "an wenigen Stellen" infrage.

Bahn und ein TV-Klassiker - was sich im Dezember ändert

BERLIN - Im Dezember gibt es nicht nur einen neuen Fahrplan der Deutschen Bahn - im Fernsehen feiert ein großer Show-Klassiker sein Comeback. Was sich im neuen Monat ändert.

Tesla hofft auf EU-weite Freigabe für Fahrassistenz

GRÜNHEIDE - Der Werksleiter des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide, André Thierig, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Freigabe für automatisiert und autonom fahrende Autos in Europa vorankommt. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte er auf die Frage, ob europäische Zulassungsbehörden da mitgehen: "Wir sehen jedenfalls Schritte in diese Richtung."

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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