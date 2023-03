dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.03.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Puma erwartet nach Rekordumsatz Abschwächung - Aktie gibt nach

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma erwartet nach einem Rekordumsatz im vergangenen Jahr eine Abschwächung des Wachstums. Der Krieg in der Ukraine, die Gefahr einer Rezession, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen führten zu einer schwankenden Nachfrage der Verbraucher sowie der Einzelhändler, teilte Puma am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Zudem sitzt die Branche auf hohen Lagerbeständen, was den Wettbewerb verschärft. Daher geht der Lokalrivale von adidas nach zweistelligen Zuwächsen im Vorjahr für 2023 lediglich von einem währungsbereinigten Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich aus.

HAMBURG - Eine gute Nachfrage hat den Konsumgüterkonzern Beiersdorf im vergangenen Jahr angetrieben. Der Dax (DAX 40)-Konzern konnte laut einer Mitteilung vom Mittwoch Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Für das laufende Jahr peilen die Hamburger weitere Zuwächse an. Trotz der guten Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr will das Unternehmen die Dividende mit 70 Cent nur stabil halten. Analysten hatten im Schnitt mit 72 Cent etwas mehr erwartet.

UNTERFÖHRING - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) verschiebt kurzfristig die Vorlage seines Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Grund seien regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer mydays, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Unterföhring mit. Über die neuen Termine werde die Gesellschaft "so bald wie möglich" informieren. Bisher war die Bilanz-Pressekonferenz an diesem Donnerstag geplant und die Hauptversammlung am 2. Mai. Für die Aktie des Unternehmens ging es daraufhin am Mittwoch abwärts.

DÜSSELDORF/ESSEN - Der Eon (EON SE)-Energiemanager Michael Lewis soll Vorstandsvorsitzender des verstaatlichten Energiekonzerns Uniper werden. Der Aufsichtsrat von Uniper habe dies in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mit. Die formale Bestellung solle bald erfolgen, sobald das genaue Eintrittsdatum feststehe. Lewis' Vertrag werde für fünf Jahre gelten. Die Amtszeit des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Klaus-Dieter Maubach hatte am Dienstag geendet.

AMSTERDAM - Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) hat wegen höherer Abschreibungen infolge steigender Zinsen 2022 einen weiteren Milliardenverlust erlitten. Für das abgeschlossene Jahr belief sich der Nettoverlust auf 5,7 Milliarden Euro, wie die Lieferando-Mutter am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Davon seien 4,6 Milliarden Euro vor allem auf Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub und der Just-Eat-Fusion sowie gestiegene Zinssätze zurückzuführen. Klammert man dies aus, belief sich der Verlust unter dem Strich auf 792 Millionen Euro nach 990 Millionen Euro im Vorjahr.

BARCELONA/WOLFSBURG - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) baut einen gemeinsamen App Store für verschiedene Automarken des Konzerns auf. Die Plattform soll ihr Debüt in ab Juli produzierten Autos von Audi machen. Weitere Marken sollen folgen. Zum Start gibt es aktuell rund 40 Apps, wie VW (Volkswagen (VW) vz) am Mittwoch auf dem Mobile World Congress in Barcelona mitteilte. Darunter sind Musikdienste wie Spotify, Tidal und Amazon Music sowie die Video-App Tiktok, ARD, ZDF und die Empfehlungs-App Yelp.

Weitere Meldungen

-Preiserhöhungen treiben Umsatz von Reckitt Benckiser nach oben

-Kreise: Belgien will für gut zwei Milliarden Euro BNP-Aktien loswerden

-Irreführende Werbung - Britische Aufsicht rügt Plakat der Lufthansa

-Amazon schließt Logistikzentrum Brieselang nahe Berlin

-Die Post hat Probleme bei der Erfüllung der Filialnetz-Pflicht

-Polen kauft 1000 neue Schützenpanzer für seine Armee

-Netflix-Co-Chef gegen Abgabe an Netzbetreiber

-Angebot an gebrauchten E-Autos stark gestiegen

-LNG-Terminal wegen technischem Problem kurzzeitig abgeschaltet

-Prothesenhersteller Ottobock übernimmt Sanitätshauskette Brillinger

-Höhere Autopreise: Umsatz bei Händlern und Werkstätten in Deutschland gestiegen

-Energieverband: Komplizierte Preisbremsen müssen 'einmalig bleiben'

-Tiktok führt neue Sicherheitsfunktionen für Teenager ein

-ROUNDUP/Wasserstoff statt Kohle: Thyssenkrupp will 'grünen' Stahl herstellen

-ROUNDUP/Gutachten: Cannabis-Legalisierung verstößt gegen geltendes Recht

-ROUNDUP: Verbrenner-Aus 2035: Wissing verteidigt Blockade, Kritik der Grünen

-VW führt Gespräche über Verkauf von Werk in Russland

-Neue Förderung für Neubau: Bis zu 150 000 Euro Kredit vom Staat

-ROUNDUP: Evobus will Kosten sparen und Wettbewerbsfähigkeit sichern

-EU-Ratsvorsitz hält an Verbrenner-Abstimmung kommende Woche fest

-ROUNDUP/Allianz-Studie: Smartphones am Steuer lebensgefährlicher Alltag

-ROUNDUP: Gutachten: Cannabis-Legalisierung bricht internationales Recht

-Erste Generation des VW ID.3 bekommt Facelift und neue Software

-Baywa will internationales Solarhandelsgeschäft abstoßen

-Bayer: Nubeqa in der EU gegen weiteren Prostatakrebs zugelassen

-IT-Riese Fujitsu will Cloud-Anbieter GK Software übernehmen

-ROUNDUP: Kasachisches Öl auf dem Weg zur Raffinerie Schwedt

-ROUNDUP 2/Hopp-Verzicht auf Stimmrechtsmehrheit: Hoffenheim zurück zu 50+1°

