dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.04.2022

Kreise: Investoren werfen Auge auf Diagnostik-Spezialist Stratec

BIRKENFELD/FRANKFURT - Die Finanzinvestoren EQT und KKR haben Kreisen zufolge ein Auge auf den Diagnostik-Spezialist Stratec (STRATEC SE) geworfen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete, geht es um die Beteiligung, die Firmengründer Hermann Leistner und seine Familie zuletzt ins Schaufenster gestellt habe. Auch die Finanzinvestoren CVC Capital Partners und Permira prüften ein Gebot.

Geschäfte der spanischen Bank Santander florieren - Jahresziele bestätigt

MADRID - Bei der spanischen Bank Santander hält die Erholung von der Corona-Krise an. Im ersten Quartal seien die Geschäfte weiterhin stark verlaufen, berichtete das Institut anlässlich der Hauptversammlung am Freitag in Madrid. Die Einnahmen der Bank hätten denen des vorangegangenen Quartals entsprochen, hieß es weiter, und die Kreditvergabe habe mit einem voraussichtlichen Anstieg um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert wieder das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie erreicht. Dabei habe zudem die bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital über dem Jahresziel von 13 Prozent gelegen.

IPO/Sanofi: Erster Handelstag für Abspaltung Euroapi wohl der 6. Mai

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi zurrt den Zeitplan für das Börsenlisting seiner Tochter Euroapi weiter fest. Der erste Handelstag für die Aktien des auf sogenannte aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) spezialisierten Unternehmens werde voraussichtlich am 6. Mai sein, gab Sanofi am Freitag in Paris bekannt. Dem Termin müssen zuvor noch die Aktionäre auf der regulären Hauptversammlung und einem außerordentlichen Investorentreffen zustimmen, die laut Mitteilung beide für den 3. Mai geplant sind.

Kreise: Mehrere Interessenten für ProSiebenSat.1-Tochter Red Arrow

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) soll für die Produktionstochter Red Arrow Kreisen zufolge mehrere Angebote erhalten haben. Zu den Interessenten zähle unter anderem der Hollywood-Mogul Peter Chernin, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Sprecherinnen des Fernsehkonzerns aus Unterföhring bei München wollten auf Nachfrage den Sachverhalt nicht kommentierten. Bereits 2019 wollte ProSiebenSat.1 sich von Red Arrow trennen - allerdings kam dann die Corona-Pandemie dazwischen.

ROUNDUP/Stahlhersteller Salzgitter: 'Ohne Erdgas keine Produktion'

SALZGITTER/HANNOVER - Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern Salzgitter hat in der Debatte um die Gasversorgung in Deutschland die Bedeutung einer funktionierenden Industrie betont. "Ohne Erdgas keine Produktion von Stahl", sagte ein Firmensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Politik müsse klar sein, dass davon wiederum die Energieversorgung und auch die Energiewende abhingen.

ROUNDUP/FDP-Generalsekretär: Längere Nutzung von Braunkohle prüfen

BERLIN - In der Energiekrise hat sich der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dafür ausgesprochen, eine längere Nutzung der Braunkohle zu prüfen. Im Koalitionsvertrag stehe zwar, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung idealerweise bis 2030 gelingen solle, sagte Djir-Sarai dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). Die Folgen des Ukraine-Krieges machten ideale Lösungen aber sehr schwierig. "Wir sollten dringend prüfen, ob wir auf die Braunkohle länger angewiesen sein werden als bislang geplant."

^

Weitere Meldungen

-Tarifeinigung für öffentliche Banken: Mehr Geld und mehr Homeoffice

-Große Studie bestätigt: Ivermectin unwirksam bei Covid-19

-Beraterboom in Krisenzeiten: Boston Consulting wächst

-Lkw-Finanzierer von Daimler Truck startet Geschäft schrittweise

-Engpässe führen zu Kurzarbeit bei Ford in Köln

-Azubis im Maschinenbau gesucht - Fachkräftemangel belastet

-Spanien und Portugal wollen Strompreis deckeln

-Bundesbank und Bafin testen Widerstandsfähigkeit deutscher Banken

-Volkswagen Bratislava steht wegen Ukraine-Kriegs eine Woche still

-Urteil: Moskauer Schiedsspruch gegen Eckes-Granini unvollstreckbar°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis