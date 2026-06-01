dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.06.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: US-Investor erwägt Übernahme von Easyjet - Aktie hebt ab

MINNEAPOLIS/LUTON - Der britische Billigflieger easyJet steht möglicherweise vor einer Übernahme durch eine Investmentgesellschaft aus den USA. Das Unternehmen Castlelake bestätigte am Freitag, dass es über ein Kaufgebot nachdenke. Easyjet pochte daraufhin am Montag auf möglichst gute Konditionen für die eigenen Aktionäre. Experten sehen in den Eigentumsregeln für Airlines mit Flugbetrieb in der Europäischen Union eine große Hürde für einen solchen Deal. Die Easyjet-Aktie hob am Montagmorgen dennoch ab.

ROUNDUP: Universal Music Group lehnt Offerte von Pershing Square ab - Kursminus

HILVERSUM - Der Musikkonzern Universal Music (UMG (Universal Music)) (Universal Music) lehnt das Übernahmeangebot der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital (Pershing Square) ab. Die Offerte bewerte das Unternehmen zu niedrig, teilte UMG am Freitagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Zudem werde damit kein Mehrwert geschaffen. Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass die Ablehnung auf breite Zustimmung stoße. Die UMG-Aktie gab am Montag nach Handelsbeginn in Amsterdam nach.

Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT geht dank höherer Kundenanzahlungen in diesem Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel aus. So sollen rund 50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als bereinigte freie Finanzmittel (Free Cashflow) übrigbleiben statt nur 40 Prozent, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Taufkirchen mitteilte. Das sei hauptsächlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt würden. Alle weiteren Elemente der Prognose bestätige der Konzern, auch den Ausblick auf den Nettoverschuldungsgrad.

Autobauer geben weniger Rabatt für Elektroautos

BOCHUM/FRANKFURT - Die Autobauer haben im Mai auf dem deutschen Markt die eigenen Preisnachlässe für Elektroautos zurückgefahren. Der monatliche Neuwagen-Marktbericht des privaten Center Automotive Research (CAR) sieht das als direkte Folge der staatlichen Förderung, die seit Mai rückwirkend für Anmeldungen im laufenden Jahr gezahlt wird.

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