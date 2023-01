dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.01.2023 - 15.15 Uhr

Presse: Airbus zeigt Interesse an Teil von Atos-Cybersicherheitssparte

PARIS/TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) sondiert einem Pressebericht zufolge einen Einstieg beim Cybersicherheitsanbieter Evidian aus dem französischen IT-Konzern Atos (Atos SE). Derzeit liefen vorläufige Gespräche rund um einen Minderheitsanteil an dem Geschäft, berichtete die Zeitung "Les Echos" am Montag unter Berufung auf mehrere nicht namentlich genannte Quellen. Ein Atos-Sprecher bestätigte Gespräche über einen Minderheitsanteil von Evidian mit möglichen künftigen Anteilseignern demnach. Diese seien aber in einem so frühen Stadium, dass mehr dazu nicht gesagt werden könne. Ein Sprecher von Airbus wollte zu "Marktgerüchten oder Spekulationen" keine Stellung nehmen.

Sartorius will an Übernahme-Strategie festhalten

GÖTTINGEN - Der Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) will auch in den kommenden Jahren weitere Unternehmen übernehmen. Die Strategie mit durchschnittlich zwei Akquisitionen pro Jahr solle fortgesetzt werden, sagte Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur. "Wir analysieren laufend mögliche Akquisitionskandidaten." Durch sie gewinne das Unternehmen Know-how hinzu.

Finanzminister Lindner rechnet mit dauerhaft hohen Energiepreisen

BERLIN - Bundesfinanzminister Christian Lindner erwartet dauerhaft hohe Energiepreise. "Es wird ein neues Normal sein. Gas über die Flüssiggasterminals ist schon aus logistischen Gründen teurer als das russische Pipeline-Gas", sagte der FDP-Vorsitzende der "Bild am Sonntag". Das Preisniveau bleibt nach seiner Einschätzung höher, "aber ohne ruinöse Spitzen".

Rheinmetall ergattert Auftrag für Elektroautoteile

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Auftrag für Schaltschutz-Teile in Elektroautos eingeheimst. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von über einer Viertelmilliarde Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Rheinmetall beliefert einen deutschen Premiumhersteller mit Schaltschützen für eine neue Elektroautoplattform ab 2025. Schaltschütze sollen das sichere Ein- und Ausschalten von Elektrofahrzeugen mit einem Hochvoltbordnetz von 900 Volt ermöglichen. Den Namen des Kunden nannte Rheinmetall nicht. Die Aktie gewann nach dem Handelsstart 3,3 Prozent auf 192,10 Euro.

ROUNDUP: Immobilienpreise sinken - Härtere Zeiten für Mieter erwartet

FRANKFURT - Nach mehr als zwölf Jahren Immobilienboom in Deutschland erwarten Experten fallende Preise, aber einen zunehmenden Anstieg der Mieten. Denn mit steigenden Kreditzinsen und hohen Baukosten können sich viele Menschen kein Eigentum mehr leisten oder treten von Bauprojekten zurück. Viele weichen auf Mietwohnungen aus, sodass Mieten wieder kräftiger klettern. Das trifft in Deutschland viele Menschen, da nur rund die Hälfte der Bevölkerung in Eigentum lebt - so wenige wie kaum in einem anderen Land Europas.

ROUNDUP 2: Cewe-Führungsstreit geht in nächste Runde

OLDENBURG - Dem Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) haftet der zermürbende Führungsstreit auch im neuen Jahr an. Wie der Vorstand der Neumüller Cewe Color Stiftung am Wochenende mitteilte, haben zwei rechtliche Gutachten ergeben, dass die Abstimmung über die Mitgliedschaft von Rolf Hollander im Kuratorium für weitere vier Jahre und ebenso über seine Funktion als Vorsitzender nicht die nach der Satzung notwendige Mehrheit erreicht hat. Zweifel an der Bestellung hatte der Vorstand bereits Ende November geäußert. Das Kuratorium sieht die Bestellung von Hollander nach dessen Angaben jedoch als rechtswirksam an und will sich demnach in einem gerichtlichen Verfahren verteidigen.

XXXLutz sichert sich mehr als 92 Prozent der home24-Aktien

WELS - Der österreichische Möbelriese XXXLutz hat sich 92,67 Prozent der Aktien des Berliner Online-Möbelhändlers Home24 gesichert. Das teilte die XXXLutz-Gruppe am Montag nach Ablauf der weiteren Annahmefrist des im vergangenen Jahr gestarteten freiwilligen, öffentlichen Übernahmeangebots mit. Die Übernahme von home24 werde vollzogen, sobald sämtliche kartellrechtliche Freigaben vorlägen. Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt XXXLutz nach eigenen Angaben, die home24-Aktie von der Börse zu nehmen.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Risikoanalyse: Arabische Airlines erneut am sichersten unterwegs

-Sachsens Energieminister: Früherer Kohleausstieg kommt aus ökonomischen Gründen

-Ausstand bei Bahnunternehmen SWEG vorerst beendet

-PCK-Chef spricht von Meilenstein für Raffinerie PCK nach Öl -Embargo

-Bundesregierung will Regenwald-Allianz mit Brasilien knüpfen

-Sartorius-Chef: Arbeitskräftemangel begrenzt Wachstum

-Experte nach Erfolg in USA: Fusionskraftwerk kommt nicht schneller

-Intensivmediziner Marx fordert Ausbau der Telemedizin in Deutschland

-CSU fordert neues Baukindergeld

-Union rügt schleppende Aufklärung der Pannen beim Panzer Puma

-Rangeleien zwischen Aktivisten und Polizisten vor Lützerath

-Neuer Handwerkspräsident warnt vor explodierenden Preisen

-Tschechien produziert Rekordmenge an Atomstrom

-Ärzteverbände warnen vor Klinikpleiten - 'Explodierende Kosten'

-Kretschmann für Tempolimit - Aber für Klimaschutz 'irrelevant'

-Organisation: Mehr Gewebespenden in 2022 - Mangel an Herzklappen

-Importstopp: Deutschland verzichtet auf Rohöl aus Russland

-Flughafen Nürnberg mit 3,3 Millionen Fluggästen im Jahr 2022

-Ärzteorganisation will Maskenpflicht mindestens bis Februar behalten

-Energieminister Willingmann: Schnell Wasserstoffproduktion aufbauen

-Fast 20 Millionen Passagiere im abgelaufenen Jahr am BER

-Neue KMK-Präsidentin Busse für mehr Qualität bei Ganztagsschulen

-Bundestagspräsidentin für zusätzliche Hilfen für Geringverdiener

-Bundestagspräsidentin fordert Reform des Bildungswesens

-Habeck für früheren Kohleausstieg auch im Osten

-Cyberagentur sucht weiter Mitarbeiter

-ROUNDUP: Klitschko berichtet von Schäden in Kiew nach Drohnenangriff

-Atomkraftwerk Neckarwestheim legt Pause ein

-Industrie kann sich längere Laufzeiten der Atomkraftwerke vorstellen

-Unternehmer Würth: Konzernerfolg wird von Informatikern abhängen

-HHLA-Chefin: Bund und Länder müssen Elbe schiffbar halten

-Forschungsministerin dringt auf Erdwärmenutzung

-Paus: Abschlüsse ukrainischer Erzieherinnen zügig anerkennen

-Landwirtschaftsminister: Rettung von Essen aus Abfall sollte straffrei bleiben

-Netzbetreiber: Solarstrom-Ausbau könnte Netze im Norden überlasten

-Für Essen zum Mitnehmen gilt Mehrwegangebotspflicht

-Regeln für Einreise aus China: Deutschland wartet ab

-Neuer ARD-Vorsitzender warnt vor Machtkonzentration in Medien

-Bundestags-CSU plädiert für neues Forschungskraftwerk

-Kondome in Frankreich für junge Menschen kostenlos

-Ministerin Paus sieht großen Reformbedarf bei häuslicher Pflege

-BVB startet mit Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung

-Corona-Variante XBB.1.5 mit hohem Anteil an Neuinfektionen in USA

-Agora Verkehrswende fordert mehr Busse für Ausbau des Nahverkehrs

-Europa-Park überwindet Coronadelle - Über sechs Millionen Besucher°

