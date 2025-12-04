dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Salesforce profitiert von KI-Nachfrage und Übernahme - Aktie steigt

SAN FRANCISCO - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) und einer Übernahme optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Der SAP-Konkurrent (SAP SE) setzte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Mittwochabend sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar nach oben. An der Börse kamen die Resultate und die erhöhte Prognose gut an.

ROUNDUP 3: Aurubis verdient im Tagesgeschäft weniger - Aktie mit Rekordhoch

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 im Tagesgeschäft wie erwartet einen Gewinnrückgang verbucht. Der operative Vorsteuergewinn sank in den zwölf Monaten bis Ende September um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Jahresüberschuss legte dank positiver Bewertungseffekte infolge hoher Metallpreise hingegen um rund 30 Prozent auf 539 Millionen Euro zu. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,60 Euro je Aktie steigen. Die Aurubis-Aktie kletterte im Tagesverlauf auf ein Rekordhoch.

Formycon schließt erste Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar

PLANEGG-MARTINSRIED - Formycon bringt sich für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co in Stellung. Wie der Pharmahersteller am Donnerstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen MS Pharma. Die Aktie zog vorbörslich kräftig an.

Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple

MENLO PARK/CUPERTINO - Der Designer, der für die Bedienung von Apple-Produkten (Apple) zuständig ist, wechselt zum Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Alan Dye soll an Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth auf der Plattform X schrieb.

Krise im Einzelhandel: Zahl der Insolvenzen steigt

HAMBURG - Die Zahl der Pleiten im deutschen Einzelhandel ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Zwischen August 2024 und August 2025 registrierte Allianz Trade 2.490 Insolvenzen. Das sei der höchste Stand seit Oktober 2016, teilte der Kreditversicherer mit. In den zwölf Monaten zuvor lag die Zahl bei 2.520.

ROUNDUP/Meta droht Ärger: EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp

BRÜSSEL - Die Europäische Kommission leitet wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein neues Verfahren gegen den Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) ein. Konkret geht es um den Verdacht, dass Meta den Zugang von Anbietern Künstlicher Intelligenz (KI) zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränkt.

^

Weitere Meldungen

-Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an

-ROUNDUP/Gentechnik im Supermarkt: EU-Einigung auf laxere Regeln

-Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern

-Mehr Einnahmen durch Privatabrechnungen in Arztpraxen in Deutschland

-Schneider will Klimaschutzprogramm erst 2026 vorlegen

-Reform soll Windpark-Ausbau beleben

-ROUNDUP: Bundeswehr erhält neues Sturmgewehr G95

-ARD und Verleger fordern Schutz vor Tech-Konzernen

-San Francisco verklagt Lebensmittelriesen

-Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken

-Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen

-Bald teurere Tickets im Nahverkehr? EuGH prüft Schienenmaut

-Autohersteller sollen zu Türwarnsystemen verpflichtet werden

-Thailand hebt Verkaufsverbot für Alkohol am Nachmittag auf

-Abgeordnete dürfen bei Dienstreisen öfter Business-Class fliegen

-BGH: Fluggast muss bei ausgelassenem Teilflug nicht zahlen

-Bund will zusätzliche Milliarden für Bahn freigeben

-'Ruhr Nachrichten' dürfen Zeitungsangebot im Ruhrgebiet erweitern

-Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich

-'Made in Misery'? Italiens Luxusmode im Visier der Staatsanwaltschaft

-Pharmabranche: Engpässe bei Kinderarzneien sind gesunken

-Kretschmer zuversichtlich für Zukunft von VW in Sachsen

-'HB': Bahnchefin will Stellen im Topmanagement halbieren

-EU-Staaten gegen jährliche Tüv-Untersuchung für ältere Autos

-Mit Merz-Fragerunde: ARD kündigt neue Debattenformate an

-Bürobedarf-Versender Böttcher AG knackt eine Milliarde Euro Umsatz

-Biohändler Alnatura steigert Umsatz erneut

-N26 schließt sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an

-Astrid Maier wird Vize-Chefredakteurin der dpa

-In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol

-Ostdeutsche Schnäppchen-Kette meldet Insolvenz an

-In Italien im Stau auf Mautstraße? Künftig gibt es Geld zurück

-Mehr Malariafälle wegen Resistenz, Krieg und Klimawandel

-Frankfurter Messe bleibt in der Gewinnzone

-Mehr Einnahmen durch Privatabrechnungen in Arztpraxen in Deutschland

-Volkswagen: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur stehen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha