dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.04.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Finanzinvestoren planen neues Gebot für Aareal Bank - Aktie legt zu

WIESBADEN/FRANKFURT - Der Übernahmepoker um die Aareal Bank geht in eine neue Runde. Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge planen ein neues Übernahmeangebot für den Gewerbeimmobilien-Finanzierer aus Wiesbaden, nachdem sie im ersten Anlauf am Widerstand mehrerer Großaktionäre gescheitert waren. Jetzt wollen die Bieter doch noch tiefer in die Tasche greifen. Die geplante Offerte von 33 Euro je Aktie bewertet die Bank insgesamt mit rund zwei Milliarden Euro. Die bislang widerspenstigen Großaktionäre ziehen diesmal mit, wie Kaufinteressenten und Bank am Dienstagmorgen mitteilten.

ROUNDUP: Shop Apotheke mit Umsatzzuwachs im ersten Quartal - Aktie zieht an

SEVENUM - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) hat trotz der Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts einen schwungvollen Start in das Jahr hinter sich. Das SDax-Unternehmen ist weiter erfolgreich auf Kundenfang und konnte im ersten Quartal die Erlöse mithilfe der verschreibungsfreien Produkte in seinem Angebot weiter steigern. Dabei wächst vor allem das internationale Segment weiterhin stark, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für das erste Quartal mitteilte.

ROUNDUP: Sixt mit starkem Jahresstart - Prognose wegen Unsicherheit unverändert

PULLACH - Der Autovermieter Sixt (Sixt SE St) ist mit einem Umsatzsprung ins neue Jahr gestartet. Die Erlöse seien im ersten Quartal auf 580 Millionen Euro gestiegen, nach 330 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liege voraussichtlich zwischen 80 und 95 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2021 war noch ein Verlust von 14 Millionen Euro angefallen. Die vollständige Bilanz für das erste Jahresviertel will Sixt wie geplant am 12. Mai 2022 veröffentlichen.

ROUNDUP: Kion streicht wegen Ukraine und Corona Jahresprognose

FRANKFURT - Der Gabelstapler-Hersteller Kion (KION GROUP) traut sich angesichts des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie keine Vorhersagen für 2022 mehr zu. Der Vorstand habe beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückzuziehen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit. Der Kurs der Kion-Aktie sackte am Dienstagmorgen zunächst ab, drehte jedoch bald ins Plus.

ROUNDUP: Grenke steigert Neugeschäft weiter kräftig - Aktie legt zu

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist GRENKE erholt sich beim Neugeschäft weiter stark von dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie. Mit gut 499 Millionen Euro lag das Leasing-Neugeschäft im ersten Quartal 36,5 Prozent höher als im coronageprägten Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag in Baden-Baden mitteilte. Die Marge sank im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum deutlich, lag aber höher als im vierten Quartal. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kurssprung belohnt.

Engpässe lassen Autoabsatz im ersten Quartal in Deutschland wieder sinken

BERLIN - Nachdem sich der Automarkt in Deutschland in den ersten beiden Monaten dieses Jahres leicht erholt hat, ist er im März wieder deutlich eingebrochen. Rund 241 330 Pkw kamen im vergangenen Monat neu auf die Straßen und damit rund 17,5 Prozent weniger als noch im März 2021, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag mitteilte. Damit ist auch mit Blick auf das gesamte erste Quartal dieses Jahres die Zahl der Neuzulassungen rückläufig: Rund 626 000 Autos wurden in den ersten drei Monaten neu zugelassen, fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus Berechnungen des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) hervorgeht.

ROUNDUP/Teilabschluss für Chemie: Beschäftigte erhalten einmalig 1400 Euro

WIESBADEN/HANNOVER - In der ersten großen Flächentarifrunde dieses Jahres gibt es für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie nur einen vorläufigen Teilabschluss. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC einigten sich am Dienstag in Wiesbaden auf eine Einmalzahlung von 1400 Euro je Beschäftigtem. Wegen des Ukraine-Kriegs und der stark gestiegenen Energiepreise sehen beide Seiten darin eine "Brückenlösung" bis Herbst. Die Gespräche wurden vorläufig ausgesetzt - im Oktober soll dann weiter verhandelt werden.

Bundesnetzagentur übernimmt Regie bei deutscher Gazprom-Tochter

BERLIN - Die Bundesregierung hat am Montag per Anordnung die Aufsicht über bislang von Russland geführte Teile der deutschen Gasversorgung übernommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzte die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für die deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns GAZPROM ein. Habeck begründete dies mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften. Ziel sei es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gazprom ist nach wie vor der größte Gaslieferant Deutschlands.

Brenntag verlängert Vertrag von Konzernchef Kohlpaintner vorzeitig

ESSEN - Der Aufsichtsrat des Chemikalienhändlers Brenntag (Brenntag SE) hat den Vertrag mit Konzernchef Christian Kohlpaintner vorzeitig um drei Jahre verlängert. Kohlpaintner werde die Geschäfte von Brenntag bis Ende 2025 weiter leiten, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Essen mit. Damit stelle das Kontrollgremium die Weichen für die Kontinuität bei der Fortsetzung der eingeleiteten Unternehmenstransformation unter dem Vorsitz von Kohlpaintner, hieß es.

Weitere Meldungen

-Mercedes will Geschäft mit Transportern ausweiten

-ROUNDUP: Dekabank macht kräftigen Gewinnsprung - Fondsabsatz steigt weiter

-VW mit starkem Absatzdämpfer auf dem US-Automarkt

-Amazon sichert sich Start-Kapazitäten für Satelliten-Netz

-R+V Versicherung zum Jahresstart 2022 mit stabilen Beitragseinnahmen

-Kreise: JPMorgan prüft Rohstoffgeschäft nach Verwerfungen am Nickelmarkt

-Deutliche Gewinn- und Umsatzsteigerung bei Boehringer Ingelheim

-Gashandelskonzern VNG vor schwierigem Jahr wegen Ukraine-Kriegs

-Dic Asset kauft erstmals Immobilien im Ausland

-Rewe-Gruppe steigert Umsatz auf 76,5 Milliarden Euro

-ROUNDUP/Lebensmittelpreise: Rewe will nicht alle Steigerungen weitergeben

-Kunststoff aus recycelten Plastikflaschen in ersten Conti-Reifen

-Novartis präsentiert weitere Daten zum MS-Mittel Kesimpta

-AMS Osram gibt neues Margenziel für 2024 aus

-Partnerwechsel: Sono-Solarauto wird in Finnland gebaut

-Polen kauft 250 Kampfpanzer aus USA

-Tui will Jobs schaffen und nachbesetzen - Griechenland-Saison startet

-Urlaub im vielen Ländern im Februar günstiger als in Deutschland

-Ifo: Trübe Zukunftserwartungen in der Autoindustrie

-Eine Million Ferien-Fluggäste am BER - Erneut längere Wartezeiten

-Dachser erzielt erstmals mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz

-ROUNDUP/Wegen Ukraine: Düsseldorfer Ersatz-Rosenmontagszug Ende Mai abgesagt

-Britische Airlines rechnen mit etlichen weiteren gestrichenen Flügen

-ROUNDUP/Salmonellen in Überraschungseiern: Ferrero ruft Produkte zurück

-Britischer Sender Channel 4 soll privat werden - viel Kritik

-Rekordjahr für Hausgerätehersteller BSH - Preise steigen

-Rechnungshof kritisiert Unpünktlichkeit bei der Bahn

-EnBW zeigt im Streit um Klärschlammanlage Entgegenkommen

-Nach Corona-Einbußen: Fitnessstudios hoffen auf Rückenwind

-Vulcan soll Mannheimer Energieversorger MVV CO2-freie Wärme liefern

-Umfrage: Personalausfälle in Omikron-Welle belasten Mittelständler

-ROUNDUP: Fast vier Millionen leben bundesweit offline - nicht nur Senioren

-Warnstreiks bei Bremer Brauerei Beck's

-Händler: Kostendruck bei Obst und Gemüse bleibt groß°

