dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.09.2023 - 15.15 Uhr

IPO: Börsengang von Arm soll Softbank fast fünf Milliarden Dollar bringen

NEW YORK - Der US-Börsengang des Chipdesigners Arm soll dem japanischen Eigentümer Softbank bis zu 4,9 Milliarden US-Dollar einbringen. In einem aktualisierten Börsenprospekt wurde die Preisspanne für die Arm-Papiere am Dienstag auf 47 bis 51 Dollar festgesetzt. Softbank will in New York 95,5 Millionen Anteilsscheine platzieren und nach dem Börsengang weiter rund 90 Prozent von Arm halten.

ROUNDUP: Fast jede dritte Neuzulassung im August ein Elektroauto

FLENSBURG - Der Anteil reiner Elektroautos an den Neuzulassungen in Deutschland hat im August den zweithöchsten jemals in einem Monat gemessenen Wert erreicht. 86 649 batterieelektrische Fahrzeuge kamen im vergangenen Monat neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag mitteilte. Damit waren knapp 32 Prozent aller neu zugelassenen Pkw unterwegs. Das ist mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes und laut KBA der zweithöchste je in einem Monat erreichte Anteil.

ROUNDUP: Vodafone will Netzabdeckung mit Amazons Internet-Satelliten erweitern

SEATTLE/LONDON - Amazon hat große Partner in der Telekom-Branche für sein geplantes Netzwerk von Internet-Satelliten gefunden. Vodafone (Vodafone Group) und seine afrikanische Tochter Vodacom wollen auf das System mit dem Namen Kuiper zurückgreifen, um in einigen Gebieten ihre Netzabdeckung auszuweiten, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.

Tarnkappenbomber: Rheinmetall will mit der Lufthansa kooperieren

DÜSSELDORF/HAMBURG - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will bei der Wartung des Tarnkappenbombers F35 nach einem Medienbericht künftig mit der Techniksparte der Lufthansa zusammenarbeiten. Die Kooperation soll am 19. September besiegelt werden, wie der "Business Insider" weiter schreibt. Sprecher von Rheinmetall und von der Lufthansa Technik wollten den Bericht am Dienstag nicht kommentieren. Auch der bayerische Elektroniksysteme-Anbieter ESG soll mit an Bord sein.

Bafin-Rüffel für Deutsche Bank wegen Beschwerden von Postbank-Kunden

FRANKFURT/BONN - Die Finanzaufsicht Bafin erhöht angesichts massiver Beschwerden von Postbank-Kunden den Druck auf die Konzernmutter Deutsche Bank. Die Bafin beobachte seit dem Jahreswechsel 2022/2023 "erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank", rügte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Montag. Die Finanzaufsicht prüfe, "ob aufsichtlich relevante Mängel in dem Institut" bestünden. Die Bafin habe die Bank aufgefordert, "die Einschränkungen im Kundenservice schnellstmöglich abzustellen".

IAA: Conti hofft auf Neugeschäft durch chinesische Hersteller

MÜNCHEN - Der Autozulieferer Continental rechnet mit neuem Geschäft durch Hersteller aus China, die nach Europa drängen. "Wir gehen davon aus, dass die chinesischen Hersteller in Europa dann auch Werke errichten, um hier Autos zu bauen", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer am Montag vor Beginn der Automesse IAA Mobility in München. "Wir als globaler Zulieferer sind da ein Partner, der das jederzeit unterstützt. Wir stehen Gewehr bei Fuß."

