dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.10.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Schneider Electric übernimmt Softwarespezialist PTC - Aktie fällt

RUEIL-MALMAISON/BOSTON - Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20,1 Mrd Euro), wie der Siemens-Konkurrent am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Mit PTC will Schneider seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken. Es ist die bisher größte Übernahme der Franzosen. Während sich PTC-Anleger auf einen kräftigen Aufschlag auf den zuletzt gezahlten Aktienkurs freuen können, fiel die Schneider-Aktie in Paris deutlich.

Air Liquide steckt vier Milliarden in Aktienrückkäufe - Mittelfristziele

PARIS - Der Gasekonzern Air Liquide will in den kommenden beiden Jahren erstmals Aktien zurückkaufen. Dafür wollen die Franzosen über die beiden Jahre vier Milliarden Euro ausgeben, wie sie am Montag anlässlich eines Investorentages in Paris mitteilten. Bis 2030 visiert der Konzern ein durchschnittliches jährliches Wachstum des wiederkehrenden Gewinns je Aktie um 10 Prozent an. Die bereinigte Rendite auf das eingesetzte Kapital soll in dem Jahr bei über 11 Prozent liegen. Die Air-Liquide-Aktie stieg im frühen Handel um drei Prozent.

Deutsche Telekom will durch KI-Einsatz Milliarden sparen

BONN - Die Deutsche Telekom will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen ausbauen und dadurch die Kosten senken. Gegenüber 2023 sollen die indirekten jährlichen Kosten im Konzern durch KI und Automatisierung bis 2030 um rund 2,5 Milliarden Euro sinken, wie der DAX-Konzern am Montag anlässlich eines Investorentags mitteilte. Das ist eine Steigerung gegenüber den für 2027 vorgesehenen Bruttoeinsparungen von 1,1 Milliarden Euro. Die Bonner wollen zudem außerhalb der USA den KI-bezogenen Umsatz mit Unternehmen bis 2030 auf 800 Millionen Euro steigern - dieses Jahr sollen es rund 250 Millionen sein. Die Telekom bestätigte zudem ihre Prognose und die mittelfristigen Ziele.

Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren

NEW ALBANY - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.

Sprit teurer als zu Beginn des Tankrabatts

MÜNCHEN - Einige Tage nach dem Start des Tankrabatts haben sich die Spritpreise ein Stück über dem Startniveau eingependelt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete ein Liter Super E10 laut ADAC 2,137 Euro. Das waren 2,3 Cent mehr als am Donnerstag. Bei Diesel waren es 2,253 Euro pro Liter - 0,9 Cent mehr.

ROUNDUP 2: Galerias neuer Insolvenzantrag - Wie geht es jetzt weiter?

DÜSSELDORF - Für Galeria ist bislang nur eine erste kleine Hürde genommen: Das Amtsgericht Düsseldorf hat das vorläufige Insolvenzverfahren für die Warenhauskette angeordnet. Das geht aus einer Mitteilung des Gerichts auf dem Portal Insolvenzbekanntmachungen.de hervor (Az.: 502 IN 258/26). Nach Angaben des Gerichts handelt es sich um ein Regelinsolvenzverfahren.

ROUNDUP 2/Regierung: Bisher 100.000 Anträge für E-Auto-Prämie

BERLIN - Die im Mai freigeschaltete neue E-Auto-Prämie wurde nach Regierungsangaben bisher an 100.000 Antragsteller ausgezahlt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte der "Bild"-Zeitung, "das Förderprogramm hat unsere Erwartungen weit übertroffen und jetzt schon 100.000 Haushalte dabei unterstützt, sich vor den hohen Spritpreisen zu schützen". Jedes zusätzliche Elektroauto mache Deutschland unabhängiger von teuren Ölimporten und internationalen Konflikten.

Apothekerkammer lässt Geld bei DocMorris pfänden

KÖLN/HEERLEN - Im Dauerclinch mit alteingesessenen Apothekern hat der Online-Konkurrent DocMorris einen Rückschlag hinnehmen müssen. Wie nach Berichten der "Pharmazeutischen Zeitung" (PZ) und anderer Medien bekannt wurde, wurde bei DocMorris auf Drängen der Apothekerkammer Nordrhein inzwischen Geld in den Niederlanden gepfändet.

Presse: Tom Cruise floppt an amerikanischen Kinokassen

BERLIN - Der neue Film von "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise ist laut Medienberichten weit unter den Erwartungen geblieben. Wie es auf der Branchen-Website "Box Office Mojo" heißt, spielte die groteske und schräge Komödie "Digger" Schätzungen zufolge in den nordamerikanischen Kinos acht Millionen US-Dollar ein. Laut dem US-Branchenblatt "Variety" könnte der Film einer der größten Flops des Jahres, wenn nicht sogar aller Zeiten werden.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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