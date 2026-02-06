dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.02.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab

SEATTLE - Amazon übertrifft bei geplanten Investitionen selbst seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen: Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar (aktuell rund 170 Milliarden Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Für Anleger war die Zahl schwer zu verdauen: Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um fast acht Prozent. Am Vorabend hatte sie teils zweistellig an Boden verloren.

ROUNDUP/Bayer: Asundexian senkt Schlaganfallrisiko deutlich - Analysten positiv

NEW ORLEANS - Bayer hat die von vielen Aktionären heiß ersehnten detaillierten Studiendaten zur Milliarden-Pharmahoffnung Asundexian veröffentlicht: Die Tests ergaben eine Reduzierung der Anzahl von wiederkehrenden Schlaganfällen um gut ein Viertel. Die am frühen Donnerstagabend deutscher Zeit auf einem Fachkongress in New Orleans vorgestellten Daten sind wichtig, um das Marktpotenzial des Mittels nach einer möglichen Zulassung abschätzen zu können. Für den Branchenexperten Richard Vosser von der Bank JPMorgan untermauern die Studienergebnisse die Stärke von Asundexian bei der Vermeidung eines zweiten Schlaganfalls. Die Aktie war am Freitag in einem insgesamt schwächelnden Markt gefragt.

ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US- Elektroauto -Kehrtwende

AMSTERDAM - Der Autokonzern Stellantis ist im vergangenen Jahr angesichts eines teuren Umbaus weg von seinem US-Elektroautokurs tief in die Verlustzone gerutscht und will keine Dividende zahlen. Das Zurücksetzen der Strategie gehe einher mit einer Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro, hieß es am Freitag von der Opel-Mutter in Amsterdam. Knapp 15 Milliarden davon gehen drauf für die Umkehr bei Elektroautos auf dem wichtigen US-Markt, weil der Konzern in Folge der von US-Präsident Donald Trump gestrichenen Elektroautoförderung und geänderter Abgasrichtlinien Modelle streicht und mit den technischen Plattformen künftig wohl weniger Geld verdienen wird. Die Aktie sackte erneut kräftig ab.

ROUNDUP 2: Macht Tiktok süchtig? EU-Kommission droht mit Strafe

BRÜSSEL - Achtung, Suchtgefahr: Mitten in der Debatte um ein Social-Media-Verbot für Jugendliche knöpft sich die EU-Kommission die Online-Plattform Tiktok vor. Dem Unternehmen droht eine heftige Strafe. Es ist nicht der erste Tech-Gigant, gegen den die Brüsseler Behörde vorgeht. Das führte bereits zu Konflikten mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die das Vorgehen der EU-Kommission gegen Konzerne wie die Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) als Angriff auf die Meinungsfreiheit einstuft.

ROUNDUP: Bechtle kann auch im Schlussquartal punkten - Aber Ausblick belastet

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle sein Geschäft Ende 2025 deutlich ausgeweitet und setzt damit den Aufschwung nach längerer Durststrecke fort. Der Umsatz legte im Gesamtjahr um rund 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, wie das MDax-Unternehmen (MDAX) am Freitag in Neckarsulm überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der Vorsteuergewinn lag bei rund 324 Millionen Euro und damit etwa 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bechtle hatte wegen der schwachen Konjunktur lange unter der Zurückhaltung der Kunden aus dem Mittelstand und von Behörden gelitten. Der Vorstand zeigte sich für die weitere Entwicklung zuversichtlich, aber auch vorsichtig. Für die Bechtle-Aktie ging es deutlich abwärts.

VW-Rivale Toyota erwartet mehr Gewinn - Chefwechsel für mehr Marge

TOYOTA - Der weltgrößte Autobauer Toyota (Toyota Motor) hat nach einem Rekordquartal im Verkauf seinen Gewinnausblick angehoben und tauscht überraschend den Chef aus. Die Japaner wollen im laufenden Geschäftsjahr (Ende März) nun 3,8 Billionen Yen (20,5 Mrd Euro) operativen Gewinn erwirtschaften, das sind 0,4 Billionen mehr als bisher, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Analysten hatten hingegen noch etwas mehr auf dem Zettel. Zugleich macht der VW (Volkswagen (VW) vz)-Rivale den bisherigen Finanzvorstand Kenta Kon ab April zum Unternehmenschef. Die Toyota-Aktie gewann.

Nach Gewinnsprung: Societe Generale kündigt Aktienrückkäufe an

PARIS - Die Großbank Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) hat ein starkes Geschäftsjahr 2025 mit einem überraschend guten Schlussquartal hingelegt. Im vergangenen Jahr schwoll der Gewinn um 43 Prozent auf 6 Milliarden Euro an, teilte das Institut am Freitag in Paris mit. Dabei half, dass die Kosten im Schlussquartal niedriger waren als erwartet und das französische Privatkundengeschäft unverhofft gut ausfiel. Aktionäre sollen davon in Form einer höheren Dividende sowie eines weiteren Aktienrückkaufprogramms profitieren.

ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an

NANTERRE - Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen. In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von Vinci-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer außer Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. An der Börse kam das am Freitag gut an.

ROUNDUP: Enel legt bei Umsatz und operativem Gewinn zu - Aktie wenig bewegt

ROM - Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Erlös legte auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.

