dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Höhere Verluste bei Siemens Energy - Integration von Gamesa im Fokus

MÜNCHEN - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) bleibt eine Belastung für den Energietechnikkonzern Siemens Energy. Während sich das eigene Geschäft mit der Energietechnik im ersten Geschäftsquartal deutlich verbesserte, sorgten erneute Rückstellungen bei Gamesa für steigende Verluste bei den Münchenern.

ROUNDUP: Industriegase-Konzern Linde will erneut mehr verdienen

DANBURY/PULLACH - Die Geschäfte des Industriegase-Konzerns Linde laufen vor allem dank einer hohen Nachfrage aus der Elektronik- sowie der Metall- und Bergbauindustrie weiterhin rund. 2023 will der Konzern nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr noch einmal mehr verdienen. Trotz des schwierigen Umfelds habe Linde erneut "herausragende Leistungen" erbracht, sagte der Unternehmenschef Sanjiv Lamba am Dienstag bei Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2022. So habe das Unternehmen die operative Marge auf 25,3 Prozent und den Gewinn je Aktie bereinigt um Währungseffekte das neunte Quartal infolge um ein Fünftel oder mehr gesteigert.

IPO/Kreise: United-Internet-Tochter Ionos mit Ausgabepreis 18,50 Euro erwartet

FRANKFURT/LONDON - Die United-Internet-Hostingtochter IONOS wird laut Kreisen ihren Ausgabepreis wohl am unteren Ende der avisierten Preisspanne festlegen. Die Papiere dürften bei der geplanten Erstnotiz für 18,50 Euro das Stück verkauft werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eingesehene Unterlagen der Investmentbanken. Offiziell hatte United Internet die Preisspanne für die Angebotsfrist zunächst auf 18,50 Euro bis 22,50 Euro festgelegt. Laut Bloomberg war die Spanne dann auf 18,50 bis 19,50 Euro eingeengt worden.

ROUNDUP: Verschärfte Post-Warnstreiks - Millionen Briefe bleiben liegen

BONN - Kurz vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi den Arbeitskampf verschärft und die Zustellung von Millionen Briefen und Paketen ausgebremst. Insgesamt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag bundesweit rund 15 000 Postmitarbeiter an den Warnstreiks, fast doppelt so viele wie am Montag. Die Post sprach von 14 000 Streikenden.

ROUNDUP 2: Teamviewer will Schwung aus Schlussquartal mitnehmen - Aktie steigt

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter TeamViewer hat sich für das neue Jahr überraschend viel Geschäft vorgenommen. Konzernchef Oliver Steil peilt trotz der Zurückhaltung mancher Kunden ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Grund zur Zuversicht verleihen die guten Geschäfte im vierten Quartal - auch wenn der Manager noch Potenzial für Verbesserungen sieht. Die Aktie des MDax-Konzerns (MDAX) legte deutlich zu, unter anderem weil die Göppinger auch dieses Jahr wieder Aktien zurückkaufen wollen.

ROUNDUP: Synlab rechnet 2023 mit weniger Umsatz und operativem Gewinn

MÜNCHEN - Der Laborspezialist SYNLAB hat seine Ziele für das Jahr 2023 wegen einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen bei seinen Corona-Tests nach unten korrigiert. Der ohnehin schon in Aussicht gestellte Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn dürfte entsprechend noch stärker ausfallen als bisher vermutet. In der Folge will Europas größter Labordienstleister auch das geplante Budget für Zukäufe drastisch reduzieren. Die enttäuschten Investoren schickten die Aktie am Dienstag auf Talfahrt.

ROUNDUP: Bechtle wächst weiter kräftig - Trendwende bei Mittelzufluss

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle ist auch dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr weiter kräftig gewachsen. Zudem kommt der MDAX-Konzern laut vorläufigen Zahlen vom Dienstag auch beim Abbau seines hohen Lagerbestands voran, was die Finanzlage entlastet, weil mehr Geld für abgeschlossene Aufträge hereinkommt. Vorstandschef Thomas Olemotz sprach angesichts "extrem schwieriger Rahmenbedingungen" von einem großen Erfolg, auch wenn die operative Marge leicht zurückging. Die Aktie legte am Vormittag in einem etwas schwächeren Markt leicht zu.

ROUNDUP: RTL plant Wegfall von 700 Stellen bei Gruner + Jahr-Zeitschriften

HAMBURG/KÖLN - RTL Deutschland plant in seinem Zeitschriftensegment um den früheren Verlag Gruner + Jahr den Wegfall von rund 700 der 1900 Stellen. Dazu werden Magazintitel eingestellt und Verkäufe geprüft, während in die verbleibenden Kernmarken wie zum Beispiel "Stern" vor allem im Digitalen investiert wird, wie der Medienkonzern am Dienstag mitteilte. Hintergrund ist das drohende Abrutschen der rückläufigen Publishing-Geschäfte in die Verlustzone.

ROUNDUP: BNP Paribas verdient mehr als zehn Milliarden Euro - Aktienrückkauf

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat im vergangenen Jahr dank der höheren Zinsen den Gewinn auf mehr als zehn Milliarden Euro gesteigert. Da die Bank zudem viel Geld aus dem Verkauf des US-amerikanischen Instituts Bank of West an die Bank of Montreal eingenommen hat, will die BNP rund fünf Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Anteile stecken. Außerdem erhöhte die Bank das Ziel für die Eigenkapitalrendite im Jahr 2025 etwas. An der Börse sorgte all das für ein Kursplus, obwohl das Ergebnis etwas schwächer als von Experten erwartet ausgefallen war.

ROUNDUP: BP verdient glänzend - Aktienrückkauf und Investitionen

LONDON - BP hat im vergangenen Jahr wie alle großen Ölkonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Gas und Öl operativ glänzend verdient. Da das britische Unternehmen den Wert der Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft abschreiben musste, rutschte BP unter dem Strich allerdings ins Minus. Dank des hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft will BP die Dividende aber erhöhen und kündigte am Dienstag in London den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Milliarden US-Dollar an. Zudem will der Konzern die Investitionen für den Umbau deutlich ausweiten.

AMS-Osram wird Micro-LED mit Aixtron-Anlagen fertigen - Möglicher Kunde Apple

HERZOGENRATH/PREMSTÄTTEN - Das Halbleiterunternehmen AMS-Osram (ams) wird künftig Anlagen des Hightech-Maschinenbauers Aixtron (AIXTRON SE) für die Produktion von Micro-LED nutzen. AMS Osram habe die Anlagen Aixtron Aix-G5+ C und G10-AsP-MOCVD-Anlagen auf 200-Millimeter-Wafern für eine Micro-LED-Anwendung qualifiziert, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Die Anlagen sollen dazu beitragen, die Massenproduktion von Micro-LED für die nächste Generation hochauflösender Micro-LED-Displays zu ermöglichen. Ein Kunde von AMS-Osram könnte Branchenexperten zufolge Apple sein.

Biotech -Unternehmen Evotec bekommt Finanzchefin

HAMBURG - Das Biotech-Unternehmen Evotec (EVOTEC SE) bekommt eine neue Finanzchefin. Laetitia Rouxel übernehme mit Wirkung zum 1. April das Finanzressort, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Sie folge auf Enno Spillner, dessen Vertrag Ende März auslaufe und der sich neuen Aufgaben zuwenden werde. Rouxel verfügt den Angaben zufolge über mehr als 25 Jahre Finanzerfahrung in verschiedenen Branchen, darunter Life Sciences, Ernährung, Kosmetik und im Bausektor. Sie habe unter anderem für das Pharmaunternehmen Pfizer, den Lebensmittelkonzern Danone und das Kosmetikunternehmen Coty gearbeitet.

^

Weitere Meldungen

-Funkmasten der Telekom Austria werden abgespalten

-Tourismusstudie: 2023 könnte Rekord-Reisejahr werden

-Chinesischer Automarkt sackt im Januar deutlich ab

-Kreise: Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte

-Weniger Farben und Lacke in Deutschland verkauft - Schwäche am Bau belastet

-Bundesweite Warnstreiks bei der Post gehen am Dienstag weiter

-Druck auf Bayer wächst weiter: Öffentliche Kritik von heimischen Aktionären

-Holcim-Chef will in Nordamerika und Europa weiter zukaufen

-Gläubiger beraten über Verkaufspoker um Flughafen Hahn

-Ölraffinerie PCK: Auslastung der Anlage im Januar bei 60 Prozent

-Roche mit guten Studienergebnisse für Bluterkrankungs-Medikament

-Mitarbeiterkontrolle bei Amazon beschäftigt Verwaltungsgericht

-Baustoffkonzern Holcim mit weiterem großen Zukauf im Dachgeschäft

-'WSJ': Credit Suisse verhandelt mit Apollo über Anteil an CSFB°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/tih