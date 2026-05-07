dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Henkel übertrifft Erwartungen und bestätigt Ziele - Aktie an Dax-Spitze

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. "In einem herausfordernden Umfeld haben wir im ersten Quartal ein gutes organisches Umsatzwachstum erzielt", sagte Konzernchef Carsten Knobel am Donnerstag laut Mitteilung. Dazu hätten sowohl die Konsumentensparte rund um Shampoo und Waschmittel als auch das Klebstoffgeschäft mit steigenden Volumina und Preisen beigetragen. Knobel bestätigte daraufhin die Jahresziele. Die Henkel-Aktie stieg im frühen Handel um rund fünf Prozent an die Spitze im DAX.

ROUNDUP: Wohnungsmangel treiben Vonovia-Mieteneinnahmen weiter nach oben

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hat im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen profitiert. Auch das Geschäft mit Zusatzleistungen wie Handwerkerdiensten oder Energievertriebe steuerte zum Zuwachs des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigte, zugleich bleibt der Abbau der Schulden im Fokus. Die Aktie gab zuletzt um rund 1,4 Prozent au 22,66 Euro nach.

ROUNDUP/China-Probleme und Inflation: Siemens Healthineers senkt Prognose

ERLANGEN - Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation stimmen den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Zudem drücken der starke Euro sowie die US-Zölle auf Umsatz und Gewinn.

Citigroup will Rendite nach oben treiben - 30 Milliarden für Aktienrückkauf

NEW YORK - Citigroup-Chefin Jane Fraser nimmt sich für die kommenden Jahre eine höhere Rendite vor. In den Jahren 2029 bis 2031 soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf 14 bis 15 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in einer Präsentation zu seinem Investorentag mitteilte. Im laufenden Jahr soll sie wie geplant bei 10 bis 11 Prozent liegen. Für die Jahre 2027 und 2028 peilt Fraser dann 11 bis 13 Prozent an, rechnet dabei aber bestimmte Sonderkosten heraus. Finanzchef Gonzalo Luchetti kündigte in seiner Präsentation zudem einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 30 Milliarden US-Dollar (25,5 Mrd Euro) an. Die Citigroup-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel dennoch mit einem Kursverlust von fast drei Prozent auf die Neuigkeiten.

McDonald's profitierte von teureren Bestellungen

CHICAGO - Die Kunden der Schnellrestaurant-Kette McDonald's in (McDonalds) in den Vereinigten Staaten haben im ersten Quartal wieder vermehrt zugegriffen. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz, auch der Gewinn kletterte. Zwar blieb vor allem in den USA das Wachstum auf bereinigter Fläche ein wenig hinter den Erwartungen am Markt zurück, der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn fielen aber überraschend gut aus. Im vorbörslichen Handel ging es für die Aktie aufwärts.

ROUNDUP: Lanxess erwartet Belebung - Rückenwind durch Iran-Krieg könnte abebben

KÖLN - Die träge Weltwirtschaft hat den Chemiekonzern LANXESS auch zum Start ins neue Jahr belastet. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, wenngleich Lanxess vom Iran-Krieg sogar profitiert, denn der macht der Billigkonkurrenz aus Asien das Leben schwer. Diese Effekte spielten aber erst zum Ende des Quartals hin eine Rolle und könnten zudem auch rasch enden. Umsatz und Gewinn von Lanxess fielen zum Jahresstart deutlich. Für das zweite Quartal rechnet Lanxess-Chef Matthias Zachert mit einer Belebung des operativen Gewinns, Branchenexperten hatten sich allerdings mehr erhofft. Die Aktie geriet stark unter Druck.

ROUNDUP: Autozulieferer Aumovio steigert operativen Gewinn - Aktie im Plus

FRANKFURT - Der Autozulieferer AUMOVIO hat im ersten Quartal trotz eines schwachen Marktumfelds seinen Gewinn im Tagesgeschäft ausgebaut. Dabei profitierte der ehemalige Geschäftsbereich von Continental von einem größeren Anteil profitabler Produkte und seinen Sparprogrammen. Das konnte den Gegenwind von Währungseffekten sowie Werksschließungen und -verkäufen im Ergebnis mehr als wettmachen. Sonderkosten für Abfindungen und Kostensenkungen zogen die Frankfurter aber dennoch in die roten Zahlen.

ROUNDUP: Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen

MÜNCHEN - Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. "Die spürbare Erholung in unserem europäischen Kernmarkt sowie die gestiegene Nachfrage nach unseren Kompaktmaschinen ermöglichen der Wacker Neuson Group einen soliden Start in das Jahr 2026", sagte Vorstandschef Karl Tragl laut Mitteilung. An der Börse legte der Aktienkurs am Vormittag um fast eineinhalb Prozent auf 19,80 Euro zu, das Kursminus 2026 liegt aber immer noch bei fast 20 Prozent.

ROUNDUP: Deutz startet mit dickem Auftragsplus ins Jahr - Aktie gefragt

KÖLN - Beim Motorenhersteller DEUTZ zahlt sich der jüngste Konzernumbau weiter aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal zog der Konzern deutlich mehr Aufträge an Land. Chef Sebastian Schulte zeigte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz insbesondere von dem Anstieg der Buchungen im Motorenbereich positiv überrascht. "Das gute Momentum, das wir haben, stützt ganz klar unsere Jahresziele", sagte der Manager. Dabei schloss er auch eine Einengung der Prognosebandbreite nicht aus, sollte die Dynamik im Jahresverlauf weiter anhalten. An der Börse kletterte die Aktie auf die Nachrichten deutlich.

ROUNDUP: AMS Osram schneidet besser ab als erwartet - KI-Kooperation

PREMSTÄTTEN - Der Leuchten- und Sensorenhersteller AMS Osram (ams-OSRAM) hat im ersten Quartal 2026 wie erwartet weniger umgesetzt. Der Ausblick für das laufende Jahr bleibt unverändert gedämpft. Dafür scheint aber ein positiver Free Cashflow in Reichweite. Insgesamt hatten Analysten Schlimmeres befürchtet. Das Unternehmen kündigte zudem eine Entwicklungspartnerschaft im Zusammenhang mit Technologien für KI-Rechenzentren an.

ROUNDUP: Suss startet erwartet schwach - Aufträge treiben Aktie aber auf Rekord

GARCHING - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet. Allerdings setzt das Management um Chef Burkhardt Frick auf die stark anspringenden Aufträge. Ein Bestellrekord im ersten Quartal und die Aussichten auf weitere Orders ließen den Manager den Jahresausblick bestätigen. Die Anleger griffen beherzt zu und ließen die zuletzt schon stark gelaufene Aktie auf ein weiteres Rekordhoch steigen.

ROUNDUP: PVA Tepla enttäuscht mit Quartalszahlen - Auftragseingang aber stark

WETTENBERG - Abschreibungen und höhere Kosten haben im ersten Quartal beim Technologieunternehmen PVA TePla auf die Ergebnisse gedrückt. Unter dem Strich rutschte das im SDAX notierte Unternehmen in die Verlustzone. Trotz des schwächeren Jahresauftakts bestätigte der Vorstand am Donnerstag die Prognose für das laufende Jahr. Gestützt wird die Hoffnung durch einen stark gestiegenen Auftragseingang im ersten Quartal. Letzteres kam gut bei Investoren an. Die Aktie legte kräftig zu.

ROUNDUP: SAF-Holland trotzt Marktschwäche in Amerika - Aktie schnellt höher

BESSENBACH - SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) hat zum Jahresstart negativen Währungseffekten und dem schwierigen Marktumfeld in der Region Amerika trotzen können. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe ein positives Momentum in anderen Märkten genutzt und gleichzeitig spürbare Fortschritte bei der Effizienz erzielt, sagte Konzernchef Alexander Geis laut Mitteilung am Donnerstag. Er sieht SAF-Holland für den weiteren Jahresverlauf gut positioniert und bestätigte die Prognose. Für die Aktie ging es daraufhin deutlich aufwärts.

ROUNDUP: Kontron streicht vor Übernahmeangebot 500 Jobs - Aktie legt zu

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron steht möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Ennoconn. Zugleich baut der Konzern 500 Arbeitsplätze in seiner Sparte Greentec ab, um die Kosten zu senken und seinen Gewinn nach oben zu treiben. Im ersten Quartal verzeichnete Kontron eine gedämpfte Umsatzentwicklung, und die Kosten des Stellenabbaus ließen den Gewinn sinken. Für die Aktie der Gesellschaft ging es angesichts des erwarteten Übernahmeangebots am Donnerstag allerdings aufwärts.

ROUNDUP: Künstliche Intelligenz beflügelt Softwarefirma GFT - Aktie hebt ab

STUTTGART - Der Softwareanbieter GFT Technologies (GFT SE) erwartet trotz allgemeiner wirtschaftlicher Verwerfungen in diesem Jahr weiter gute Geschäfte dank Künstlicher Intelligenz. "Unternehmen gehen zunehmend über die reine Erprobung hinaus und integrieren KI systematisch in groß angelegte Modernisierungsprogramme", sagte GFT-Chef Marco Santos bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal am Donnerstag in Stuttgart. Der Manager sieht das Unternehmen auf gutem Weg zu seinen Zielen für 2026 und darüber hinaus. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen

MÜNCHEN - Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. "Die spürbare Erholung in unserem europäischen Kernmarkt sowie die gestiegene Nachfrage nach unseren Kompaktmaschinen ermöglichen der Wacker Neuson Group einen soliden Start in das Jahr 2026", sagte Vorstandschef Karl Tragl laut Mitteilung. An der Börse legte der Aktienkurs am Vormittag um fast eineinhalb Prozent auf 19,80 Euro zu, das Kursminus 2026 liegt aber immer noch bei fast 20 Prozent.

ROUNDUP: Knorr-Bremse verbessert Profitabilität weiter - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Knorr-Bremse hat sich zum Jahresauftakt dank Sparmaßnahmen erfolgreich gegen das anhaltend schwierige Umfeld im Nutzfahrzeuggeschäft gestemmt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs konnte der Bremsenhersteller für Züge und Lkw seinen Gewinn und die Profitabilität steigern. "Wir sind mit starkem Rückenwind gestartet", sagte Vorstandschef Marc Llistosella laut Mitteilung vom Donnerstag. Der Manager bestätigte die Jahresziele. Die Börse honorierte die Zahlen mit einem Kursaufschlag.

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