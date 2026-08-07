dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.08.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Daimler Truck enttäuscht mit Aufträgen - Aktie fällt vom Rekordhoch ab

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal weniger neue Bestellungen erhalten als erwartet. Während sich die Aussichten für das wichtige Nordamerikageschäft mit der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen durch die US-Behörden im Zollstreit deutlich verbessert haben, blieb das Auftragsplus insgesamt gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal laut Experten verhalten. Unter dem Strich musste der DAX-Konzern im fortgeführten Geschäft im Quartal Federn lassen, weil die Zölle nach Angaben von Konzernchefin Karin Radström vom Freitag schwerer auf dem Geschäft lasteten als ein Jahr zuvor. Derweil soll sich die Profitabilität nun wieder deutlich erholen. Die Aktie fiel jedoch weiter von ihrem kürzlich erreichten Rekordhoch zurück.

ROUNDUP: Lanxess auf Kurs zu Jahreszielen - Umfeld bleibt aber schwierig

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal auch von Schwierigkeiten der asiatischen Konkurrenz durch den Iran-Krieg profitiert. Die Sperrung der Straße von Hormus erschwerte die Öl - und Gasversorgung in Teilen Asiens. Asiatische Chemieunternehmen mussten die Produktion teils drosseln, die Preise für viele Grundchemikalien stiegen in der Folge teils deutlich. Das kam Anbietern mit Produktionsstätten in Europa zugute. Insgesamt bleibt das Geschäftsumfeld aber schwierig, hieß es von Lanxess am Freitag zur Vorlage aktueller Geschäftszahlen. Helfen sollen weiterhin Einsparungen. Das Jahresgewinnziel wurde bestätigt. Die Aktie gab im frühen Handel nach.

ROUNDUP/Wegen Preisverfall: Munich Re kappt Umsatzziel für 2026

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali (Assicurazioni Generali) deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte Vorstandschef Christoph Jurecka am Freitag seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Trotzdem soll die Munich Re mit 6,3 Milliarden Euro so viel verdienen wie nie zuvor. An der Börse kamen die Neuigkeiten dennoch schlecht an.

ROUNDUP: Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

ESSEN - Eine weiterhin gute Nachfrage stimmt den Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) noch optimistischer für das laufende Jahr. Nur wenige Wochen nach einer Erhöhung der Gewinnprognose traut sich die Unternehmensführung um Chef Jens Birgersson in der Tendenz noch mehr zu. Bei Anlegern an der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: Geringe Schäden und Fonds bescheren Allianz Rekord - Aktie verliert

MÜNCHEN - Geringe Katastrophenschäden sowie glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben der Allianz im zweiten Quartal ein Rekordergebnis beschert. Der operative Gewinn kletterte im Jahresvergleich um fast elf Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinem operativen Jahresgewinnziel von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Anheben wollte er seine Prognose aber nicht, obwohl nach den ersten Monaten schon ein Rekord von 9,4 Milliarden zu Buche steht. Entsprechend mau fiel die Kursreaktion an der Börse aus.

Thyssenkrupp-Werkstoffsparte 'TK Accelis' wird selbstständig

ESSEN - Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der thyssenkrupp AG haben Aktionärsvertreter der geplanten Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis mit anschließender Börsennotierung zugestimmt. "Es ist der richtige, konsequente nächste Schritt in der Neuaufstellung des Thyssenkrupp-Konzerns", sagte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

Termin für US-Vergleichsanhörung Bayer/Glyphosat auf 14.09. verschoben

LEVERKUSEN - Der Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten zwischen Bayer und verschiedenen Klägern in den USA ist auf den 14. September verschoben worden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor hatten die Leverkusener und die Anwälte der Klägerseite beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind, wie es zur Begründung hieß. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.

ROUNDUP: Porsche SE fordert rasche Entscheidung zu VW-Sparplänen

STUTTGART - Im Ringen um den Sparkurs bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) fordert der Großaktionär Porsche SE (Porsche Automobil) eine schnelle Einigung über Stellenabbau und Werksschließungen. Der Vorstandschef der Holding der Familien Porsche und Piëch, Hans Dieter Pötsch, sagte in Stuttgart: "Der Volkswagen-Konzern steht an einem historischen Wendepunkt. Bei den jetzt anstehenden Entscheidungen geht es um die Zukunft von Volkswagen."

ROUNDUP: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu

TRIEST - Der italienische Versicherer Generali (Assicurazioni Generali) hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank guter Geschäfte in allen Segmenten deutlich gesteigert. Der operative Gewinn wuchs um knapp 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Konzernchef Philippe Donnet sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinem mittelfristigen Gewinnziel und kündigte einen Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro an.

US-Aufseher lassen gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen

WASHINGTON - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA lässt rund 470 Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max auf Risse rund um Türen prüfen. Ein Boeing-Sprecher sagte dem "Wall Street Journal", das Problem sei in den vergangenen Jahren beim Vorläufer 737 Next Generation aufgetreten. Bei der Max-Flotte seien die Risse zwar bisher nicht beobachtet worden - aber da Konstruktion und Produktionsverfahren bei ihnen in diesem Bereich ähnlich seien, habe man die Inspektionen auf sie ausgeweitet.

Meta soll 567 Millionen Dollar in Fonds für Kinder zahlen

ALBUQUERQUE - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) soll nach einer Gerichtsentscheidung im US-Bundesstaat New Mexico mehr als eine halbe Milliarde Dollar für Hilfen an Kinder zahlen, die durch Nutzung sozialer Medien Schaden genommen haben. Zudem müssen in dem Bundesstaat zusätzliche Einschränkungen für Nutzer im Alter unter 18 Jahren eingeführt werden: Unter anderem sollen sie bei Facebook und Instagram maximal 90 Stunden pro Woche verbringen können. Meta will in Berufung gehen.

^

Weitere Meldungen

-Elbe bei 42 Zentimeter - Magdeburger Hafen arbeitet weiter

-60 Millionen Geldbuße für Straßenreparaturfirmen wegen Preisabsprache

-Tarifverhandlung für Seehäfen - Kommt es zu einer Einigung?

-Staat zahlt 900.000 Euro für Hotelkosten nach Stromausfall

-Sachsens Innenminister will stärkeren Schutz für Flughafen Leipzig

-Borussia Dortmund gibt Verteidiger Yan Couto nach Italien ab

-Krise bei Molkerei Schwälbchen hält an

-Rheinmetall-Chef fordert mehr Schutz vor Drohnenangriffen

-Fairplay-Vereinbarung soll Internet-Ausbau beschleunigen

-ROUNDUP: Fleischproduktion sinkt - Geflügel mit größtem Rückgang

-ChatGPT schreibt für viele die fesselnderen Kurzgeschichten

-ROUNDUP: Polizei durchkämmt Nordpiste am Leipziger Flughafen

-Daimler Truck will in USA neues Werk bauen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis