dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.10.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt

WEISSACH/STUTTGART - Der schwächelnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG (Porsche vz) will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch soll Porsche wieder profitabler werden. Das geht aus einer Mitteilung zur strategischen Neuausrichtung namens "Sportwagenschmiede '35" hervor, die am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung im schwäbischen Weissach bei Stuttgart vorgestellt wird.

Kreise: EU plant Einfuhrbeschränkung für chinesische Hybridautos

BRÜSSSEL - Die Europäische Union bereitet Kreisen zufolge Maßnahmen zur Begrenzung der Einfuhr von chinesischen Hybridfahrzeugen in den Wirtschaftsraum vor. Die Europäische Kommission könnte Beschränkungen verhängen, nachdem die Verkäufe von in China hergestellten Hybridfahrzeugen in Europa stark angestiegen seien, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese machen dem Bericht zufolge mittlerweile ein Viertel des Gesamtabsatzes aus. Der Zuwachs der Einfuhren chinesischer Elektrofahrzeuge habe sich hingegen verlangsamt, weil für diese bereits hohe EU-Zölle fällig werden.

ROUNDUP: BASF-Interesse an Evonik: SPD schlägt Landesbeteiligung vor

DÜSSELDORF/ESSEN - In der Debatte um den Umgang mit den BASF-Übernahmeplänen für den Chemiekonzern Evonik hat die oppositionelle SPD eine Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen. Die Landesregierung solle prüfen, ob das Land selbst als Gesellschafterin bei der Evonik aktiv werde, "und somit RAG-Stiftung und Land NRW über 50 Prozent plus X am Konzern verfügen", heißt es in einem Antrag der SPD-Landtagsfraktion.

Finanzvorständin Dönges verlässt Aumovio überraschend

FRANKFURT - Der Autozulieferer AUMOVIO verliert überraschend seine Finanzvorständin Jutta Dönges. Nach nur knapp einem Jahr im Amt legt die Managerin ihr Vorstandsmandat mit Ablauf des heutigen Mittwochs (7. Oktober) nieder, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Zum Monatsende werde sie den Konzern dann verlassen. Die Trennung erfolge im gegenseitigen Einvernehmen, hieß es weiter. Dönges wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat nehme die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis.

ROUNDUP: Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma an Chinesen

BERLIN/HAMBURG - Die Bundesregierung untersagt wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf von 80 Prozent der Anteile des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Das sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums nach einer Kabinettssitzung.

Hohe Öl - und Gaspreise: Shell erwartet starkes Quartal

LONDON - Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) rechnet wegen der im Zuge des Iran-Kriegs kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise auch für das dritte Quartal mit starken Ergebnissen. Vor allem die Verknappung der weltweiten Kraftstoffvorräte treibt die Raffineriemargen der Briten auf ein Rekordniveau. Wie der Ölkonzern am Mittwoch mitteilte, hat sich zuletzt das Ölhandelsgeschäft im Einklang mit den robusten Ergebnissen des Vorquartals entwickelt. Dazu hätten auch Raffineriemargen von 42 US-Dollar pro Barrel beigetragen, die das bisherige Quartalshoch aus dem Jahr 2022 deutlich übertreffen.

Mercedes-Benz verkauft erneut weniger - Weiter Einbruch in China

STUTTGART - Ein erneuter Einbruch in China hat dem Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) die Verkäufe im dritten Quartal verhagelt. Insgesamt setzte der DAX-Konzern 407.200 Autos ab und damit 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Stuttgarter am Mittwoch mitteilten. Vor allem die Krise in China zog das Unternehmen nach unten, dort wurden mit 86.800 Pkw fast ein Drittel weniger Autos verkauft. Ein Plus in den USA und Deutschland konnte das nicht wettmachen. Ebenfalls schmerzhaft: Im teuersten Segment, zu dem Mercedes unter anderem das Flagschiff S-Klasse, die Luxussubmarke Maybach oder die Tuning-Autos von AMG zählt, ging es mit einem Minus von einem guten Fünftel auch deutlich bergab.

ROUNDUP/Ifo: Tankrabatt bisher nur teilweise weitergegeben

MÜNCHEN - Der Tankrabatt wird laut Ifo-Institut und ADAC bisher nur teilweise an die Verbraucher weitergegeben. "Beim Diesel haben die Tankstellen in den ersten fünf Tagen von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 15 Cent weitergegeben. Beim Superbenzin E5 waren es durchschnittlich gut 16 Cent und bei Super E10 15 Cent", sagt Ifo-Experte Florian Neumeier.

Nordex erhält Aufträge über 389 Megawatt in der Türkei

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 389 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Projekte sollen schrittweise ab 2027 bis 2028 errichtet und in Betrieb gehen. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

ROUNDUP: Motorenbauer Deutz möchte Personal am Stammwerk abbauen

KÖLN - Der Motorenbauer DEUTZ möchte an seinem Kölner Stammwerk erneut Personal abbauen. Nachdem erst kürzlich rund 100 Stellen weggefallen sind, plant das Unternehmen nun ein erneutes Abbauprogramm, wie dpa aus informierten Kreisen erfuhr. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Ein Deutz-Sprecher wollte den Sachverhalt nicht kommentieren.

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