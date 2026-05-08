dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Commerzbank kontert Unicredit: Stellenabbau und Rekordgewinn

FRANKFURT - Die Commerzbank will mit einem weiteren Stellenabbau und steigenden Gewinnen Investoren von ihrer eigenständigen Zukunft überzeugen und eine feindliche Übernahme durch die UniCredit abwenden. Bis 2030 werden konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen gestrichen, wie der Dax-Konzern (DAX) in Frankfurt mitteilte. Für die Commerzbank-Aktie ging es nach den Neuigkeiten jedoch abwärts.

ROUNDUP 2: Evonik sieht Geschäftsbelebung - Aber eventuell nur vorübergehend

ESSEN - Der Chemiekonzern Evonik blickt trotz einer Geschäftsbelebung eher vorsichtig auf den weiteren Jahresverlauf. Aktuell spürt der Spezialchemiekonzern, wie andere europäische Unternehmen der Branche auch, zwar indirekten Rückenwind durch den Iran-Krieg, ob diese Belebung von Dauer ist, bleibt aber offen. Das Jahresgewinnziel bestätigte das Unternehmen bei der Zahlenvorlage am Freitag indes.

ROUNDUP: Bechtle startet mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr - Aktie legt zu

NECKARSULM - Der Aufschwung des IT-Dienstleister Bechtle geht trotz Gegenwinds etwa durch hohe Speicherchippreise weiter. Insbesondere der Auftragsbestand auf Rekordniveau und das konstant hohe Investitionsverhalten der öffentlichen Kunden stimmten zuversichtlich, teilte das Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mit. Die unmittelbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs seien beherrschbar und auch mit den Folgen der Speicherchipkrise könne man "sehr gut umgehen". Für das Gesamtjahr sprach Chef Thomas Olemotz von einer positiven Gesamtsicht und bestätigte die Ziele, nach überraschend viel Wachstum im ersten Jahresviertel. An der Börse kam das gut an.

Bechtle-Chef rechnet 2026 mit profitablem Wachstum

NECKARSULM - Der Bechtle-Chef hält eine Stagnation von Umsatz und operativen Gewinn im laufenden Jahr für unwahrscheinlich. "Ich rechne 2026 mit profitablem Wachstum", sagte Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Auf Nachfrage erläuterte er, dass das untere Ende der ausgegebenen - und am Freitag bestätigten - Zielspanne "aus heutiger Sicht konservativ" sei. Diese Prognose sieht sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau bis 5 Prozent darüber an.

ROUNDUP: Krones mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Aktie gibt nach

NEUTRAUBLING - Der Maschinenbauer KRONES ist wegen negativen Währungseffekten mit Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis ins Jahr gestartet. Aufgrund der guten Auftragslage bestätigte der Konzern aber seine Jahresprognose. Die Märkte des Unternehmens seien grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust, so der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen laut Mitteilung.

ROUNDUP: VW-Rivale Toyota enttäuscht mit Gewinnprognose - Aktie gibt nach

TOKIO - Der weltgrößte Autobauer Toyota (Toyota Motor) blickt wegen der Folgen des Iran-Kriegs vorsichtig auf das laufende Geschäftsjahr und rechnet mit einem weiteren Ergebnisrückgang. Der VW-Konkurrent geht davon aus, dass der operative Gewinn im Geschäftsjahr 2026/27 (31. März) um etwas mehr als ein Fünftel auf drei Billionen Yen (rund 16 Mrd Euro) fällt. Experten hatten mit einem deutlich höheren Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr gerechnet. Auch die Umsatzprognose von 51 Billionen Yen lag unter den Markterwartungen. Die Aktie gab in Tokio um 2,2 Prozent nach.

ROUNDUP: Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hebt seine Gewinnprognose wegen verbesserter Aussichten an. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) soll das operative Vorsteuerergebnis nun 425 bis 525 Millionen Euro erreichen statt bisher 375 bis 475 Millionen, wie der MDAX-Konzern überraschend am Freitag mitteilte. Analysten rechneten bisher im Schnitt bereits mit knapp 500 Millionen. An der Börse nahmen einige Anleger nach der Rally der Aktien erst einmal Gewinne mit.

ROUNDUP: Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg - Aktienrückkäufe

TOKIO - Der Elektronik- und Medienkonzern Sony hat auch dank guter Geschäfte mit Kameras und bildverarbeitenden Produkten im Geschäftsjahr 2025/26 operativ mehr verdient. Für das neue Geschäftsjahr bis Ende März 2027 rechnet der Konzern mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns. Weiterhin kündigten die Japaner Aktienrückkäufe an und wollen ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Chip-Konzern TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) zur Entwicklung von Bildsensoren gründen. An der Börse kam das nur kurz gut an.

Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an

KYOTO - Gute Geschäfte mit der Switch-2-Konsole haben Nintendo im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 Rückenwind beschwert. Der Umsatz verdoppelte sich in den zwölf Monaten im Jahresvergleich auf 2,3 Billionen Yen (12,6 Mrd Euro), wie der japanische Elektronik-Konzern am Freitag mitteilte. Der operative Gewinn stieg um fast 28 Prozent auf 360 Milliarden Yen.

Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark

TURIN - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo ist dank guter Geschäfte im Wertpapierhandel mit überraschend viel Gewinn ins Jahr gestartet. Mit 2,76 Milliarden Euro verdiente das Institut im ersten Quartal 5,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Umsatz im Handelsgeschäft habe sich nahezu verdoppelt, teilte Intesa am Freitag in Turin mit. Für 2026 rechnet Bankchef Carlo Messina weiter mit einem Überschuss von rund 10 Milliarden Euro.

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