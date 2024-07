dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Delivery Hero vor höherer Kartellbuße - Aktie verliert

BERLIN - Den Essenlieferdienst Delivery Hero werden potenzielle Verstöße gegen das EU-Kartellrecht voraussichtlich deutlich mehr Geld kosten als bisher gedacht. Die entsprechende Buße könnte bei über 400 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Bisher hatte Delivery Hero für den Konflikt nur 186 Millionen Euro zurückgelegt. Entsprechend kündigte das Unternehmen eine deutliche Erhöhung der entsprechenden Rückstellung an.

ROUNDUP/Lufthansa-Corona-Hilfen: EU-Kommission eröffnet Untersuchung

BRÜSSEL - Die EU-Kommission leitet eine Untersuchung gegen die während der Corona-Pandemie gewährten Milliardenstaatshilfen für die Lufthansa ein. Damit soll geklärt werden, ob die Hilfen im Einklang mit europäischen Staatshilferegeln waren.

ROUNDUP: Daimler Truck fährt weiteren Dämpfer bei Absatz ein

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat vor allem wegen schwacher Geschäfte in Asien und Europa im zweiten Quartal des Jahres deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Der DAX-Konzern veräußerte von April bis Juni 112.195 Lkw und Busse. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Minus von 15 Prozent, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die Aktie gab ihren Tagesgewinn nach den Neuigkeiten ab und trat zuletzt auf der Stelle.

Boeing gesteht Betrug vor Max-Abstürzen ein

WASHINGTON - Boeing bekennt sich schuldig, die US-Regierung betrogen zu haben, um einem Gerichtsprozess um zwei tödliche Abstürze von Maschinen des Typs 737 Max zu entgehen. Das geht aus einem Dokument des US-Justizministeriums für das zuständige Bundesgericht in Texas hervor. Die Folgen sind eine neue Millionenstrafe sowie ein Aufpasser der Regierung für den US-Flugzeugbauer.

Stimmung in der Chemie-Industrie hellt sich auf

FRANKFURT - Deutschlands Chemie-Industrie blickt etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Das erste Halbjahr sei besser als erwartet verlaufen, berichtet der Branchenverband VCI in Frankfurt. Damit halte man an den Prognosen für das Gesamtjahr unverändert fest. Danach sollen der Umsatz 2024 um 1,5 Prozent und die Produktion um 3,5 Prozent steigen.

ROUNDUP: Hurrikan 'Beryl' erreicht die US-Küste

MATAGORDA - Hurrikan "Beryl" hat die US-Küste erreicht. Der Wirbelsturm traf am frühen Morgen (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von fast 130 Kilometern pro Stunde nahe der texanischen Ortschaft Matagorda auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte. Meteorologen warnten vor lebensgefährlichen Überschwemmungen durch Sturmfluten entlang der Küste. Matagorda liegt rund 130 Kilometer südwestlich der Millionenstadt Houston.

Versicherer korrigieren Geschäftserwartungen nach unten

BERLIN - Die Versicherungsbranche hat ihre Geschäftserwartungen für das laufende Jahr leicht nach unten korrigiert. "Für 2024 erwarten wir über alle Sparten hinweg ein Beitragsplus von 2,8 Prozent", teilte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Montag mit. Bisher war der Verband von einem Wachstum von 3,8 Prozent ausgegangen. Grund für die Korrektur sei ein schlechter laufendes Geschäft mit Einmalbeiträgen bei Lebensversicherungen. Dort sollen die Beiträge im Jahr 2024 deshalb um 2,6 Prozent zurückgehen.

