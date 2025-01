dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: E-Rezept beflügelt Online-Apotheke Redcare - Aktie legt zu

SEVENUM - Der Erfolg des elektronischen Rezepts in Deutschland hat der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) 2024 einen kräftigen Wachstumsschub verschafft. Der Umsatz legte um fast ein Drittel auf 2,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mit dem früheren Namen Shop Apotheke am Donnerstag im niederländischen Sevenum mitteilte. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten sprang sogar um fast zwei Drittel nach oben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

IPO/ROUNDUP 2: Pharmakonzern Stada vor milliardenschwerem Börsengang

BAD VILBEL - Der hessische Arzneihersteller Stada peilt um Ostern einen milliardenschweren Börsengang in Frankfurt an. Dafür stellt der Konzern, bekannt für das Erkältungsmittel Grippostad oder den Hustensaft Silomat, seine Führungsspitze neu auf, wie Stada in Bad Vilbel mitteilte.

Marke VW verkauft 2024 weniger Autos - China bremst

WOLFSBURG - Der Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat im vergangenen Jahr etwas weniger Autos seiner Kernmarke VW (Volkswagen (VW) vz) Pkw verkauft als im Vorjahr. Die weltweiten Auslieferungen sanken um 1,4 Prozent auf rund 4,8 Millionen Fahrzeuge, wie die Wolfsburger mitteilen. Vor allem in China, VWs wichtigstem Markt, gingen die Verkäufe zurück. Auch der E-Auto-Absatz schwächelte. Die im DAX notierte VW-Aktie verlor in einem schwachen Branchenumfeld am Vormittag 0,8 Prozent.

ROUNDUP/Munich Re: Milliardenschäden durch Naturkatastrophen

MÜNCHEN - Wirbelstürme, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen haben nach Berechnungen der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) 2024 weltweit deutlich überdurchschnittliche Schäden in Höhe von 320 Milliarden Dollar verursacht. Die Geowissenschaftler des DAX-Konzerns sehen einen immer klarer werdenden Zusammenhang mit dem Klimawandel, da warme Temperaturen die Entstehung von Unwettern begünstigen. "Die Welt ist so heiß wie nie zuvor", sagte Chefklimatologe Tobias Grimm. "Und das bedingt stärkere Stürme, Unwetter und auch Überschwemmungen."

Online-Broker Trade Republic verdoppelt Zahl der Kunden

BERLIN - Der Online-Broker Trade Republic ist dank der Einführung von Girokonto und Bezahlkarte im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Die Zahl der Kunden habe sich auf acht Millionen verdoppelt, teilte der Konkurrent des Frankfurter Brokers Flatexdegiro am Donnerstag in Berlin mit. Das verwaltete Vermögen stieg auf mehr als 100 Milliarden Euro. Zugleich schrieb Trade Republic nach eigenen Angaben schwarze Zahlen, machte jedoch keine genaueren Angaben.

Vor Übernahme durch Zalando: Modehändler About You legt nur leicht zu

HAMBURG - Der Hamburger Modehändler ABOUT YOU hat vor der Übernahme durch Zalando kaum zugelegt. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende November erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 559 Millionen Euro und damit 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag mitteilte. Das Management erklärte dies mit der späten Lage des Black Weekend, das sich erst im folgenden Quartal in den Zahlen zeigen werde. Gemeint ist die Zeit, in der Unternehmen die Kunden mit großen Werbeaktionen und Rabattversprechen locken und in der Regel viel Umsatz machen.

'HB': Motorenhersteller Deutz interessiert sich für Thyssenkrupps Marinewerft

KÖLN/ESSEN - Der Motorenhersteller DEUTZ interessiert sich einem Pressebericht zufolge für die Übernahme der Werftentochter von thyssenkrupp. Der Kölner Konzern gehöre zum Kreis der Unternehmen, die Ende vergangenen Jahres ein unverbindliches Angebot für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) abgegeben hätten, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag und berief sich dabei auf Branchenkreise. Deutz würde über diesen Weg ein neues Geschäftsfeld aufbauen und mit einem Schlag zu einer der größten Rüstungsfirmen Deutschlands werden, hieß es weiter.

