dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.05.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Fresenius schlägt sich zum Jahresstart besser als gedacht - Kurssprung

BAD HOMBURG - Beim kriselnden Fresenius-Konzern (Fresenius SECo) zeigen sich die ersten Erfolge seiner neuen Wachstumsstrategie. Der Medizinhersteller und Deutschlands größter Krankenhausbetreiber startete überraschend dynamisch in das neue Jahr. Zugleich ging das Betriebsergebnis weitaus weniger stark zurück als von Analysten befürchtet. Dabei profitierte der Dax-Konzern (DAX 40) auch von Einsparungen. "Die Weichen sind gestellt, unsere Produktivitätsmaßnahmen greifen", sagte Konzernchef Michael Sen laut Mitteilung vom Dienstag in Bad Homburg. Der Vorstand hält daher an seinen Jahreszielen fest.

ROUNDUP: Daimler Truck verdreifacht Gewinn - Preiserhöhungen kompensieren Kosten

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck baut weiter auf Preiserhöhungen zur Abfederung höherer Kosten. Im ersten Quartal erzielte der Dax (DAX 40)-Konzern damit in seinen wichtigsten Märkten Nordamerika und Europa gute Resultate, zudem lief das Ersatzteilgeschäft weiter rund. Der Gewinn im ersten Quartal stieg auf fast das Dreifache im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Allerdings ließ der Auftragseingang nach. Finanzchef Jochen Goetz sprach dennoch von einer sehr starken Nachfrage in allen Regionen. Aus Vorsicht vor weiteren Problemen in der Lieferkette bestätigte das Management die Jahresprognosen, sieht aber Luft nach oben, wenn das Umfeld gut bleibt. Die Aktie geriet am Dienstag zunächst unter Druck.

ROUNDUP 2/Weiter Druck auf Düngerpreise: K+S senkt Jahresausblick

KASSEL - Die Kaufzurückhaltung der Landwirte zum Jahresstart und deren Folgen stimmen den Düngerkonzern K+S (K+S) vorsichtiger für 2023. So erfolgte die Preisfestsetzung großer Kali-Lieferanten mit Indien erst Anfang April, also später als meist. Damit fehlte lange eine Richtschnur für die Branche und viele Landwirte hielten sich mit Käufen im wichtigen ersten Quartal zurück. In Übersee sollte sich zudem die Erholung der Kalipreise in das zweite Halbjahr verschieben, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte.

ROUNDUP 2/Druck auf Verkaufspreise: Evonik wird etwas vorsichtiger für 2023

ESSEN - Evonik blickt wegen des Preisdrucks beim Tierfutter-Eiweiß Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung des laufenden Jahres. Zudem war das Branchenumfeld gerade zum Jahresbeginn trüb. Mittlerweile gibt es hier und da aber schon wieder positive Signale, wie Evonik-Chef Christian Kullmann in einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte. Die Aktie legte zuletzt gegen den schwächeren Markttrend zu.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec sieht weiter Lieferkettenprobleme - Aktie fällt

JENA - Carl Zeiss Meditec hat die erst jüngst konkretisierten Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt. Die weltweiten Lieferketten blieben unter anderem wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angespannt, teilte der Medizintechnikkonzern am Dienstag in Jena mit. Der sich daraus ergebende Inflationsdruck bei Material und Personal dürfte das Unternehmen auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres belasten. Carl Zeiss Meditec hatte bereits Mitte April Eckdaten für das abgelaufene Quartal vorgelegt und seinen Ausblick konkretisiert.

Hochtief startet mit Gewinnsprung ins Jahr - Gewinnziel bestätigt

ESSEN - Der Baukonzern HOCHTIEF ist mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Vor allem laufen die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik sowie die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis (Abertis Infraestructuras), an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, deutlich besser. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 16,3 Prozent auf 137,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

Chinesischer Automarkt weiter stabil - Sprung gegenüber coronabelastetem Vorjahr

PEKING - Der chinesische Automarkt hat sich im April weiter stabilisiert. Gegenüber dem Vormonat wurden mit 1,63 Millionen Pkw 2,5 Prozent mehr Autos an die Kunden ausgeliefert, wie der Branchenverband PCA am Dienstag in Peking mitteilte. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum war das sogar ein Plus von mehr als der Hälfte - damals hatte die Volksrepublik noch versucht, die Covid-Pandemie im Land mit harten Lockdowns einzudämmen, was die Verkäufe stark beschränkt hatte. Den größten Sprung gab es im vergangenen Monat bei alternativen Antrieben mit fast 86 Prozent Plus im Jahresvergleich auf 527 000 Autos. Zu der Antriebsart werden in China vor allem die vollelektrischen Batterieautos (BEV) gezählt.

Ryanair bestellt 150 Boeing-Mittelstreckenjets - Option über weitere 150 Stück

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair kauft wieder im großen Stil bei Boeing ein. Die Bestellung umfasse 150 Mittelstreckenjets in der neuen Langversion 737 Max 10, teilte Ryanair am Dienstag in Dublin mit. Hinzu kämen Optionen über weitere 150 Maschinen des Typs. Die Aktionäre müssten dem Deal noch auf der Hauptversammlung im September zustimmen. Laut Preisliste kommen die fest bestellten Maschinen auf einen Gesamtwert von etwa 20 Milliarden Dollar (18,1 Mrd Euro). Allerdings sind beim Kauf von Flugzeugen hohe Rabatte üblich. Die Boeing-Aktie legte nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent zu.

ROUNDUP: Schaeffler verdient operativ mehr - Bestätigt Jahresziele

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im ersten Quartal von höheren Volumen und Preisen profitiert. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 4,15 Milliarden Euro, wie das SDax-Unternehmen (SDAX) am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Vor allem das kleine Ersatzteilgeschäft konnte stark zulegen, aber auch das Geschäft mit der allgemeinen Industrie lief weiter gut. Während Schaeffler in der größten Sparte mit Autozulieferung in Europa gut abschnitt, gab es in China einen Dämpfer. Die Schaeffler-Aktie knickte ein.

ROUNDUP: Wacker Neuson wird Schwung aus erstem Quartal nicht mitnehmen können

MÜNCHEN - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) erwartet nach einem starken Jahresauftakt schwächere Ergebnisse in den kommenden Monaten. Unternehmens-Chef Karl Tragl geht unverändert davon aus, dass das erste Quartal das stärkste des Jahres 2023 sein dürfte. Er bestätigte am Dienstag die Jahresprognose. Prägend für das Tagesgeschäft blieben die Lieferketten, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Die Situation habe sich zwar leicht verbessert, "von einer Normalisierung der Lage sind wir aber immer noch weit entfernt", sagte Finanzchef Christoph Burkhard. Die Anleger reagierten mit Gewinnmitnahmen.

ROUNDUP: Niedrigere Strompreise drücken Ergebnis bei PNE - Ausbau plangemäß

CUXHAVEN - Der Windpark-Entwickler PNE hat im Auftaktquartal nicht an seine Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen können. Damals hatten höhere Strompreise und bessere Windverhältnisse geholfen. Nun konnte PNE die Gesamtleistung gegenüber dem Vergleichszeitraum zwar steigern, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) halbierte sich aber nahezu auf 8,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Cuxhaven mitteilte. Konzernchef Markus Lesser zeigte sich angesichts eines planmäßig laufenden Ausbaus der Kapazitäten dennoch zufrieden und bestätigte die Jahresprognose. Die Aktie rutschte ab.

ROUNDUP: Dürr verdient weniger - Auftragseingang und Umsatz legen zu

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr hat im ersten Quartal unter anderem wegen eines höheren Umsatzanteils von nicht so profitablen Geschäften und gestiegenen Kosten weniger verdient. Der Umsatz legte dagegen zu. Zudem zog auch der Auftragseingang weiter an. In ersten drei Monaten des laufenden Jahres legte das Volumen der Bestellungen um rund fünf Prozent auf den Rekordwert von fast 1,5 Milliarden Euro zu. Der Konzern bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr. Die im MDAX notierte Aktie gab am Vormittag marktkonform leicht nach.

Weitere Meldungen

-Rheinmetall will sein Ukraine-Geschäft hochfahren

-Buchungssystem-Anbieter Amadeus zählt fast so viele Fluggäste wie vor Corona

-ROUNDUP: Otto will KI-Roboter in Logistikzentren einsetzen

-ROUNDUP: Adtran-Tochter Adva bestätigt Prognose

-Gericht bestätigt: Kein Kundendienst bei Online-Händler am Sonntag

-VDV: Inzwischen rund sieben Millionen 49-Euro-Tickets verkauft

-Allianz: Fahrassistenten können falsches Sicherheitsgefühl erzeugen

-ROUNDUP: Auslandsreisen mit der Bahn auf Rekordniveau - Angebot muss wachsen

-Lanxess-Chef für Industriestrompreis

-Porsche und Mobileye kooperieren bei automatisierten Fahrfunktionen

-Hauptversammlung der Lufthansa erneut online

-Hellmann: Keine Spielplanänderung bei Investoren-Einstieg

-50Hertz will enger mit Netzbetreibern im Baltikum zusammenarbeiten

-ROUNDUP: Rüstungsaufträge treiben Hensoldt an - Aktie verliert dennoch

- Lidl verkauft in Dänemark ab Ende 2028 keine Tabakprodukte mehr

-Zugverkehr von und nach Bochum läuft wieder

-Bahn-Gewerkschaft will Donnerstag nächsten Warnstreik ankündigen

-Streit um Ryanair-Beihilfen: Gericht lehnt Berufung der Lufthansa ab

-Norma Group verdient deutlich weniger - Effizienz- und Wachstumsprogramm

-Paypal hebt Jahresziel nach Gewinnsprung im Auftaktquartal an

-UBS: Nach Abschluss der Credit-Suisse-Übernahme zwei separate Banken°

