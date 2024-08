dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Lanxess: Sinkende Preise drücken Umsatz - Ergebnisse verbessert

KÖLN - Der Chemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal eine gewisse Nachfragebelebung verspürt. Die Anlagen wurden wieder besser ausgelastet als zuvor. Dies sowie das laufende Sparprogramm führten zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse. Insgesamt zeigte sich das Quartal stärker als zuvor erwartet. Konzernchef Matthias Zachert warnte jedoch vor zu viel Euphorie: "Auch wenn wir in einzelnen Märkten eine leichte Belebung sehen, ist eine Erholung auf breiter Front weiter nicht in Sicht", kommentierte er die am Freitag vorgelegten endgültigen Zahlen. Bereits im Juli hatte der Konzern überraschend starke Eckdaten vorgelegt.

ROUNDUP: Jenoptik steigert Umsatz und Gewinn im Quartal - Jahresziele bestätigt

JENA - Der Technologiekonzern JENOPTIK hat im zweiten Quartal dank einer höheren Nachfrage in Europa mehr verdient. Dabei schnitt das Unternehmen besser ab als von Experten erwartet. "Die Nachfrage hat sich nach einem verhaltenen Jahresauftakt im zweiten Quartal verbessert", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Freitag laut Mitteilung in Jena. Die Nachfragedynamik sollte sich aufgrund einer starken Positionierung in den Kernmärkten und einer starken Kundenbasis auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte er. Am Aktienmarkt kam die Quartalsbilanz gut an.

ROUNDUP 2: LEG Immobilien macht weniger Verlust und erhöht Gewinnziel für 2024

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) hat im zweiten Quartal erneut einen Verlust gemacht. Allerdings fiel der Fehlbetrag deutlich geringer aus als noch vor einem Jahr. "Wir merken, dass sich die Märkte deutlich erholen", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum am Freitag. Der Abwertungszyklus komme absehbar zu einem Ende und das Management sehe eine Belebung am Transaktionsmarkt. Für die zweite Jahreshälfte geht der Manager von einer Stabilisierung der Märkte aus. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr hob er an.

ROUNDUP: Schleppende Konjunktur belastet Jungheinrich - Jahresprognose bestätigt

HAMBURG - Die Geschäfte des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich sind im zweiten Quartal wie erwartet schwächer verlaufen. Die höheren Kosten durch Tarifabschlüsse und Personalaufbau konnte Jungheinrich zwar nicht ganz kompensieren, schnitt insgesamt aber etwas besser ab, als von Analysten befürchtet. Die weiterhin schwache Entwicklung der deutschen Wirtschaft habe sich in den ersten sechs Monaten bemerkbar gemacht, sagte Unternehmenschef Lars Brzoska am Freitag laut Mitteilung in Hamburg. Er bestätigte die Jahresziele. Die Aktie legte zu.

RTL Group peilt 2026 operativen Gewinn von rund einer Milliarde Euro an

LUXEMBURG - RTL-Group-Chef (RTL) Thomas Rabe will in zwei Jahren beim operativen Gewinn an der Milliardenmarke kratzen. Er könne sich vorstellen, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) auf rund eine Milliarde Euro steige, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz am Freitag in Luxemburg.

Streaming und Erholung von Fernseherlösen treiben RTL Group an

LUXEMBURG/KÖLN - Höhere Umsätze mit TV-Werbung und Streaming haben die RTL Group (RTL) im ersten Halbjahr angetrieben. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Gesamtumsatz um 1,8 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro, wie der im MDAX notierte Medienkonzern am Freitag in Köln mitteilte. Damit kamen dem Konkurrenten von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) im Streaming-Segment wieder ein deutliches Plus bei Abonnenten sowie ein sprunghafter Erlösanstieg zugute. Der Umsatz mit dem Produktionsgeschäft Fremantle sank dagegen. Die RTL Group begründete dies mit Timing-Effekten.

Bechtle verdient weniger - Chef nach Prognosesenkung optimistisch

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat wegen der angespannten Wirtschaftslage im zweiten Quartal weniger Gewinn gemacht. Das Ergebnis nach Steuern sackte im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um fast zehn Prozent auf 59,7 Millionen Euro ab, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Das ganze Quartal über und insbesondere im Juni hätten Nachfrageimpulse aus dem Mittelstand gefehlt, sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. "Zudem zeigten sich die öffentlichen Kunden in Deutschland infolge der lange geführten Haushaltsdebatte noch ungewohnt zurückhaltend", fügte er an.

