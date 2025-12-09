dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Thyssenkrupp erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen

ESSEN - Die kürzlich auf den Weg gebrachte Sanierung der kriselnden Stahlsparte wird dem Industriekonzern thyssenkrupp im neuen Geschäftsjahr millionenschwere Verluste einbrocken. Weil das Unternehmen dafür hohe Rückstellungen bilden muss, dürfte 2025/26 (per Ende September) unter dem Strich ein Fehlbetrag von 400 bis 800 Millionen Euro auflaufen, teilte Thyssenkrupp am Dienstag in Essen mit. Konzernchef Miguel López rief auf der Bilanzpressekonferenz das "Jahr der Umsetzung" aus. Am Aktienmarkt sorgte dies für Enttäuschung.

ROUNDUP 4: Googles KI-Antworten - EU ermittelt gegen US-Konzern

BRÜSSEL - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google (Alphabet C (ex Google)), seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht ein.

ROUNDUP 2: Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

MÜNCHEN - BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljkovic soll am 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Der Aufsichtsrat fasste am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen in München mitteilte. Derzeit ist Nedeljkovic Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte. Nedeljkovic galt schon länger als einer der aussichtsreichen Kandidaten für den Top-Job beim DAX-Konzern. Die BMW-Aktie gab nach einem starken Lauf in den vergangenen Tagen am späten Vormittag um ein Viertelprozent nach.

Mercedes steigt ins Robotaxi-Geschäft ein

STUTTGART - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) steigt in das Geschäft mit Robotaxis ein. Der Autohersteller kündigte gemeinem mit dem chinesischen Softwarepartner Momenta einen fahrerlosen Shuttle-Service auf Basis der neuen S-Klasse an. Erste Testfahrzeuge sollen in Kürze in Abu Dhabi unterwegs sein, teilte das DAX-Unternehmen aus Stuttgart mit. Betrieben werde die künftige Robotaxi-Flotte dort vom lokalen Mobilitätsanbieter Lumo.

Viele Airbus-Betreiber müssen Türverschlüsse überprüfen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Erneut Ärger mit Airbus-Jets (Airbus SE): Nach Problemen mit Bordcomputern und Rumpfplatten müssen Fluggesellschaften in den USA nun Türverschlüsse von vielen Flugzeugen häufiger überprüfen. Grund seien mögliche Risse, erklärte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Dienstag in einer Anweisung an Betreiber von fast 2.000 Airbus-Jets aus der Modellfamilie A320. Die Aufseher aktualisierten eine entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisung. Darin verlangen sie die Inspektion von Türanschlägen sowie bereits vorgeschriebene Prüfungen an Rumpfteilen.

ROUNDUP/Verband: Fluggesellschaften steuern auf Rekordgewinne zu

GENF - Fluggesellschaften in aller Welt steuern ihrem Verband zufolge trotz Spannungen in Politik und Wirtschaft insgesamt auf Rekordgewinne zu. Im laufenden Jahr dürfte die Branche unter dem Strich 39,5 Milliarden US-Dollar (33,9 Mrd Euro) verdienen und damit 3,5 Milliarden mehr als im Juni vorausgesagt, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Für 2026 sagt IATA-Chef Willie Walsh ihnen nun einen Rekordgewinn von 41 Milliarden Dollar voraus. Besonders gut sieht es für Airlines aus Europa aus, während Gesellschaften aus den USA unter der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump leiden.

ROUNDUP/Kreise: Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec

BAGSVAERD/HAMBURG - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat laut Kreisen Aktien von Evotec zu 5,10 Euro das Stück platziert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen.

Großaktionär Kühne Holding erhöht Anteil an Chemikalienhändler Brenntag

ESSEN - Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne hat ihren Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) deutlich aufgestockt. Der Investor habe seinen Anteil von 15 auf 20,10 Prozent erhöht, wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Damit ist die Kühne Holding derzeit der größte Anteilseigner des Essener Unternehmens. Die Brenntag-Aktie verlor im Dienstagshandel zuletzt um rund 0,4 Prozent auf 48,11 Euro.

ROUNDUP 2/Jost-Werke-Großaktionär platziert Anteile und steigt aus - Kurs steigt

NEU-ISENBURG - Beim Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen. Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die Holding am Dienstag mitgeteilt hat. Der Platzierungspreis lag bei 48,50 Euro je Aktie. Damit hat der Großaktionär rund 73 Millionen Euro eingenommen. An der Börse ging es für die im SDAX gelistete Aktie im frühen Handel um rund zwei Prozent nach oben auf 52,10 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund 14 Prozent an Wert gewonnen.

British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

LONDON - British American Tobacco (BAT) (BAT) hat seine Jahresziele für 2025 konkretisiert. Im laufenden Jahr soll der Umsatz zu konstanten Währungen um zwei Prozent zulegen, wie der Zigarettenkonzern am Dienstag in London mitteilte. Damit peilt der Konzern beim Zuwachs weiterhin das obere Ende der zuletzt in Aussicht gestellten ein bis zwei Prozent an. Auch der bereinigte operative Gewinn soll währungsbereinigt um zwei Prozent wachsen. Zuvor hatte das Management einen Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent im Plan. Zudem erhöhte BAT sein Aktienrückkaufprogramm für 2026 auf 1,3 Milliarden britische Pfund (knapp 1,5 Milliarden Euro).

Trump lässt Nvidia bessere KI-Chips nach China verkaufen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump erlaubt dem Chipriesen NVIDIA den Verkauf leistungsstärkerer KI-Chips nach China. Es gehe dabei nur um die H200-Chipsysteme der vorherigen Nvidia-Generation Hopper, betonte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Weitere Meldungen

-Ford und Renault bauen gemeinsam günstige E-Autos für Europa

-Weniger Hopfen geerntet - Umbruch der Branche erwartet

-Kommunikationsagentur StoryMachine stellt Führung neu auf

-Verdi warnt: ÖPNV-Angebot wegen Personalmangel in Gefahr

-Zölle und Standortprobleme: Maschinenbau schrumpft weiter

-Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva bei aktiver Lupus-Nephritis

-Trump kündigt Milliardenpaket für Landwirte an

-VW-Werk Osnabrück: Beschäftigte dringen auf Zukunftsplan

-Krise der Ost-Chemie - 'Chemiegipfel' in Böhlen geplant

-Philippsburg wird Standort für Batteriespeicher-Gigant

-Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister fordert Dow Chemical zu Kooperation auf

-Formel-1-Quote bei RTL sinkt, aber Sky legt zu

-EU-Kommission genehmigt Beihilfe für Vetter-Ansiedlung

-Formycon schließt weitere Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar°

