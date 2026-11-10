dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.11.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen

MÜNCHEN - Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von der milliardenschweren Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Aber auch das Automobilgeschäft erholt sich zunehmend.

IPO/ROUNDUP: KI-Firma Anthropic plant Börsengang mit Billionen-Bewertung

SAN FRANCISCO/NEW YORK - Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic mit dem Chatbot Claude steuert auf einen der größten Börsengänge der Geschichte zu. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten aktualisierten Verkaufsprospekt geht hervor, dass das Unternehmen eine Gesamtbewertung von bis zu einer Billion US-Dollar anstrebt. Zunächst sollen Aktien für einen Preis von 70 bis 78 Dollar (62,40 bis 69,53 Euro) angeboten werden. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.

ROUNDUP 2: FBI ermittelt zu Affäre von Nvidia-Chef Huang

WASHINGTON - Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef (NVIDIA) Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, ließ der Präsident offen.

ROUNDUP: Bayer darf Gerinnungshemmer Sunharbo auch in den USA verkaufen

WASHINGTON - Bayer darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo (Wirkstoff Asundexian) zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu. Die Aktie legte am Dienstag in einem freundlichen Markt leicht um 0,3 Prozent zu.

ROUNDUP 2: K+S engt Gewinnausblick 2026 ein - Projekt Werra 2060 kommt voran

KASSEL - Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S (K+S) hat seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach dem dritten Quartal nachgeschärft. "Wir haben uns auch im dritten Quartal in einem anspruchsvollen geopolitischen Umfeld solide entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Meyer laut Mitteilung vom Dienstag. "Die Preisentwicklung in unseren beiden Kundensegmenten war weiter positiv. Sehr erfreulich verlief der Absatz mit Düngemittelspezialitäten, mit denen wir höhere Margen erzielen."

ROUNDUP: Henkel erwartet deutlich steigende Materialpreise - Aktie gewinnt

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterhersteller Henkel (Henkel vz) rechnet im laufenden Jahr mit höheren Materialkosten. Die Preise von direkt benötigten Materialien dürften im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern (DAX) mit seinen endgültigen Quartalszahlen am Dienstag in Düsseldorf mit. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Wie stark sich dies auf die Verkaufspreise auswirkt, blieb zunächst offen.

ROUNDUP: TAG Immobilien erhöht Ergebnisprognose - Höhere Mieteinnahmen

HAMBURG - TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten weiterhin von höheren Mieteinnahmen profitiert. "In Bezug auf unser Vermietungsgeschäft liegen wir sogar über unseren Erwartungen", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag zur Zahlenvorlage. Seine Wachstumsstrategie werde der Konzern konsequent fortsetzen, indem er etwa die deutschen Bestände weiterentwickele und das polnische Mietwohnungsportfolio ausbaue. Für das Gesamtjahr hob TAG für den operativen Gewinn (FFO I) die Prognose an und gab zudem einen ersten Ausblick für das kommende Jahr ab. Die Aktie gab um 0,6 Prozent nach.

ROUNDUP: Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen - Aktie legt zu

TAUFKIRCHEN/LONDON - Der Rüstungselektronik-Konzern HENSOLDT traut sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten längerfristig noch stärkeres Wachstum zu. Bis 2035 strebt Hensoldt einen Umsatz von 10 Milliarden Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag zum Kapitalmarkttag in London mitteilte. Für 2026 peilt Hensoldt rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an. Der Auftragseingang soll außerdem weiterhin deutlich stärker zulegen als der Umsatz.

ROUNDUP/Keine Überraschung: Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu

HAMBURG - Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen. Jungheinrich müsse die Umsatz- und Ergebnisziele für 2030 an die veränderten Marktbedingungen anpassen, sagte Unternehmenschef Lars Brzoska am Dienstag laut Mitteilung in Hamburg. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte er, nachdem das dritte Quartal durchwachsen ausgefallen war. Die Aktie legte um mehr als fünf Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im SDAX, dem Index für kleinere Unternehmenswerte.

ROUNDUP: Hamborner Reit erhöht FFO-Prognose - Aktie im Plus

DUISBURG - Geringere Kosten im Vermietungsgeschäft lassen den Immobilienkonzern HAMBORNER REIT optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Das operative Ergebnis werde sich 2026 zwischen 42,0 und 44,0 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mit. Bislang standen 38,0 bis 42,0 Millionen für die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) im Plan. Der SDAX-Konzern musste zuletzt weniger Geld in die Hand nehmen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für Mietanreize. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Medios dämpft Jahresprognose nach Gewinnrückgang ab - Aktie fällt

BERLIN - Preisrückgänge, gestiegene Kosten und ungünstige regulatorische Rahmenbedingungen bremsen die Entwicklung beim Spezialpharma-Unternehmen Medios. Nach einem Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten dämpfte Vorstandschef Thomas Meier nochmals seine bereits im Sommer gesenkte Ergebnisprognose. Um gegenzusteuern, treiben die Berliner ihr Restrukturierungsprogramm weiter voran. Die Medios-Aktie verlor auf die Nachrichten hin am Dienstagvormittag jedoch zuletzt rund fünf Prozent und war damit Schlusslicht im SDAX.

ROUNDUP: Vodafone macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht

LONDON - Der britische Vodafone-Konzern (Vodafone Group) hat wegen hoher Abschreibungen in seinem wichtigen Deutschlandgeschäft einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich betrug das Minus im ersten Halbjahr (Ende September) 3,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor war es noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gewesen. Dass Konzernchefin Margherita Della Valle sich aus dem operativen Geschäft im laufenden Geschäftsjahr mehr Ergebnis ausrechnet, drang bei den Anlegern angesichts gemischter Zahlen nicht durch. Die Aktie fiel in London um rund anderthalb Prozent.

ROUNDUP: Elmos wächst dank Chipnachfrage kräftig - Aktie sinkt aber

LEVERKUSEN - Der Halbleiterhersteller Elmos (Elmos Semiconductor) profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Beim Gewinn gab es ebenfalls klare Fortschritte. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung. Für einen optimistischeren Ausblick reichte es aber nicht; der Aktienkurs sank am Mittag um knapp drei Prozent.

ROUNDUP: Patrizia legt bei Ergebnis deutlich zu - optimistischer für Marge 2026

AUGSBURG - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia (PATRIZIA SE) hat in den ersten neun Monaten des Jahres vor allem dank geringerer Kosten deutlich mehr verdient. Auf die Gewinnentwicklung 2026 blickt der Immobilien-Vermögensverwalter optimistischer. "Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen", erklärte Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann laut Mitteilung am Montagabend.

^

Weitere Meldungen

-Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in rote Zahlen

-Pumpenhersteller KSB sieht sich trotz Gewinnrückgang auf Kurs - Aktie legt zu

-Tech-Investor Softbank macht Milliardenverlust wegen KI-Sorgen

-Auto1 findet neuen Finanzchef bei der Deutschen Börse

-Trotz Klimakrise bleiben die Ölkonzerne auf Expansionskurs

-Fehlende Teile: BMW lässt Schichten ausfallen

-Boeing streicht 5 Prozent der Stellen in der Verkehrsflugzeugsparte

-Renk tauscht Finanzchefin aus - Keblyte übernimmt im März 2027

-Verkehrsminister Bilger gegen Einführung eines Tempolimits

-Banken: Mieten ziehen deutlich an - 'Lage spitzt sich zu'

-Ronzheimer bekommt neue Polit-Talkshow bei Sat.1

-Berlin und Paris wollen leistungsfähigere Rüstungsindustrie

-ROUNDUP/Untersuchung: Russland dominiert Reaktor-Bau weltweit

-VW darf Europcar vollständig übernehmen

-US-Einfuhrzölle: VW-Lkw-Holding Traton erhält Genehmigung - Prognose bestätigt

-IG Metall berät über verschärfte Warnstreiks

-Uniper profitiert von Gasgeschäften - Kapitalmarkttag am Montag

-ROUNDUP: Verband: Schienennetz wächst 2026 nur um gut 34 Kilometer

-Emirates setzt BER-Pläne vorerst aus

-Reederei FRS übernimmt Bingen-Rüdesheimer°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha