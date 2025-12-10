dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.12.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Delivery Hero: Verkauf von Unternehmensteile möglich - Aktien gefragt

BERLIN - Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen. Der im MDAX notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht von der Bewertung an der Börse. "Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren." Mit Beratern würden strategische Optionen geprüft. Am Aktienmarkt kam das gut an.

ROUNDUP: Tui erwartet Entspannung bei Reisepreisen - erste Dividende seit Corona

HANNOVER - Der Reisekonzern TUI will seinen Aktionären erstmals seit der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten. Für die Zukunft fasst Vorstandschef Sebastian Ebel höhere Ausschüttungen ins Auge. Dazu soll der Gewinn im Tagesgeschäft weiter wachsen - besonders dank einer hohen Nachfrage nach Tuis Hotels und Kreuzfahrten. Bei den Reisepreisen stellte Ebel Entspannung in Aussicht. An der Börse kamen die Neuigkeiten jedoch schlecht an.

IPO/Kreise: Musks SpaceX will mehr als 30 Milliarden an der Börse einnehmen

SAN FRANCISCO - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX will Insidern zufolge mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro) angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energy

HAMBURG/WEST BRANCH - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat Aussicht auf einen weiteren Auftrag. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Gegenden im Mittleren Westen der USA liefern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor müssten allerdings noch die nötigen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, hieß es, der Auftrag sei bisher noch nicht verbindlich. Angaben zum Auftragswert machte der Konzern nicht.

ROUNDUP: Rekord bei Beschwerden über Post - aber Lage bessert sich

BONN - Der Ärger über verlegte, beschädigte oder verlorene Pakete und Briefe ist Behördenzahlen zufolge deutlich größer als im vergangenen Jahr. Nach vorläufigen Angaben der Bundesnetzagentur gingen bei ihr in den ersten neun Monaten mehr als 44.000 kritische Wortmeldungen über Postdienste ein, das waren so viele wie noch nie und rund 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - damals waren es circa 31.700 Beschwerden und im gleichen Zeitraum 2023 lediglich 26.000.

IPO: Mehr Börsengänge in Deutschland und Europa 2026 erwartet

ESCHBORN/FRANKFURT - Mit dem erhofften konjunkturellen Aufschwung dürfte nach Einschätzung von Experten 2026 auch die Zahl der Börsengänge in Europa steigen. Nach dem Rückgang im zu Ende gehenden Jahr sei der Ausblick "vorsichtig optimistisch", sagt Martin Steinbach, Partner bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. In Europa gebe es einen "signifikanten Rückstau an Unternehmen, die auf das richtige Zeitfenster für einen Börsengang warten".

