dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.01.2023 - 15.15 UHR

ROUNDUP: Lieferprobleme drücken Verkäufe im VW-Konzern - aber E-Autos gefragt

WOLFSBURG - Versorgungsengpässe bei Elektronik und die daraus folgenden Produktionsprobleme haben im abgelaufenen Jahr auch dem Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern erheblich zu schaffen gemacht. Die zweitgrößte Autogruppe konnte insgesamt deutlich weniger Fahrzeuge verkaufen als 2021. Allerdings verbesserte sich der Absatz von Elektromodellen erneut spürbar, wie die Wolfsburger am Donnerstag mitteilten.

ROUNDUP/Hohe Zuckerpreise: Südzucker steigert Umsatz und operatives Ergebnis

MANNHEIM - Gute Geschäfte vor allem mit Zucker- und Produkten wie Tiefkühlpizza haben dem Südzucker-Konzern zu einem Umsatzsprung verholfen. Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende November) kletterten die Erlöse um mehr als ein Fünftel auf knapp 2,5 Milliarden Euro, wie das SDAX-Unternehmen (SDAX) am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Noch besser lief es beim Gewinn.

Trotz trüberer Konsumlaune: Chipfertiger TSMC erhöht Gewinn stärker als gedacht

HSINCHU - Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Nettogewinn stieg um 78 Prozent auf 295,9 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 9 Mrd Euro), wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co am Donnerstag mitteilte. Vor wenigen Tagen hatte der Konzern bereits seine Umsatzzahlen veröffentlicht, womit trotz eines Wachstums von 43 Prozent auf umgerechnet 19,1 Milliarden Euro erstmals seit mehr als zwei Jahren die Schätzungen von Fachleuten verfehlt wurden.

ROUNDUP: Morphosys mit weiteren Daten zum Hoffnungsträger gegen Knochenmarkkrebs

SAN FRANCISCO - Das Biotechnologieunternehmen MorphoSys hält die Aussicht auf ein weiteres eigenes Medikament aufrecht. Firmenchef Jean-Paul Kress stellte auf einer Branchenkonferenz positive Zwischenergebnisse zum aktuell wichtigsten Hoffnungsträger Pelabresib bei Myelofibrose vor. Der seltene Knochenmarkkrebs ist schwer behandelbar. Ein Durchbruch auf diesem Gebiet wäre daher auch wirtschaftlich ein Erfolg. An der Börse reagierten die Investoren am Donnerstag erfreut auf die Daten.

Chinesischer Autoverband CAAM: Dezember mit deutlich weniger Absatz

PEKING - Der Großhandels-Fahrzeugabsatz im weltgrößten Automarkt China ist im Dezember erneut zurückgegangen. So lieferten die Hersteller mit 2,56 Millionen Einheiten rund 8,4 Prozent weniger an die Händler aus als noch im Vorjahresmonat, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Donnerstag in Peking mitteilte. Auf Jahressicht stieg der Absatz laut CAAM aber um rund 2,1 Prozent. China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (inklusive Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) der wichtigste Einzelmarkt.

American Airlines meldet überraschend gutes Schlussquartal - Aktie legt zu

FORT WORTH - Für die US-Fluggesellschaft American Airlines ist der Jahresendspurt 2022 deutlich besser gelaufen als gedacht. Im vierten Quartal dürfte dank überraschend hoher Erlöse mehr Gewinn übrig geblieben sein als im Oktober erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas mit. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die American-Airlines-Aktie um rund fünf Prozent zu.

Porsche mit leichtem Absatzplus und einigen Dämpfern 2022

STUTTGART - Trotz Chipkrise und Lieferkettenproblemen hat der Sportwagenbauer Porsche 2022 etwas mehr Autos als im Vorjahr verkauft. Die Auslieferungen der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Tochter stiegen um drei Prozent auf 309 884, wie der Stuttgarter Dax (DAX 40)-Neuling am Donnerstag mitteilte. Im wichtigsten Einzelmarkt China sank die Zahl der Verkäufe jedoch um zwei Prozent. Porsche führte das auf die Corona-Einschränkungen zurück. Und für die vollelektrische Taycan-Baureihe brach der Absatz um 16 Prozent ein - Grund seien Engpässe in den Lieferketten und eingeschränkte Verfügbarkeit von Teilen, hieß es.

Daimler Truck verkauft mehr Fahrzeuge

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im vergangenen Jahr seine Verkaufszahlen gesteigert. Der Absatz weltweit wuchs um mehr als 14 Prozent auf rund 520 300 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.

Kreise: T-Mobile US erwägt Übernahme von Billig-Telekomanbieter Mint Mobile

FRANKFURT - Die Telekom-Tochter T-Mobile US soll Kreisen zufolge die Übernahme des Billiganbieters Mint Mobile erwägen. Entsprechende Gespräche seien bereits geführt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings sei bislang keine Entscheidung getroffen worden. Ein Sprecher von T-Mobile US habe einen Kommentar auf Anfrage Bloombergs abgelehnt, Medienvertreter von Mint Mobile seien nicht zeitnah für eine Stellungnahme erreichbar gewesen.

Weitere Meldungen

